Валентина В. проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаю Вас на дегустацию в семейную итальянскую винодельню, где Вы сможете попробовать и познакомиться с великими пьемонтскими красными винами 🍷 - Барбера, Дольчетто Д’Альба, Бароло и Барбареско, а также с изысканными игристыми Москато Д' Асти и Асти Спуманте, которые производятся только здесь благодаря уникальному микроклимату региона.

Мы начнем с прогулки по великолепным виноградникам вместе с хозяином винодельни и Вы сможете насладиться видами территории Монферрато. Мы заедем в кантину, где Вы узнаете о различных сортах винограда, а также об особенностях их сбора и производства.

Далее мы начнем дегустацию. Итак, Вы попробуете легкое белое вино Кортезе, продолжим ароматным красным вином Дольчетто, далее немного терпкая Барбера с ее насыщенным фруктовым букетом, потом Вы сможете насладиться изумительным игристым Москато Д Асти. По Вашему желанию можно будет также попробовать мускатную граппу. Во время дегустации будут предложены легкие закуски.

Дополнительно оплачивается трансфер до винодельни - 30 евро на человека.