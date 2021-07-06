Отзыв на: Модика — сицилийское очарование Л Людмила 5 Елена - замечательный гид! Мы приехали в страшную жару, и она организовала всё так, что мы с удовольствием провели несколько часов в раскаленном каменном мешке: во-первых, исключила подъем в гору (на смотровую площадку нас отвез на машине муж Елены), а спуск был уже гораздо легче; во-вторых, выстроила экскурсию таким образом, что солнцепек улиц чередовался с прохладой храмов. Елена рассказала очень много интересного не только о Модике и сицилийском барокко (а здесь были отмечены мельчайшие детали, на которые мы не обратили бы внимания), но и об окружающем мире: как растут каперсы, когда бывают вкусными сицилийские апельсины, коих более 20 видов, как вести себя при встрече с полицией и чего следует избегать. Отвела в замечательную домашнюю таверну, где нас вкусно покормили, и посетила вместе с нами местный супермаркет, где ее советы были воистину бесценны. Елена посоветовала нам и другие города, интересные для посещения, что очень нам помогло. Мы бесконечно благодарны нашему замечательному гиду. Если отправляетесь в Модику и сомневаетесь, брать ли экскурсию - берите, вы точно не пожалеете! Самостоятельно просто невозможно столько узнать и почувствовать город.

Отзыв на: Модика — сицилийское очарование О Ольга 5 Пишу свой отзыв с огромным опозданием, но хочу выразить огромную благодарность Елене за то, как она показала эти прекрасные места, насколько интересены и душевны были истории. Мы провели сначала один день, а потом решили продолжить наше знакомство и посетили другие исторические места. А вечером был запланированный ужин в ее семейном кругу. Спасибо

Отзыв на: Модика — сицилийское очарование А Анна 5 Елена живой и активный экскурсовод, рассказывает колоритно и просто, в чем есть особое очарование. У меня есть определенные физические ограничения и Елена быстро сформировала программу так, что я и не заметила как много мы прошли. Если хотите получить общее, живое представление о Модике, ее истории вообщем и отделых местах, то Вам к Елене. Отдельная благодарность за помощь в решении административных вопросов

Отзыв на: Модика с дегустацией шоколада и Рагуза Е Елена 5 Большое спасибо Елене и Розарио за прекрасный день в красивейших городах Сицилии. Елена очень интересный и умный и знающий рассказчик с прекрасной речью, приятно слушать.

Отзыв на: Модика с дегустацией шоколада и Рагуза А Анна 5 У нас была гид Мария - уникальный по знаниям, профессионализму, отзывчивости и деликатности человек. Очень правильно распределила время на посещение трех городов для очень большой группы участников в количестве 22 человек. Спасибо огромное, очень благодарны!