Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Однодневный тур в Венецию! Вы находитесь в Милане и хотите посвятить один день на обзор сказочного города Венеция? Узнать о его богатой истории 📖 и побывать на площади Сан Марко? Посмотреть на остров 🏝️ Мурано и приобрести изделие из венецианского стекла? Мы ждем Вас! Выезд из Милана в 8:00.
Начало и место завершения
🚩 Parma
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 3 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.