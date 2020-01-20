10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с городом сотни церквей, услышать народные легенды и попробовать шоколад ацтеков

Елена
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Елена – ваш гид
Представляю вам трогательную и удивительную Модику.

Мы полюбуемся городом на смотровой площадке Бельведере, пройдем по узким улочками и маленьким площадям, посетим все значимые храмы — в том числе пещерную церковь Сан-Николо Инфериоре и кафедральный собор.

Вы немало множество легенд и историй, узнаете особенности сицилийского барокко, а после сможете попробовать знаменитый модийский шоколад и местную кухню в лучшей ростичерии города.
66 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Baricentro, aвтостанция в Модике
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У этой экскурсии10 отзывов
4.6
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование

Что вас ожидает

Особый стиль и подход к реставрации
Модика пережила серию землетрясений, после которых в 18-м веке город отстроили заново в стиле роскошного сицилийского барокко. И большинство этих зданий хорошо сохранились. Я помогу вам понять этот стиль и разобраться, в его отличиях от неоготики, элементы которой встречаются в модийской архитектуре. Расскажу о менталитете местных жителей, который объясняет их подход к реставрации и ремонту, — и вы поймете, почему в Модике так много аутентичных памятников.

Храмы и монастыри
Модику называют городом тысячи ступеней и сотни церквей, и на нашем пути встретится множество храмов, сохранивших первозданную красоту. Главная достопримечательность города — кафедральный собор святого Георгия, яркий пример сицилийского барокко. Вы узнаете, откуда здесь взялся нормандский герб, и увидите солнечный меридиан, созданный математиком Армандо Перини, куда в полдень падает луч света. В Нижней Модике с красотой кафедрального собора соперничает церковь Святого Петра — я расскажу, что означает символика гербов в храме и кому они посвящены.

Совсем рядом находится пещерная церковь Сан-Николо Инфериоре — открыта она была случайно и совсем недавно. Внутри вы сможете осмотреть отлично сохранившиеся предвизантийские фрески, среди которых изображение Христа Панкратора. По желанию мы посетим монастырь 1-го века Санта-Мария-дель-Джезу, ставший центром науки и образования южной Сицилии. А в церкви Санта-Мария-дель-Кармине вы увидите самый маленький и самый древний действующий орган.

Кулинарный аспект
Сегодня визитной карточкой Модики является шоколад, который производят по древнему рецепту ацтеков. В Чоколатерии вы продегустируете различные сорта, а я расскажу о его приготовлении. Мы поговорим о местной кухне: о помидорах, о рагузском меде, орехах и печенье с мясом и шоколадом, которое в Средние века использовали вместо консервов. Завершить экскурсию можно в маленькой ростичерии, где вы по низкой цене попробуете лучшие традиционные блюда сицилийской кухни.

Организационные детали

Дополнительные расходы — на ваше усмотрение:

  • Посещение храмов и кафедральных соборов бесплатно, вход на колокольни  — 2€.
  • Посещение пещерной церкви Сан-Николо Инфериоре — 2,5€.
  • Обед в ростичерии в среднем 7€ на персону, включая напитки.
  • Дегустация шоколада в Чоколатерии — 3€.
  • Также возможен трансфер стоимостью от 30€ из городов провинций Сиракузы, Рагуза — подробности уточняете в переписке.
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование
Модика — сицилийское очарование

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Baricentro, aвтостанция в Модике.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, живу и учусь в Модике почти 10 лет. Увлечена историей и культурой этого города, стараюсь быть быть в курсе всего происходящего в нем, потому что Модика стала частью моей жизни. Показываю город таким, каким люблю его я: считаю важным первое впечатление  — его нельзя испортить.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 января 2020
Елена живой и активный экскурсовод, рассказывает колоритно и просто, в чем есть особое очарование. У меня есть определенные физические ограничения и Елена быстро сформировала программу так, что я и не заметила как много мы прошли. Если хотите получить общее, живое представление о Модике, ее истории вообщем и отделых местах, то Вам к Елене. Отдельная благодарность за помощь в решении административных вопросов
12 октября 2019
Елена -человек, видно сразу, хороший. Но как гид она -неграмотна, от слова вообще. Надо профессионально и ответственно подходить к тому вопросу, по которому позиционируешь себя!
Реклама магазинов и местного ресторана на экскурсии -это все, на что была способна Елена.
6 октября 2019
Елена, спасибо за экскурсию!
20 августа 2019
Рекомендую! Елена - местный житель и знает много интересного про, то что вы увидите. Рассказывает очень увлекательно и познавательно, с историческими данными, легендами и мифами. Объясняет значения символов, а их там немало! Ну и пройти мимо вкуснейшего шоколада Модики вам не даст! Время пролетело незаметно, прогулка прошла отлично!
14 июля 2019
Спасибо большое Елене за экскурсию, которая была спланирована с учетом нашего состава и пожеланий! Модика - очень красивый и необыкновенный город, вместе с Еленой за несколько часов мы посетили основные достопримечательности, познакомились с традиционной сицилийской кухней, узнали о современной жизни в городе.
25 июня 2019
Модика невероятный город, всем советую экскурсию. Интересно, динамично, насыщенно.
22 июня 2019
Мы с мужем и дочкой посетили экскурсию по городу Модика с Еленой. Нам очень понравилось!
Елена встретила нас в точно назначенное время, мы посмотрели Верхнюю и Нижнюю Модику. Елена- очень хороший рассказчик, было интересно даже нашей маленькой дочке, после экскурсии она позвонила своим друзьям и пересказала самые интересные легенды. Попробовали местный шоколад, взяли дегустационный сет, советуем! Благодаря Елене мы узнали много нового о традициях Сицилии, национальной кухне, побывали в гостях, увидели настоящий итальянский быт.
Спасибо, Елена!!!
13 июня 2019
Очень интересная экскурсия. Большое спасибо гиду Елены. Всем рекомендую.
13 мая 2019
Елене огромное спасибо за экскурсию! Преогромное! Мы с женой единодушны: Модика и гид - великолепны!
3 мая 2019
Спасибо гиду Елене за приятно проведённый день на обзорной экскурсии по Модике. С учетом сложного рельефа города самостоятельно спланировать правильный маршрут было бы затруднительно. А у нас все прошло прекрасно и ненавязчиво. Остались довольны.

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