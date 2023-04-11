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Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)

Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Вы познакомитесь с местными винами и их сочетанием с традиционными продуктами питания, а также с историческими и архитектурными произведениями искусства провинциальных городов Перуджи.

Посетите средневековые города Беванья и Монтефалько и одну из местных виноделен, где выращивают знаменитый сорт винограда — сагрантино, получая из него элитное вино Сагрантино ди Монтефалько.
5
2 отзыва
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)

Описание экскурсии

Начнем мы с города Беванья, это один из самых красивых городов Италии. Главная площадь — Пьяцца Филиппо Сильвестри — сохранила свой естественный средневековый вид. Вдоль нее выстроились старинные дворцы. А вокруг Дворца консулов, построенного еще в 1270 году, сразу три старинные церкви. В городе можно познакомиться с ремесленными мастерскими, в которых c античности сохранились принципы производства бумаги, стекла, ковки железа, гончарства и многих других.

Беванья славится также своими «Гаите» — античным театрализованным и костюмизированным историческим праздником, отображающим уклад средневекового города: производственные лавки, повседневный быт с его тавернами, рынком и сценами из античной жизни.

Следующая, и не менее приятная цель нашего маршрута — дегустация вина и местных продуктов на винодельне города Монтефалько. Для любителей эногастрономических туров и коллекционеров вина будет возможность попробовать знаменитое местное вино Сагрантино и другие известные вина с качеством марки DOC (Montefalco Rosso, Trebbiano Spoletino, Grechetto) и DOCG (Sagrantino di Montefalco), а также увидеть процесс их производства.

Кому подходит экскурсия

Ценителям итальянского вина и почитателям изделий традиционного ремесленного искусства с грифом «made in Italy».

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Перудже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 306 туристов
Здравствуйте, дорогие туристы! Меня зовут Елена. Я лицензированный гид в Умбрии. Приглашаю вас совершить путешествие по этой необыкновенно многоликой области центральной Италии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Елена произвела на нас самое хорошее впечатление. Экскурися была хорошо спланирована и организована.
Будем рекомендовать нашим друзьям.
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М
Отличная экскурсия, много интересной информации, вкусных и нетуристичнских мест. Спасибо большое, Елена!
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