10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Модика - сицилийское очарование

Познакомиться с городом сотни церквей, услышать народные легенды и попробовать шоколад ацтеков
Представляю вам трогательную и удивительную Модику.

Мы полюбуемся городом на смотровой площадке Бельведере, пройдем по узким улочками и маленьким площадям, посетим все значимые храмы — в том числе пещерную церковь Сан-Николо Инфериоре и кафедральный собор.

Вы немало множество легенд и историй, узнаете особенности сицилийского барокко, а после сможете попробовать знаменитый модийский шоколад и местную кухню в лучшей ростичерии города.
4.8
18 отзывов
Модика - сицилийское очарование
Модика - сицилийское очарование
Модика - сицилийское очарование

Описание экскурсии

Особый стиль и подход к реставрации

Модика пережила серию землетрясений, после которых в 18-м веке город отстроили заново в стиле роскошного сицилийского барокко. И большинство этих зданий хорошо сохранились. Я помогу вам понять этот стиль и разобраться, в его отличиях от неоготики, элементы которой встречаются в модийской архитектуре. Расскажу о менталитете местных жителей, который объясняет их подход к реставрации и ремонту, — и вы поймете, почему в Модике так много аутентичных памятников.

Храмы и монастыри

Модику называют городом тысячи ступеней и сотни церквей, и на нашем пути встретится множество храмов, сохранивших первозданную красоту. Главная достопримечательность города — кафедральный собор святого Георгия, яркий пример сицилийского барокко. Вы узнаете, откуда здесь взялся нормандский герб, и увидите солнечный меридиан, созданный математиком Армандо Перини, куда в полдень падает луч света. В Нижней Модике с красотой кафедрального собора соперничает церковь Святого Петра — я расскажу, что означает символика гербов в храме и кому они посвящены.

Совсем рядом находится пещерная церковь Сан-Николо Инфериоре — открыта она была случайно и совсем недавно. Внутри вы сможете осмотреть отлично сохранившиеся предвизантийские фрески, среди которых изображение Христа Панкратора. По желанию мы посетим монастырь 1-го века Санта-Мария-дель-Джезу, ставший центром науки и образования южной Сицилии. А в церкви Санта-Мария-дель-Кармине вы увидите самый маленький и самый древний действующий орган.

Кулинарный аспект

Сегодня визитной карточкой Модики является шоколад, который производят по древнему рецепту ацтеков. В Чоколатерии вы продегустируете различные сорта, а я расскажу о его приготовлении. Мы поговорим о местной кухне: о помидорах, о рагузском меде, орехах и печенье с мясом и шоколадом, которое в Средние века использовали вместо консервов. Завершить экскурсию можно в маленькой ростичерии, где вы по низкой цене попробуете лучшие традиционные блюда сицилийской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы — на ваше усмотрение:

  • Посещение храмов и кафедральных соборов бесплатно, вход на колокольни — 2€
  • Посещение пещерной церкви Сан-Николо Инфериоре — 2,5€
  • Обед в ростичерии в среднем 7€ на персону, включая напитки
  • Дегустация шоколада в Чоколатерии — 3€
  • Также возможен трансфер стоимостью от 30€ из городов провинций Сиракузы, Рагуза — подробности уточняете в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Baricentro, aвтостанция в Модике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Модике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 185 туристов
Меня зовут Елена, живу и учусь в Модике почти 10 лет. Увлечена историей и культурой этого города, стараюсь быть быть в курсе всего происходящего в нем, потому что Модика стала частью моей жизни. Показываю город таким, каким люблю его я: считаю важным первое впечатление — его нельзя испортить.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Хочу выразить благодарность Елене за проведенную экскурсию.
Упомяну, что мы немало путешествуем и нам есть с чем сравнить.
За два дня до этого, были на экскурсии в Катанье - три часа скуки.
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А в Сиракузах было хорошо.
Также отмечу, что в большинстве мест, где мы берем мы ищем экскурсовода, мы просим рассказать не только о конкретном месте, городе, стиле, но заглянуть в историю развития региона.
Посмотреть на город, как бы из" космоса". Идти поэтапно, послойно от общего к частному.
Могу сказать, что Лена, возможно, первый гид, который настолько идеально справилась с этой задачей.
Обобщить многовековую историю Сицилии, а через нее Модики - задача не из легких.
А сделать это интересно, доходчиво и с юмором, дано далеко не каждому гиду.
И стиль изложения тоже стоит отменить. Отсутствие излишнего академизма!
Вы не на лекции, хотя в знаниях не приходиться сомневаться.
Елена умудряется совместить юмор в повествовании, и некое" упрощение" в характеристиках исторических персонажей и событий.
Умеренное и тактичное вкрапление современных" сленговых" определений, делает поступки и мотивы людей, живших и творивших, столетия назад, понятнее и человечнее и ближе.
Конечно, многослойная история Сицилии - непроста.
Но кратко и интересно о сложном - это талант.
Мы с интересом провели три часа.
Спасибо, Елена, Вы - лучшая.

