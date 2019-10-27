Экскурсии Перуджи

Все экскурсии в Перудже

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Перудже – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €70. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Перудже почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино
Индивидуальная экскурсия
5
1
250
за 1-10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Необыкновенная Перуджа
Индивидуальная экскурсия
70
за 1-6 чел.
Необыкновенная Перуджа
Главные достопримечательности и тайные уголки одного из самых загадочных итальянских городов
Этрусский город Перуджа
Индивидуальная экскурсия
4.5
4
130
за 1-10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии

Последние отзывы «Экскурсии Перуджи»

  • Отзыв на: Этрусский город Перуджа
    Б
    Борис
    27 октября 2019
    5
    Огромное спасибо Лена за отлично организованную и проведенную экскурсию по центру Перуджи. За 3 часа Мы получили все что хотели: осмотрели центр города, кафедрал, получили историческую информацию, узнали немного больше о жизни простых итальянцев, получили рекомендацию на обед и продолжение осмотра (музеи)
  • Отзыв на: Этрусский город Перуджа
    Д
    Дмитрий
    25 января 2019
    5
    Замечательная экскурсия для зрителя любой степени подготовленности
  • Отзыв на: Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино
    М
    Марина
    2 августа 2018
    5
    Отличная экскурсия, много интересной информации, вкусных и нетуристичнских мест. Спасибо большое, Елена!
  • Отзыв на: Этрусский город Перуджа
    К
    Капитолина
    7 мая 2017
    5
    Елена провела с нами чудесную экскурсию в Перуджи. За короткое время мы успели услышать многое и об истории города, его роли в этрусском государстве и позднее, посмотрели кафедральный собор и монастырь св. Петра, с хорошим знанием архитектурных и художественных стилей, католической церкви, просто исторических анекдотов. Успели даже купить подарочки в виде ручных конфеток Боччо. Прекрасный день! И оород прекрасный! Спасибо
🇮🇹