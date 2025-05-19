Сицилийская сиеста: неспешный отдых в окружении архитектурной роскоши

Изучить Палермо с коренным гидом, попробовать вина Марсалы и увидеть, где снимали «Крёстного отца»
Сицилия — словно яркая специя, в которой удивительно гармонично смешались итальянская, греческая и арабская культуры.

Мы исследуем остров, проехав с севера на восток, и неспешно обойдём несколько атмосферных средиземноморских городков. Будем
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любоваться архитектурой и погрузимся в историю, слушая рассказы коренной жительницы Палермо. Попробуем креплёные вина марсала на винодельне, существующей аж с 17 века. А также ненадолго задержимся в Таормине, где снимали фильм «Крёстный отец» и сериал «Белый лотос».

Сицилийская сиеста: неспешный отдых в окружении архитектурной роскоши
Сицилийская сиеста: неспешный отдых в окружении архитектурной роскоши
Сицилийская сиеста: неспешный отдых в окружении архитектурной роскоши
Ближайшие даты:
19
мая
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3*.

Питание. В стоимость тура входят завтраки в отелях и винная дегустация. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн.

Дети. Только 18+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Мы поможем записаться на её оформление. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Сицилию

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Остаток дня будет свободен для самостоятельных прогулок по Палермо и ужина в традиционном сицилийском ресторанчике.

Прибытие на СицилиюПрибытие на СицилиюПрибытие на СицилиюПрибытие на Сицилию
2 день

Прогулки по Палермо и Монреале

Утром позавтракаем по-итальянски — кофе с круассаном. Затем пойдём гулять с коренной палермитанкой, которая расскажет об истории и традициях и покажет главные достопримечательности. Вы увидите Кафедральный собор, театр Массимо, «фонтан стыда» на площади Пьяцца Претория, Палатинскую капеллу и другие локации.

Далее поедем в городок Монреале, который славится оливковым маслом, миндалём и арабо-норманнской архитектурой. Нашей главной целью станет величественный собор 12 века с мозаиками на библейские сюжеты.

Прогулки по Палермо и МонреалеПрогулки по Палермо и МонреалеПрогулки по Палермо и МонреалеПрогулки по Палермо и Монреале
3 день

Поездка в Эриче и винная дегустация

Утром поднимемся в горы, где раскинулся городок Эриче. Вы узнаете, как с этим местечком связана богиня Венера, погуляете по древним улочкам. Здесь обожают сладкое и знают в нём толк: мы обойдём несколько популярных кондитерских, где попробуем десерты с марципаном, миндалём и фисташками.

После обеда поедем в морской порт Марсала, где производят одноимённый сорт креплёного вина. Посетим винодельню, существующую с 17 века, погуляем среди огромных бочек в погребах и обязательно продегустируем местные напитки. Вечером вернёмся в Палермо.

Поездка в Эриче и винная дегустацияПоездка в Эриче и винная дегустацияПоездка в Эриче и винная дегустацияПоездка в Эриче и винная дегустация
4 день

Знакомство с Агридженто и Таорминой

Переместимся в восточную часть острова — в Таормину. По пути заедем в Агридженто, который в древности был греческой колонией. Осмотрим рассыпанные тут руины святилищ и поедем дальше. Будем двигаться по живописной дороге: с одной стороны видно море, с другой — Долину храмов, охраняемую ЮНЕСКО.

По прибытии разместимся в номерах и немного пройдёмся. Интересный факт — здесь снимали часть сцен к фильму «Крёстный отец» и сериалу «Белый лотос».

Знакомство с Агридженто и ТаорминойЗнакомство с Агридженто и ТаорминойЗнакомство с Агридженто и ТаорминойЗнакомство с Агридженто и Таорминой
5 день

Отдых на побережье

Сегодня никуда не будем торопиться. Таормина — чудесное место для пляжного отдыха, непринуждённых прогулок и шопинга в модных бутиках. Мы немного погрузимся в историю городка, исследуем улочки и покатаемся на катере, а затем оставим свободное время.

Отдых на побережьеОтдых на побережьеОтдых на побережьеОтдых на побережье
6 день

День в Катании

Ранним утром прибудем в Катанию. Пройдёмся по неспешно просыпающимся улицам и заглянем на рыбный рынок, где торгуют гигантским тунцом. Вечером соберёмся всей компанией за прощальным ужином, обменяемся впечатлениями и фотографиями.

День в КатанииДень в КатанииДень в КатанииДень в Катании
7 день

Возвращение домой

В первой половине дня доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Дегустация вин
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение турлидером
  • Сопровождение русскоговорящим гидом в экскурсионные дни
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Прогулка на катере в Таормине
  • Помощь в подборе билетов в Италию
Что не входит в цену
  • Билеты в Палермо и обратно в ваш город из Катании
  • Обеды и ужины - около €50-60 в день
  • Страховка
  • Виза
  • При бронировании до 10 апреля стоимость тура составляет €1900
  • Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату €700 непосредственно организатору. В случае отмены менее, чем за 4 недели до начала тура, мы вернём всю сумму, только если найдём другого путешественника на ваше место
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Палермо, до 14:00
Завершение: Аэропорт Катании, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.