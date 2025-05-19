Мы исследуем остров, проехав с севера на восток, и неспешно обойдём несколько атмосферных средиземноморских городков. Будем
мая
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*.
Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях и винная дегустация. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн.
Дети. Только 18+.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Программа тура по дням
Прибытие на Сицилию
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для самостоятельных прогулок по Палермо и ужина в традиционном сицилийском ресторанчике.
Прогулки по Палермо и Монреале
Утром позавтракаем по-итальянски — кофе с круассаном. Затем пойдём гулять с коренной палермитанкой, которая расскажет об истории и традициях и покажет главные достопримечательности. Вы увидите Кафедральный собор, театр Массимо, «фонтан стыда» на площади Пьяцца Претория, Палатинскую капеллу и другие локации.
Далее поедем в городок Монреале, который славится оливковым маслом, миндалём и арабо-норманнской архитектурой. Нашей главной целью станет величественный собор 12 века с мозаиками на библейские сюжеты.
Поездка в Эриче и винная дегустация
Утром поднимемся в горы, где раскинулся городок Эриче. Вы узнаете, как с этим местечком связана богиня Венера, погуляете по древним улочкам. Здесь обожают сладкое и знают в нём толк: мы обойдём несколько популярных кондитерских, где попробуем десерты с марципаном, миндалём и фисташками.
После обеда поедем в морской порт Марсала, где производят одноимённый сорт креплёного вина. Посетим винодельню, существующую с 17 века, погуляем среди огромных бочек в погребах и обязательно продегустируем местные напитки. Вечером вернёмся в Палермо.
Знакомство с Агридженто и Таорминой
Переместимся в восточную часть острова — в Таормину. По пути заедем в Агридженто, который в древности был греческой колонией. Осмотрим рассыпанные тут руины святилищ и поедем дальше. Будем двигаться по живописной дороге: с одной стороны видно море, с другой — Долину храмов, охраняемую ЮНЕСКО.
По прибытии разместимся в номерах и немного пройдёмся. Интересный факт — здесь снимали часть сцен к фильму «Крёстный отец» и сериалу «Белый лотос».
Отдых на побережье
Сегодня никуда не будем торопиться. Таормина — чудесное место для пляжного отдыха, непринуждённых прогулок и шопинга в модных бутиках. Мы немного погрузимся в историю городка, исследуем улочки и покатаемся на катере, а затем оставим свободное время.
День в Катании
Ранним утром прибудем в Катанию. Пройдёмся по неспешно просыпающимся улицам и заглянем на рыбный рынок, где торгуют гигантским тунцом. Вечером соберёмся всей компанией за прощальным ужином, обменяемся впечатлениями и фотографиями.
Возвращение домой
В первой половине дня доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Дегустация вин
- Трансфер от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение турлидером
- Сопровождение русскоговорящим гидом в экскурсионные дни
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Прогулка на катере в Таормине
- Помощь в подборе билетов в Италию
Что не входит в цену
- Билеты в Палермо и обратно в ваш город из Катании
- Обеды и ужины - около €50-60 в день
- Страховка
- Виза
- При бронировании до 10 апреля стоимость тура составляет €1900
- Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату €700 непосредственно организатору. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место