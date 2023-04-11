Вы познакомитесь с местными винами и их сочетанием с традиционными продуктами питания, а также с историческими и архитектурными произведениями искусства провинциальных городов Перуджи. Посетите средневековые города Беванья и Монтефалько и одну из местных виноделен, где выращивают знаменитый сорт винограда — сагрантино, получая из него элитное вино Сагрантино ди Монтефалько.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнем мы с города Беванья, это один из самых красивых городов Италии. Главная площадь — Пьяцца Филиппо Сильвестри — сохранила свой естественный средневековый вид. Вдоль нее выстроились старинные дворцы. А вокруг Дворца консулов, построенного еще в 1270 году, сразу три старинные церкви. В городе можно познакомиться с ремесленными мастерскими, в которых c античности сохранились принципы производства бумаги, стекла, ковки железа, гончарства и многих других.

Беванья славится также своими «Гаите» — античным театрализованным и костюмизированным историческим праздником, отображающим уклад средневекового города: производственные лавки, повседневный быт с его тавернами, рынком и сценами из античной жизни.

Следующая, и не менее приятная цель нашего маршрута — дегустация вина и местных продуктов на винодельне города Монтефалько. Для любителей эногастрономических туров и коллекционеров вина будет возможность попробовать знаменитое местное вино Сагрантино и другие известные вина с качеством марки DOC (Montefalco Rosso, Trebbiano Spoletino, Grechetto) и DOCG (Sagrantino di Montefalco), а также увидеть процесс их производства.

Кому подходит экскурсия

Ценителям итальянского вина и почитателям изделий традиционного ремесленного искусства с грифом «made in Italy».

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида.