Начнем мы с города Беванья, это один из самых красивых городов Италии. Главная площадь — Пьяцца Филиппо Сильвестри — сохранила свой естественный средневековый вид. Вдоль нее выстроились старинные дворцы. А вокруг Дворца консулов, построенного еще в 1270 году, сразу три старинные церкви. В городе можно познакомиться с ремесленными мастерскими, в которых c античности сохранились принципы производства бумаги, стекла, ковки железа, гончарства и многих других.
Беванья славится также своими «Гаите» — античным театрализованным и костюмизированным историческим праздником, отображающим уклад средневекового города: производственные лавки, повседневный быт с его тавернами, рынком и сценами из античной жизни.
Следующая, и не менее приятная цель нашего маршрута — дегустация вина и местных продуктов на винодельне города Монтефалько. Для любителей эногастрономических туров и коллекционеров вина будет возможность попробовать знаменитое местное вино Сагрантино и другие известные вина с качеством марки DOC (Montefalco Rosso, Trebbiano Spoletino, Grechetto) и DOCG (Sagrantino di Montefalco), а также увидеть процесс их производства.
Кому подходит экскурсия
Ценителям итальянского вина и почитателям изделий традиционного ремесленного искусства с грифом «made in Italy».
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Перудже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 306 туристов
Здравствуйте, дорогие туристы! Меня зовут Елена. Я лицензированный гид в Умбрии. Приглашаю вас совершить путешествие по этой необыкновенно многоликой области центральной Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Елена произвела на нас самое хорошее впечатление. Экскурися была хорошо спланирована и организована. Будем рекомендовать нашим друзьям.
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М
Марина
Отличная экскурсия, много интересной информации, вкусных и нетуристичнских мест. Спасибо большое, Елена!
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