4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаем посетить удивительные города сицилийского барокко, расположенные в Иблейских горах, познакомиться с архитектурными памятниками и вдоволь насладиться завораживающей природой и потрясающей местной кухней.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Модика — один из самых загадочных и фантастических городков юго-восточной Сицилии. Он входит в группу городов, выстроенных заново в архитектурном стиле «Сицилийское барокко» и вместе с Ното, Рагузой Ибла и Шикли, которые находятся неподалеку, охраняется ЮНЕСКО.

Что вас ожидает

Старый город расположен в горном каньоне Иблейских гор — на него мы полюбуемся с панорамной площадки, а потом спустимся на машине в Нижнюю Модику.

Быть в Модике и не продегустировать модиканский шоколад — непростительно, так как наравне с туринским и перуджийским этот шоколад является лучшим в Италии. Секрет его изготовления вам расскажут в лаборатории. Там же мы попробуем и другие сицилийские сладости.

Затем мы посетим Рагузу — город на горе в 15 км от Модики. Прогуляемся по мистической Рагузе Ибла, полюбуемся панорамами Иблейских гор. Гурманы смогут поужинать/пообедать в одном из местных ресторанов. Иблейская кухня славится не только по всей Сицилии по всей Италии.

Организационные детали