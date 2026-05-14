Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы
Прикоснуться к наследию этрусков, римлян и итальянского Возрождения
Начало: У станции миниметро Pincetto
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €74 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Перуджа
Исследовать исторический центр столицы Умбрии
11 авг в 10:00
12 авг в 10:30
от €144
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
Погулять по старинным улочкам, увидеть памятники этрусков и поговорить о художниках Возрождения
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Традиционная кухня Умбрии + посещение блошиного рынка
Гастропутешествие с поиском антикварных сокровищ из Перуджи, Ассизи, Фолиньо или Сполето
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от €380 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
V
Екатерина провела интересную экскурсию, посмотрели город и локации, которые нас заинтересовали, посоветовала, куда еще сходить. Остались положительные эмоции от Перуджи и экскурсии
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А
Рекомендую экскурсию с Надеждой, она не только знаток своего дела, но еще и очень приятный собеседник, адаптирующийся под ваше время и предпочтения ❤️
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Надя провела хорошую обзорную экскурсию по городу. Показала нам все основные достопримечательности и лучшие виды. Рассказала интересные истории, связанные с историей и жизнью Перуджи. Также порекомендовала очень хороший ресторан для обеда. Мы остались довольны!
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Замечательная экскурсия! Екатерина знает Перуджу и является отличный гидом) Рассказала все самое важное и интересное, было очень занимательно даже в нелюдимый и закрытый Рождественский день. Три часа пролетели незаметно, как на встрече с другом.
+6
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С
Прекрасная была экскурсия по Ассизи и Умбрии с Екатериной! Заезжали в старинные городки, на винодельню на дегустацию местных вин и продуктов, пообедали в местном ресторане! Все было отлично! Спасибо!
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А
Отличная экскурсия. Обошли много интересных и красивых мест. С гидом довольно быстро нашли общий язык, было весело и увлекательно! Советую
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О
Экскурсия по Перужде была интересная, правильно спланированая, еще Катя посоветовала нам хороший ресторанчик, отвечала на все дополнительные вопросы до и
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Екатерина - прекрасный экскурсовод, интересно и заботливо провела экскурсию, помимо исторических фактов рассказала много о современной жизни региона.
Обязательно порекомендуем ее своим друзьям.
Обязательно порекомендуем ее своим друзьям.
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В
Приятное было провести время Прекрасные рекомендации по городу
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Благодарю за информативную и увлекательную экскурсию. Рекомендую!
+3
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Всего 32 отзыва в Перудже
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Ответы на вопросы от путешественников по Перудже
Самые популярные экскурсии в Перудже
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