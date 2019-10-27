Все экскурсии в Перудже
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Перудже – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €70. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Перудже почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Индивидуальная экскурсия
3ч
€70
за 1-6 чел.
Необыкновенная Перуджа
Главные достопримечательности и тайные уголки одного из самых загадочных итальянских городов
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Последние отзывы «Экскурсии Перуджи»
- ББорис27 октября 2019Огромное спасибо Лена за отлично организованную и проведенную экскурсию по центру Перуджи. За 3 часа Мы получили все что хотели: осмотрели центр города, кафедрал, получили историческую информацию, узнали немного больше о жизни простых итальянцев, получили рекомендацию на обед и продолжение осмотра (музеи)
- ДДмитрий25 января 2019Замечательная экскурсия для зрителя любой степени подготовленности
- ММарина2 августа 2018Отличная экскурсия, много интересной информации, вкусных и нетуристичнских мест. Спасибо большое, Елена!
- ККапитолина7 мая 2017Елена провела с нами чудесную экскурсию в Перуджи. За короткое время мы успели услышать многое и об истории города, его роли в этрусском государстве и позднее, посмотрели кафедральный собор и монастырь св. Петра, с хорошим знанием архитектурных и художественных стилей, католической церкви, просто исторических анекдотов. Успели даже купить подарочки в виде ручных конфеток Боччо. Прекрасный день! И оород прекрасный! Спасибо