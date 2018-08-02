  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино

Эногастрономическая поездка по городам Перуджи

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Вы познакомитесь с местными винами и их сочетанием с традиционными продуктами питания, а также с историческими и архитектурными произведениями искусства провинциальных городов Перуджи.

Посетите средневековые города Беванья и Монтефалько и одну из местных виноделен, где выращивают знаменитый сорт винограда — сагрантино, получая из него элитное вино Сагрантино ди Монтефалько.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино

Что вас ожидает

Начнем мы с города Беванья, это один из самых красивых городов Италии. Главная площадь — Пьяцца Филиппо Сильвестри — сохранила свой естественный средневековый вид. Вдоль нее выстроились старинные дворцы. А вокруг Дворца консулов, построенного еще в 1270 году, сразу три старинные церкви. В городе можно познакомиться с ремесленными мастерскими, в которых c античности сохранились принципы производства бумаги, стекла, ковки железа, гончарства и многих других.

Беванья славится также своими «Гаите» — античным театрализованным и костюмизированным историческим праздником, отображающим уклад средневекового города: производственные лавки, повседневный быт с его тавернами, рынком и сценами из античной жизни.

Следующая, и не менее приятная цель нашего маршрута — дегустация вина и местных продуктов на винодельне города Монтефалько. Для любителей эногастрономических туров и коллекционеров вина будет возможность попробовать знаменитое местное вино Сагрантино и другие известные вина с качеством марки DOC (Montefalco Rosso, Trebbiano Spoletino, Grechetto) и DOCG (Sagrantino di Montefalco), а также увидеть процесс их производства.

Кому подходит экскурсия

Ценителям итальянского вина и почитателям изделий традиционного ремесленного искусства с грифом «made in Italy».

Организационные детали

Начало путешествия от вашей гостиницы.

Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие туристы! Меня зовут Елена. Я лицензированный гид в Умбрии. Приглашаю вас совершить путешествие по этой необыкновенно многоликой области центральной Италии.
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

2 августа 2018
Отличная экскурсия, много интересной информации, вкусных и нетуристичнских мест. Спасибо большое, Елена!

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Этрусский город ПеруджаЭтрусский город ПеруджаЭтрусский город Перуджа
130 за экскурсию
3 часа
4 отзыва
Прогулка по исторической столице Умбрии
Вам предстоит открыть древний город, основанный загадочными этрусками. Вы увидите древнейшие архитектурные достопримечательности, а после перенесётесь в средневековую Перуджу. Погуляете по бульвару Вануччи, погрузитесь во времена рыцарей и их дам и увидите дворец Приори, а я расскажу о расцвете города и его сегодняшней жизни.

Выбирайте и другие экскурсии в Перудже

ВсеОбзорныеПешкомНа автомобилеЗа городомИндивидуальныеВ другой город