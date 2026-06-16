10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляю вам трогательную и удивительную Модику. Мы полюбуемся городом на смотровой площадке Бельведере, пройдем по узким улочками и маленьким площадям, посетим все значимые храмы — в том числе пещерную церковь Сан-Николо Инфериоре и кафедральный собор. Вы немало множество легенд и историй, узнаете особенности сицилийского барокко, а после сможете попробовать знаменитый модийский шоколад и местную кухню в лучшей ростичерии города.

Описание экскурсии

Особый стиль и подход к реставрации

Модика пережила серию землетрясений, после которых в 18-м веке город отстроили заново в стиле роскошного сицилийского барокко. И большинство этих зданий хорошо сохранились. Я помогу вам понять этот стиль и разобраться, в его отличиях от неоготики, элементы которой встречаются в модийской архитектуре. Расскажу о менталитете местных жителей, который объясняет их подход к реставрации и ремонту, — и вы поймете, почему в Модике так много аутентичных памятников.

Храмы и монастыри

Модику называют городом тысячи ступеней и сотни церквей, и на нашем пути встретится множество храмов, сохранивших первозданную красоту. Главная достопримечательность города — кафедральный собор святого Георгия, яркий пример сицилийского барокко. Вы узнаете, откуда здесь взялся нормандский герб, и увидите солнечный меридиан, созданный математиком Армандо Перини, куда в полдень падает луч света. В Нижней Модике с красотой кафедрального собора соперничает церковь Святого Петра — я расскажу, что означает символика гербов в храме и кому они посвящены.

Совсем рядом находится пещерная церковь Сан-Николо Инфериоре — открыта она была случайно и совсем недавно. Внутри вы сможете осмотреть отлично сохранившиеся предвизантийские фрески, среди которых изображение Христа Панкратора. По желанию мы посетим монастырь 1-го века Санта-Мария-дель-Джезу, ставший центром науки и образования южной Сицилии. А в церкви Санта-Мария-дель-Кармине вы увидите самый маленький и самый древний действующий орган.

Кулинарный аспект

Сегодня визитной карточкой Модики является шоколад, который производят по древнему рецепту ацтеков. В Чоколатерии вы продегустируете различные сорта, а я расскажу о его приготовлении. Мы поговорим о местной кухне: о помидорах, о рагузском меде, орехах и печенье с мясом и шоколадом, которое в Средние века использовали вместо консервов. Завершить экскурсию можно в маленькой ростичерии, где вы по низкой цене попробуете лучшие традиционные блюда сицилийской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы — на ваше усмотрение: