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Экскурсии в Модике

Найдено 2 экскурсии в Модике на русском языке, цены от €105. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Модика - сицилийское очарование
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Модика - сицилийское очарование
Познакомиться с городом сотни церквей, услышать народные легенды и попробовать шоколад ацтеков
Начало: Baricentro, aвтостанция в Модике
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €105 за всё до 4 чел.
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Города под охраной ЮНЕСКО, фантастические виды с Иблейских гор и сицилийские деликатесы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €350 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Модике

Самые популярные экскурсии в Модике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Модика - сицилийское очарование;
  2. Модика с дегустацией шоколада и Рагуза.
Сколько стоит экскурсия по Модике в августе 2026
Сейчас в Модике можно забронировать 2 экскурсии от 105 до 350. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Откройте для себя Модику на русском языке с нашими экскурсиями. Наши цены начинаются от €105, что позволит вам исследовать достопримечательности Италии и почувствовать ее атмосферу. Запланируйте ваше путешествие в Модику прямо сейчас