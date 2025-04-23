4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Перуджа — это древний город, основанный античными этрусками примерно в VII в до н. э. Благодаря своему выгодному географическому положению, он стал одним из самых процветающих городов Этрурии. Я вам покажу свидетельста о существовании этой загадочной цивилизации на территории города — триумфальную арку Августа, колодец Сорбелло, ворота Марция и крепостные стены. До сих пор эти архитектурные памятники — пример развитой инженерии этрусков, они поражают своей монументальной красотой.
Средневековая Перуджа
Пока вы будете гулять по средневековым улочкам Перуджи, поистине сказочной части города, я расскажу про период наивысшего расцвета города в XI веке. А гуляя по бульвару Вануччи, вы как будто окажетесь в эпохе рыцарей и благородных дам. Вы увидите впечатляющий Дворец Приори, построенный для олицетворения независимого духа горожан в XII в., а в центре главной площади города полюбуетесь фонтаном Маджоре, в барельефах которого отражена вся история Перуджи, и Кафедральным собором Св. Лоренцо, а я расшифрую всё увиденное.
В июле и сентябре в Кафедральном соборе Св. Лоренцо на всеобщее обозрение выставляется главная реликвия церкви — обручальное кольцо Девы Марии, всё время хранящееся под 14 замками.
Великие имена Перуджи
Спутниками экскурсии станут люди, создававшие в Перудже великие шедевры: Никола Пизано, Антонио да Сангалло, Перуджино и его ученик Раффаэлло, Пинтуриккио, Лука Синьорелли, Федерико Бароччи и многие другие знаменитейшие архитекторы и мастера искусства раннего средневековья и эпохи Возрождения, работавшие в Сиене, Венеции, при дворе Медичи во Флоренции, Болонье, Генуе и Риме.
В зависимости от времени вашего путешествия в Перуджу можно попасть на красочные и масштабные мероприятия и фестивали:
в октябре Умбрия принимает гостей фестиваля «Еврошоколад» — в эти дни кондитеры вырезают из шоколада копии архитектурных памятников и фигуры знаменитостей, проводят конкурсы по поиску «сокровищ», различные дегустации шоколада и изделий из него.
более 30 лет в июле проходит один из самых интересных и престижных джазовых фестивалей Umbria Jazz. Несколько дней в городе царит потрясающая атмосфера, созданная красивой музыкой.
в апреле проводится международный фестиваль журналистики.
Организационные детали
Добраться до Перуджи можно без пересадок из Рима (2-2,5 часа в пути), Флоренции (от 2 до 3 часов)
Исторический центр Перуджи расположен на самом высоком холме города — дел Соле (Colle del Sole). Попасть туда можно пешком, на мини-метро (от станции Фонтиведже до Пинчето) или на специальных общественных лифтах, которые поднимаются с автомобильных парковок.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Перудже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 306 туристов
Здравствуйте, дорогие туристы! Меня зовут Елена. Я лицензированный гид в Умбрии. Приглашаю вас совершить путешествие по этой необыкновенно многоликой области центральной Италии.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Елена в Перудже провела для нас увлекательную экскурсию по городу. Мы погрузились в атмосферу старинных улочек, узнали много интересного о богатой истории Перуджи от этруссков до Римских Пап, и о читать дальшеуменьшить
её архитектуре. Елена сумела удержать внимание не только взрослых, но и наших детей (7–12 лет) — рассказы были живыми, с интересными деталями. Особенно запомнился рассказ о подземной Перудже и древних арках — было захватывающе! Вместо запланированных трех часов, она подарила нам все четыре. Елена прекрасно знает историю края. Она подробно, со знанием дела, отвечает на все вопросы, которые задавали ей наши эрудированные участники группы. Все участники остались очень довольны. Рекомендуем Елену тем, кто хочет поближе познакомится с этим чудесным городом и Умбрией в целом.
+1
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Юлия
Экскурсия понравилась, спасибо. Подача материала интересная, в конце гид посоветовала очень вкусный ресторанчик. Умбрия прекрасна!
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В
Вероника
Перуджа прекрасна! Мы с удовольствием погуляли по городу в вечер приезда. Но только когда мы встретились с Еленой на следующее утро, мы по-настоящему смогли ощутить очарование этого места. Всё ожило читать дальшеуменьшить
- и камни, и фрески, и фонтаны; история волшебным образом переплелась с сегодняшним днём, и эти впечатления теперь навсегда с нами. Без Елены мы бы просто не заметили многих свидетельств удивительной и богатой истории Умбрии и Перуджи. Елене самая искренняя благодарность и пожелания удачи!
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Капитолина
Елена провела с нами чудесную экскурсию в Перуджи. За короткое время мы успели услышать многое и об истории города, его роли в этрусском государстве и позднее, посмотрели кафедральный собор и монастырь св. Петра, с хорошим знанием архитектурных и художественных стилей, католической церкви, просто исторических анекдотов. Успели даже купить подарочки в виде ручных конфеток Боччо. Прекрасный день! И оород прекрасный! Спасибо
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Б
Борис
Огромное спасибо Лена за отлично организованную и проведенную экскурсию по центру Перуджи. За 3 часа Мы получили все что хотели: осмотрели центр города, кафедрал, получили историческую информацию, узнали немного больше о жизни простых итальянцев, получили рекомендацию на обед и продолжение осмотра (музеи)
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Лариса
Мы с мужем очень благодарны Елене за экскурсию. Несмотря на промозглую, безрадостную погоду в Перудже, время, проведенное с Еленой в городе оставило в душе теплое ощущение и желание побывать еще раз в столице Умбрии.