Валентина В. проводит ещё 2 экскурсии

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Дегустация вин в Пьемонте

Валентина В.
Валентина В. – Гид из Пьемонта
Дегустация вин в Пьемонте
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Дегустация вин в Пьемонте
Приглашаю Вас на дегустацию в семейную итальянскую винодельню, где Вы сможете попробовать и познакомиться с великими пьемонтскими красными винами 🍷 - Барбера, Дольчетто Д’Альба, Бароло и Барбареско, а также с изысканными игристыми Москато Д' Асти и Асти Спуманте, которые производятся только здесь благодаря уникальному микроклимату региона.
Мы начнем с прогулки по великолепным виноградникам вместе с хозяином винодельни и Вы сможете насладиться видами территории Монферрато. Мы заедем в кантину, где Вы узнаете о различных сортах винограда, а также об особенностях их сбора и производства.
Далее мы начнем дегустацию. Итак, Вы попробуете легкое белое вино Кортезе, продолжим ароматным красным вином Дольчетто, далее немного терпкая Барбера с ее насыщенным фруктовым букетом, потом Вы сможете насладиться изумительным игристым Москато Д Асти. По Вашему желанию можно будет также попробовать мускатную граппу. Во время дегустации будут предложены легкие закуски.
Дополнительно оплачивается трансфер до винодельни - 30 евро на человека.
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Место завершения
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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валентина В.
Валентина В.
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