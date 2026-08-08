Индивидуальная
до 4 чел.
Модика - сицилийское очарование
Познакомиться с городом сотни церквей, услышать народные легенды и попробовать шоколад ацтеков
Начало: Baricentro, aвтостанция в Модике
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Города под охраной ЮНЕСКО, фантастические виды с Иблейских гор и сицилийские деликатесы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Модике
Самые популярные экскурсии в Модике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Модике в августе 2026
Сейчас в Модике можно забронировать 2 экскурсии от 105 до 350. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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