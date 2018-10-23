4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Модика — один из самых загадочных и фантастических городков юго-восточной Сицилии. Он входит в группу городов, выстроенных заново в архитектурном стиле “Сицилийское барокко” и вместе с Рагузой Ибла и Шикли, которые находятся неподалеку, охраняется ЮНЕСКО.

Программа

Старый город расположен в горном каньоне иблейских гор, на него мы полюбуемся с панорамной площадки, а потом спустимся на машине.

Быть в Модике и не продегустировать модиканский шоколад — непростительно, так как наравне с туринским и перуджийским этот шоколад является лучшим в Италии. Секрет его изготовления вам расскажут в лаборатории. Там же мы попробуем и другие сицилийские сладости.

Также к экскурсии мы можем добавить поездку на сыроварню к Алессандро, на дегустацию сицилийских сыров.

Затем мы посетим в Рагузу, это город на горе в 15 км. от Модики. Прогуляемся по мистической Рагузе Ибла, полюбуемся панорамами иблейских гор. Гурманы смогут поужинать/пообедать в одном из местных ресторанов. Иблейская кухня славится не только по всей Сицилии по всей Италии. В одной только Рагузе целых 3 ресторана со звездами Мишлен!

Поездку в Рагузу можно совместить с дегустацией оливкового масла или вина. Я достаточно гибко подхожу к формированию программы поездки и всегда прислушиваюсь к вашим пожеланиям.