4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вам предстоит открыть древний город, основанный загадочными этрусками. Вы увидите древнейшие архитектурные достопримечательности, а после перенесётесь в средневековую Перуджу. Погуляете по бульвару Вануччи, погрузитесь во времена рыцарей и их дам и увидите дворец Приори, а я расскажу о расцвете города и его сегодняшней жизни.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам цивилизации этрусков

Перуджа — это древний город, основанный античными этрусками примерно в VII в до н. э. Благодаря своему выгодному географическому положению, он стал одним из самых процветающих городов Этрурии. Я вам покажу свидетельста о существовании этой загадочной цивилизации на территории города — триумфальную арку Августа, колодец Сорбелло, ворота Марция и крепостные стены. До сих пор эти архитектурные памятники — пример развитой инженерии этрусков, они поражают своей монументальной красотой.

Средневековая Перуджа

Пока вы будете гулять по средневековым улочкам Перуджи, поистине сказочной части города, я расскажу про период наивысшего расцвета города в XI веке. А гуляя по бульвару Вануччи, вы как будто окажетесь в эпохе рыцарей и благородных дам. Вы увидите впечатляющий Дворец Приори, построенный для олицетворения независимого духа горожан в XII в., а в центре главной площади города полюбуетесь фонтаном Маджоре, в барельефах которого отражена вся история Перуджи, и Кафедральным собором Св. Лоренцо, а я расшифрую всё увиденное.

В июле и сентябре в Кафедральном соборе Св. Лоренцо на всеобщее обозрение выставляется главная реликвия церкви — обручальное кольцо Девы Марии, всё время хранящееся под 14 замками.

Великие имена Перуджи

Спутниками экскурсии станут люди, создававшие в Перудже великие шедевры: Никола Пизано, Антонио да Сангалло, Перуджино и его ученик Раффаэлло, Пинтуриккио, Лука Синьорелли, Федерико Бароччи и многие другие знаменитейшие архитекторы и мастера искусства раннего средневековья и эпохи Возрождения, работавшие в Сиене, Венеции, при дворе Медичи во Флоренции, Болонье, Генуе и Риме.

В зависимости от времени вашего путешествия в Перуджу можно попасть на красочные и масштабные мероприятия и фестивали:

в октябре Умбрия принимает гостей фестиваля «Еврошоколад» — в эти дни кондитеры вырезают из шоколада копии архитектурных памятников и фигуры знаменитостей, проводят конкурсы по поиску «сокровищ», различные дегустации шоколада и изделий из него.

более 30 лет в июле проходит один из самых интересных и престижных джазовых фестивалей Umbria Jazz. Несколько дней в городе царит потрясающая атмосфера, созданная красивой музыкой.

в апреле проводится международный фестиваль журналистики.

Организационные детали