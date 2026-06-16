10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы полюбуемся городом на смотровой площадке Бельведере, пройдем по узким улочками и маленьким площадям, посетим все значимые храмы — в том числе пещерную церковь Сан-Николо Инфериоре и кафедральный собор.
Вы немало множество легенд и историй, узнаете особенности сицилийского барокко, а после сможете попробовать знаменитый модийский шоколад и местную кухню в лучшей ростичерии города.
Описание экскурсии
Особый стиль и подход к реставрации
Модика пережила серию землетрясений, после которых в 18-м веке город отстроили заново в стиле роскошного сицилийского барокко. И большинство этих зданий хорошо сохранились. Я помогу вам понять этот стиль и разобраться, в его отличиях от неоготики, элементы которой встречаются в модийской архитектуре. Расскажу о менталитете местных жителей, который объясняет их подход к реставрации и ремонту, — и вы поймете, почему в Модике так много аутентичных памятников.
Храмы и монастыри
Модику называют городом тысячи ступеней и сотни церквей, и на нашем пути встретится множество храмов, сохранивших первозданную красоту. Главная достопримечательность города — кафедральный собор святого Георгия, яркий пример сицилийского барокко. Вы узнаете, откуда здесь взялся нормандский герб, и увидите солнечный меридиан, созданный математиком Армандо Перини, куда в полдень падает луч света. В Нижней Модике с красотой кафедрального собора соперничает церковь Святого Петра — я расскажу, что означает символика гербов в храме и кому они посвящены.
Совсем рядом находится пещерная церковь Сан-Николо Инфериоре — открыта она была случайно и совсем недавно. Внутри вы сможете осмотреть отлично сохранившиеся предвизантийские фрески, среди которых изображение Христа Панкратора. По желанию мы посетим монастырь 1-го века Санта-Мария-дель-Джезу, ставший центром науки и образования южной Сицилии. А в церкви Санта-Мария-дель-Кармине вы увидите самый маленький и самый древний действующий орган.
Кулинарный аспект
Сегодня визитной карточкой Модики является шоколад, который производят по древнему рецепту ацтеков. В Чоколатерии вы продегустируете различные сорта, а я расскажу о его приготовлении. Мы поговорим о местной кухне: о помидорах, о рагузском меде, орехах и печенье с мясом и шоколадом, которое в Средние века использовали вместо консервов. Завершить экскурсию можно в маленькой ростичерии, где вы по низкой цене попробуете лучшие традиционные блюда сицилийской кухни.
Организационные детали
Дополнительные расходы — на ваше усмотрение:
- Посещение храмов и кафедральных соборов бесплатно, вход на колокольни — 2€
- Посещение пещерной церкви Сан-Николо Инфериоре — 2,5€
- Обед в ростичерии в среднем 7€ на персону, включая напитки
- Дегустация шоколада в Чоколатерии — 3€
- Также возможен трансфер стоимостью от 30€ из городов провинций Сиракузы, Рагуза — подробности уточняете в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Упомяну, что мы немало путешествуем и нам есть с чем сравнить.
За два дня до этого, были на экскурсии в Катанье - три часа скуки.
Елена встретила нас в точно назначенное время, мы посмотрели Верхнюю и Нижнюю Модику. Елена- очень хороший