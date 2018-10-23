4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Город-объект ЮНЕСКО, фантастические виды с иблейских гор, мишленовская кухня и сицилийские сладости

ELENA
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ELENA – ваш гид
Предлагаю посетить удивительные сицилийские места, познакомиться с архитектурными памятниками и вдоволь насладиться завораживающей природой и потрясающей местной кухней.
288 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза

Модика — один из самых загадочных и фантастических городков юго-восточной Сицилии. Он входит в группу городов, выстроенных заново в архитектурном стиле “Сицилийское барокко” и вместе с Рагузой Ибла и Шикли, которые находятся неподалеку, охраняется ЮНЕСКО.

Программа

Старый город расположен в горном каньоне иблейских гор, на него мы полюбуемся с панорамной площадки, а потом спустимся на машине.

Быть в Модике и не продегустировать модиканский шоколад — непростительно, так как наравне с туринским и перуджийским этот шоколад является лучшим в Италии. Секрет его изготовления вам расскажут в лаборатории. Там же мы попробуем и другие сицилийские сладости.

Также к экскурсии мы можем добавить поездку на сыроварню к Алессандро, на дегустацию сицилийских сыров.

Затем мы посетим в Рагузу, это город на горе в 15 км. от Модики. Прогуляемся по мистической Рагузе Ибла, полюбуемся панорамами иблейских гор. Гурманы смогут поужинать/пообедать в одном из местных ресторанов. Иблейская кухня славится не только по всей Сицилии по всей Италии. В одной только Рагузе целых 3 ресторана со звездами Мишлен!

Поездку в Рагузу можно совместить с дегустацией оливкового масла или вина. Я достаточно гибко подхожу к формированию программы поездки и всегда прислушиваюсь к вашим пожеланиям.

Организационные детали

  • Трансфер на 3-4 человек включен в стоимость.
  • Экскурсия подойдет путешественникам, отдыхающим на южном и юго-восточном побережье острова
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза
Модика с дегустацией шоколада и Рагуза

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ELENA
ELENA
Тем, кто хочет увидеть и прочувствовать Сицилию вместе с ее жителями-аборигенами, предлагаю интереснейшие поездки и прогулки. Часто проводим их вдвоем с моим мужем — коренным сицилийцем и неутомимым кулинаром. Я непрофессиональный гид, не люблю нудные академические экскурсии. По первому образованию музыкант, по второму юрист, по третьему маркетолог, а по призванию — путешественник, побывала в 35 странах мира. Автор гастрономических программ по Сицилии, люблю эмоциональные, насыщенные поездки с рассказами об обычаях острова и его истории, менталитете и привычках сицилийцев. Наша с мужем страсть и конек — гастрономия: проводим как дегустационные поездки по сыроварням, винодельням, кондитерским и маслодельням, так и кулинарные мастер-классы. Совмещаем историко-познавательную часть с гастрономической: на Сицилии они неотделимы :)
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 октября 2018
Большое спасибо Елене и Розарио за прекрасный день в красивейших городах Сицилии. Елена очень интересный и умный и знающий рассказчик с прекрасной речью, приятно слушать.
4 июня 2018
У нас была гид Мария - уникальный по знаниям, профессионализму, отзывчивости и деликатности человек. Очень правильно распределила время на посещение трех городов для очень большой группы участников в количестве 22 человек. Спасибо огромное, очень благодарны!
7 января 2018
Большое спасибо Елене за организацию экскурсии! Наши ожидания полностью оправдались. Путешествовали большой компанией с детьми. Экскурсия была спланирована с учётом интересов как взрослых, так и младшего поколения. Посещение исторических достопримечательностей совместили с развлекательно-познавательными моментами (посещение шоколадной фабрики с дегустацией, визит на ферму) для детей. Особенно хотелось бы отметить гибкий подход Елены к формированию программы и учету наших пожеланий.
Александр
10 июня 2016
Малые сицилийские города просто прекрасны! Нужно просто побывать! Обязательно! С рассказом Елены - то что нужно!))
Заезд на ферму очень уместен! (Всё довезли, едим на завтрак!)))))) Спасибо!

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