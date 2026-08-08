Найдено 2 экскурсии в Модике на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 18 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Модика - сицилийское очарование Познакомиться с городом сотни церквей, услышать народные легенды и попробовать шоколад ацтеков Начало: Baricentro, aвтостанция в Модике от €105 за всё до 4 чел. На машине 5 часов 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Модика с дегустацией шоколада и Рагуза Города под охраной ЮНЕСКО, фантастические виды с Иблейских гор и сицилийские деликатесы от €350 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Модике Самые популярные экскурсии в Модике Модика - сицилийское очарование; Модика с дегустацией шоколада и Рагуза. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Модике в августе 2026 Сейчас в Модике можно забронировать 2 экскурсии от 105 до 350. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5

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