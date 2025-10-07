Приглашаю погрузиться в чарующую средневековую атмосферу Перуджи! Я покажу вам её главные достопримечательности: Кафедральный собор, палаццо Приори, Триумфальную арку, акведук и другие.
Расскажу о древней цивилизации этрусков, поделюсь биографией художника Перуджино и многое-многое другое.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы начнём экскурсию на площади Италии, где я поделюсь историей и происхождением города. Затем погуляем по садам Кардуччи и пройдём по центральной улице Перуджи.
Я покажу вам палаццо Приори — готический дворец 13 века, где расположена Национальная галерея. Я расскажу, какие известные произведения в ней хранятся.
Экскурсия продолжится на площади 4 Ноября, которую украшают древний фонтан и Кафедральный собор Святого Лаврентия. По желанию его можно посетить.
В завершение мы поднимемся на панорамную террасу у библиотеки Августа, осмотрим этрусскую Триумфальную арку и совершим живописный променад вдоль акведука.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя — ваш гид в Перудже
Провёл экскурсии для 51 туриста
Приветствую,мои дорогие путешественники! Меня зовут Надя, живу в городе Перуджа с 1998 года. По образованию я художник, обучалась в Академии Изящных искусств города Перуджи, окончила школу по формированию туристических гидов в городе Флоренция в 2014 году. Мне очень нравится профессия гида, и я с удовольствием занимаюсь углубленным изучением искусства на протяжении более 20 лет.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валера
7 окт 2025
Приятное было провести время
Прекрасные рекомендации по городу
Анна
8 сен 2025
Надя, спасибо за экскурсию. Много нового узнала о прекрасном городе Перуджа 💯‼️
Евгений
8 авг 2025
Спасибо большое Наде за экскурсию, очень интересно и очень красиво! Прекрасный город Перуджа, потрясающие виды! Кроме того Надя помогла советами и забронировала хороший ресторанчик!
Р
Румен
12 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Рекомендуем!
