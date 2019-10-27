Огромное спасибо Лена за отлично организованную и проведенную экскурсию по центру Перуджи. За 3 часа Мы получили все что хотели: осмотрели центр города, кафедрал, получили историческую информацию, узнали немного больше о жизни простых итальянцев, получили рекомендацию на обед и продолжение осмотра (музеи)

Отзыв на: Этрусский город Перуджа

К Капитолина 5

Елена провела с нами чудесную экскурсию в Перуджи. За короткое время мы успели услышать многое и об истории города, его роли в этрусском государстве и позднее, посмотрели кафедральный собор и монастырь св. Петра, с хорошим знанием архитектурных и художественных стилей, католической церкви, просто исторических анекдотов. Успели даже купить подарочки в виде ручных конфеток Боччо. Прекрасный день! И оород прекрасный! Спасибо