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Н
Елена - отличный, компетентный гид, обширные знания, смогла увлечь всех участников экскурсии, прекрасная организация
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо❤
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E
Отличная организация экскурсии и подача материала, Елена позаботилась о всех аспектах включая парковку, удобный маршрут, посоветовала супер место для ужина и другие места в округе к посещению. Большое спасибо!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Спасибо, хороших Вам путешествий.
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Лариса
С интересом познакомились с историей Сицилии и конкретно регионов Рагуза -Сиракузы. Очень познавательным был рассказ об архитектуре и архитектурных стилях. Спасибо Елене, что прогулка была не только пешей, но и
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на машине. Иначе бы мы вряд ли увидели Модику с высоты: двух бельведеров, расположенных по одну и другую сторону от ее нижней части. В итоге, наша прогулка прошла легко и продлилась гораздо дольше двух часов.

С интересом познакомились с историей Сицилии и конкретно регионов Рагуза -Сиракузы. Очень познавательным был рассказ об
С интересом познакомились с историей Сицилии и конкретно регионов Рагуза -Сиракузы. Очень познавательным был рассказ об
С интересом познакомились с историей Сицилии и конкретно регионов Рагуза -Сиракузы. Очень познавательным был рассказ об
С интересом познакомились с историей Сицилии и конкретно регионов Рагуза -Сиракузы. Очень познавательным был рассказ об
С интересом познакомились с историей Сицилии и конкретно регионов Рагуза -Сиракузы. Очень познавательным был рассказ об
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Людмила
Елена - замечательный гид! Мы приехали в страшную жару, и она организовала всё так, что мы с удовольствием провели несколько часов в раскаленном каменном мешке: во-первых, исключила подъем в гору
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(на смотровую площадку нас отвез на машине муж Елены), а спуск был уже гораздо легче; во-вторых, выстроила экскурсию таким образом, что солнцепек улиц чередовался с прохладой храмов. Елена рассказала очень много интересного не только о Модике и сицилийском барокко (а здесь были отмечены мельчайшие детали, на которые мы не обратили бы внимания), но и об окружающем мире: как растут каперсы, когда бывают вкусными сицилийские апельсины, коих более 20 видов, как вести себя при встрече с полицией и чего следует избегать. Отвела в замечательную домашнюю таверну, где нас вкусно покормили, и посетила вместе с нами местный супермаркет, где ее советы были воистину бесценны. Елена посоветовала нам и другие города, интересные для посещения, что очень нам помогло. Мы бесконечно благодарны нашему замечательному гиду. Если отправляетесь в Модику и сомневаетесь, брать ли экскурсию - берите, вы точно не пожалеете! Самостоятельно просто невозможно столько узнать и почувствовать город.

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L
Мы с мужем и дочкой посетили экскурсию по городу Модика с Еленой. Нам очень понравилось!
Елена встретила нас в точно назначенное время, мы посмотрели Верхнюю и Нижнюю Модику. Елена- очень хороший
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рассказчик, было интересно даже нашей маленькой дочке, после экскурсии она позвонила своим друзьям и пересказала самые интересные легенды. Попробовали местный шоколад, взяли дегустационный сет, советуем! Благодаря Елене мы узнали много нового о традициях Сицилии, национальной кухне, побывали в гостях, увидели настоящий итальянский быт.
Спасибо, Елена!!!

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