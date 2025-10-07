Что вас ожидает

Мы начнём экскурсию на площади Италии, где я поделюсь историей и происхождением города. Затем погуляем по садам Кардуччи и пройдём по центральной улице Перуджи.

Я покажу вам палаццо Приори — готический дворец 13 века, где расположена Национальная галерея. Я расскажу, какие известные произведения в ней хранятся.

Экскурсия продолжится на площади 4 Ноября, которую украшают древний фонтан и Кафедральный собор Святого Лаврентия. По желанию его можно посетить.

В завершение мы поднимемся на панорамную террасу у библиотеки Августа, осмотрим этрусскую Триумфальную арку и совершим живописный променад вдоль акведука.