Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Однодневный тур в Венецию

Гид S.
Гид S. – Гид из Пармы
Однодневный тур в Венецию
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €482 за человека

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Однодневный тур в Венецию
Однодневный тур в Венецию! Вы находитесь в Милане и хотите посвятить один день на обзор сказочного города Венеция? Узнать о его богатой истории 📖 и побывать на площади Сан Марко? Посмотреть на остров 🏝️ Мурано и приобрести изделие из венецианского стекла? Мы ждем Вас! Выезд из Милана в 8:00.
Начало и место завершения
🚩 Parma

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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