4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по исторической столице Умбрии

Елена
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Елена – ваш гид
Вам предстоит открыть древний город, основанный загадочными этрусками.

Вы увидите древнейшие архитектурные достопримечательности, а после перенесётесь в средневековую Перуджу.

Погуляете по бульвару Вануччи, погрузитесь во времена рыцарей и их дам и увидите дворец Приори, а я расскажу о расцвете города и его сегодняшней жизни.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
4.5
Этрусский город Перуджа
Этрусский город Перуджа

Что вас ожидает

По следам цивилизации этрусков
Перуджа — это древний город, основанный античными этрусками примерно в VII в до н.э. Благодаря своему выгодному географическому положению, он стал одним из самых процветающих городов Этрурии. Я вам покажу свидетельста о существовании этой загадочной цивилизации на территории города — триумфальную арку Августа, колодец Сорбелло, ворота Марция и крепостные стены. До сих пор эти архитектурные памятники — пример развитой инженерии этрусков, они поражают своей монументальной красотой.

Средневековая Перуджа
Пока вы будете гулять по средневековым улочкам Перуджи, поистине сказочной части города, я расскажу про период наивысшего расцвета города в XI веке. А гуляя по бульвару Вануччи, вы как будто окажетесь в эпохе рыцарей и благородных дам. Вы увидите впечатляющий Дворец Приори, построенный для олицетворения независимого духа горожан в XII в., а в центре главной площади города полюбуетесь фонтаном Маджоре, в барельефах которого отражена вся история Перуджи, и Кафедральным собором Св. Лоренцо, а я расшифрую всё увиденное.

В июле и сентябре в Кафедральном соборе Св. Лоренцо на всеобщее обозрение выставляется главная реликвия церкви — обручальное кольцо Девы Марии, всё время хранящееся под 14 замками.

Великие имена Перуджи
Спутниками экскурсии станут люди, создававшие в Перудже великие шедевры: Никола Пизано, Антонио да Сангалло, Перуджино и его ученик Раффаэлло, Пинтуриккио, Лука Синьорелли, Федерико Бароччи и многие другие знаменитейшие архитекторы и мастера искусства раннего средневековья и эпохи Возрождения, работавшие в Сиене, Венеции, при дворе Медичи во Флоренции, Болонье, Генуе и Риме.

В зависимости от времени вашего путешествия в Перуджу можно попасть на красочные и масштабные мероприятия и фестивали:

  • в октябре Умбрия принимает гостей фестиваля «Еврошоколад» — в эти дни кондитеры вырезают из шоколада копии архитектурных памятников и фигуры знаменитостей, проводят конкурсы по поиску «сокровищ», различные дегустации шоколада и изделий из него.
  • более 30 лет в июле проходит один из самых интересных и престижных джазовых фестивалей Umbria Jazz. Несколько дней в городе царит потрясающая атмосфера, созданная красивой музыкой.
  • в апреле проводится международный фестиваль журналистики.

Организационные детали

  • Добраться до Перуджи можно без пересадок из Рима (2-2,5 часа в пути), Флоренции (от 2 до 3 часов).
  • Исторический центр Перуджи расположен на самом высоком холме города — дел Соле (Colle del Sole). Попасть туда можно пешком, на мини-метро (от станции Фонтиведже до Пинчето) или на специальных общественных лифтах, которые поднимаются с автомобильных парковок.
Этрусский город Перуджа
Этрусский город Перуджа
Этрусский город Перуджа
Этрусский город Перуджа
Этрусский город Перуджа
Этрусский город Перуджа
Этрусский город Перуджа
Этрусский город Перуджа

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие туристы! Меня зовут Елена. Я лицензированный гид в Умбрии. Приглашаю вас совершить путешествие по этой необыкновенно многоликой области центральной Италии.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Огромное спасибо Лена за отлично организованную и проведенную экскурсию по центру Перуджи.
За 3 часа Мы получили все что хотели: осмотрели центр города, кафедрал, получили историческую информацию, узнали немного больше о жизни простых итальянцев, получили рекомендацию на обед и продолжение осмотра (музеи)
25 января 2019
Замечательная экскурсия для зрителя любой степени подготовленности
7 мая 2017
Елена провела с нами чудесную экскурсию в Перуджи. За короткое время мы успели услышать многое и об истории города, его роли в этрусском государстве и позднее, посмотрели кафедральный собор и монастырь св. Петра, с хорошим знанием архитектурных и художественных стилей, католической церкви, просто исторических анекдотов. Успели даже купить подарочки в виде ручных конфеток Боччо. Прекрасный день! И оород прекрасный! Спасибо
Alex
24 декабря 2015
Я бы хотел поблагодарить Елену за проведенную экскурсию по историческому центру Перуджи. Для нас было познавательно прогуляться внутри крепости Рокка Паолина, которая была построена на месте жилого квартала, и до сих пор хранит в себе части строений и домов этого квартала. Благодаря Елене, мы узнали гораздо больше, нежели бы мы гуляли по городу самостоятельно.

Вместе с тем, я думаю, некоторые ньюансы могут быть улучшены. В частности нас периодически смущала фраза Елены "Вспоминаем из истории", которую обычно учителя говорят ученикам, желая проверить знания. Хотя эта фраза позволяет часто разнообразить разговор и превратить монолог в подобие дискуссии, в нашем случае это было хорошим способом увидеть ограниченность наших знаний об истории Италии и почувствовать себя людьми, которые не знают очевидного.

Елена сказала нам, что она из Белоруси, поэтому я не уверен, что русский язык является для нее родным. Мне кажется, Елена прибавила бы как экскурсовод, если бы она смогла исправить некоторые шероховатости в своей речи. Экскурсоводы в подавляющем большинстве - это гуманитарно-образованные люди, которые задают уровень использования языка и показывают, между прочим, как этим языком можно элегантно пользоваться. Поэтому может быть неожиданно слышать "телек", "чо" и узнать, что в слове "даровать" ударение на первом слоге. Владимир Набоков умел пользоваться языком, чтение его книг может здесь помочь.

Я желаю Елене успехов и вырасти как специалисту, у нее определенно есть хорошие знания об Италии. Пока же стоимость экскурсии "Этрусский город Перуджа" кажется мне завышенной (на декабрь 2015 - 120 евро), я бы рекомендовал ей понизить цену и привести ее в соответствии с рынком (в Риме подобная экскурсия стоила нам 78 евро).

Успехов!

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