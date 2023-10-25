4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Города под охраной ЮНЕСКО, фантастические виды с Иблейских гор и сицилийские деликатесы
Предлагаем посетить удивительные города сицилийского барокко, расположенные в Иблейских горах, познакомиться с архитектурными памятниками и вдоволь насладиться завораживающей природой и потрясающей местной кухней.
Модика — один из самых загадочных и фантастических городков юго-восточной Сицилии. Он входит в группу городов, выстроенных заново в архитектурном стиле «Сицилийское барокко» и вместе с Ното, Рагузой Ибла и Шикли, которые находятся неподалеку, охраняется ЮНЕСКО.
Что вас ожидает
Старый город расположен в горном каньоне Иблейских гор — на него мы полюбуемся с панорамной площадки, а потом спустимся на машине в Нижнюю Модику.
Быть в Модике и не продегустировать модиканский шоколад — непростительно, так как наравне с туринским и перуджийским этот шоколад является лучшим в Италии. Секрет его изготовления вам расскажут в лаборатории. Там же мы попробуем и другие сицилийские сладости.
Затем мы посетим Рагузу — город на горе в 15 км от Модики. Прогуляемся по мистической Рагузе Ибла, полюбуемся панорамами Иблейских гор. Гурманы смогут поужинать/пообедать в одном из местных ресторанов. Иблейская кухня славится не только по всей Сицилии по всей Италии.
Организационные детали
Трансфер из Модики или Рагузы на 3-4 человек включён в стоимость
Экскурсия подойдёт путешественникам, отдыхающим на южном и юго-восточном побережье острова
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Модике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 631 туриста
Тех, кто хочет увидеть и прочувствовать Италию, приглашаем в нашу душевную компанию гидов-профессионалов.
Мы постоянно исследуем страну, чтобы потом делиться с вами своими открытиями и находками.
Юг и север Италии — это читать дальшеуменьшить
два разных мира: разные культуры, разная ментальность. Юг встречает жаром во всех смыслах: непричёсанный, немного бардачный, очень яркий и вкусный. Север, особенно Доломиты, — величием, достоинством и порядком.
В горах шутить не приходится: цена риска высока, горы требуют уважения к себе.
И там, и там географически и административно — Италия. А по факту? Поймут ли тиролец и сицилиец друг друга? Узнаете на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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SHEIKINA
Необыкновенно интересная, красивая и вкусная))) экскурсия! Увидеть сицилийское барокко хотела давно - не пожалела! Гид Ирина грамотно построила маршрут. Рагуза был освещен утренними лучами, Нотто играл золотыми красками на закате. читать дальшеуменьшить
Архитектура и интерьеры соборов - это отдельный восторг, учитывая, что все это было спланировано и построено сицилийцами. Бесподобные виды со смотровых площадок! Маленький уютные парки, где когда то гуляла на каретах местная знать умиротворяют и расслабляют, дают силы дальше гулять по барочным улочкам и наслаждаться окружающей красотой. Все время на протяжении дня Ирина рассказывала историю этих мест, легенды и исторические факты. Много езжу по Италии, но этот день был особым - сказочным! И еще вкусным: гранатовый сок из сицилийских гранат нового урожая; больше десяти сортов сыров с ароматным бокалом вина; необычный выдержанный (да, да выдержанный))) в разных специях и ароматах шоколад Модики; обед в семейном ресторане сицилийской кухни; и в завершении апероль с добавлением ликера зеленого сицилийского мандарина - все эти гастрономические удовольствия в один день!!!! Огромное спасибо Елене за организацию и Ирине за проведение этой экскурсии!!!
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А
Андрей
Большое спасибо Елене за организацию экскурсии! Наши ожидания полностью оправдались. Путешествовали большой компанией с детьми. Экскурсия была спланирована с учётом интересов как взрослых, так и младшего поколения. Посещение исторических достопримечательностей совместили с развлекательно-познавательными моментами (посещение шоколадной фабрики с дегустацией, визит на ферму) для детей. Особенно хотелось бы отметить гибкий подход Елены к формированию программы и учету наших пожеланий.
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А
Анна
У нас была гид Мария - уникальный по знаниям, профессионализму, отзывчивости и деликатности человек. Очень правильно распределила время на посещение трех городов для очень большой группы участников в количестве 22 человек. Спасибо огромное, очень благодарны!
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Александр
Малые сицилийские города просто прекрасны! Нужно просто побывать! Обязательно! С рассказом Елены - то что нужно!)) Заезд на ферму очень уместен! (Всё довезли, едим на завтрак!)))))) Спасибо!
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Е
Елена
Большое спасибо Елене и Розарио за прекрасный день в красивейших городах Сицилии. Елена очень интересный и умный и знающий рассказчик с прекрасной речью, приятно слушать.
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С
Светлана
Провели с Еленой два увлекательных дня. Было интересно, познавательно, комфортно. Благодарим и надеемся вернуться вновь! Светлана и Алексей. июль 2022г.
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