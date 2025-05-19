Утром позавтракаем по-итальянски — кофе с круассаном. Затем пойдём гулять с коренной палермитанкой, которая расскажет об истории и традициях и покажет главные достопримечательности. Вы увидите Кафедральный собор, театр Массимо, «фонтан стыда» на площади Пьяцца Претория, Палатинскую капеллу и другие локации.

Далее поедем в городок Монреале, который славится оливковым маслом, миндалём и арабо-норманнской архитектурой. Нашей главной целью станет величественный собор 12 века с мозаиками на библейские сюжеты.