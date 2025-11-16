Питильяно словно декорация к фильму. Он парит над скалой, а под ним — зелёная пропасть, река, древние пещеры и некрополи.
Мы погуляем по центру города со старинными домами, в средневековом гетто зайдём в ритуальную баню и винодельню кошерного вина. А затем отправимся в небольшой трек по высеченной в скале дороге. Приготовьтесь к ошеломляющим видам за каждым поворотом!
Мы погуляем по центру города со старинными домами, в средневековом гетто зайдём в ритуальную баню и винодельню кошерного вина. А затем отправимся в небольшой трек по высеченной в скале дороге. Приготовьтесь к ошеломляющим видам за каждым поворотом!
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- оцените собор Святого Петра и Павла
- увидите крепость графов Орсини — аристократической семьи римского происхождения
- посетите гетто 16 века, созданное флорентийской семьёй Медичи. Здесь жили и работали евреи Питильяно
- пройдёте по дороге этрусков, проложенной в скале
- встретите древние некрополи и пещеры
Я поделюсь городскими историями и традициями. Расскажу:
- о правящих семьях Альдобрандески, Орсини, Медичи
- истоках формирования археологического парка «Туф»
- многочисленных некрополях в скалах
- чем занимаются местные жители
Нас ждёт путешествие вглубь веков — разнообразное и зрелищное!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются дополнительно (по желанию): музей в гетто — €6, крепость Орсини — €6
- Трансфер из Питильяно к стартовой точке трека и обратно (10 минут в одну сторону) включён в стоимость
- Треккинг занимает около 30 минут и не требует специальной физической подготовки
- По запросу мы можем добавить в программу посещение соседнего городка Сована. Подробности уточняйте в личном сообщении
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Питильяно
Провела экскурсии для 34 туристов
Добро пожаловать в Тоскану! С удовольствием буду вашим гидом по красивейшим городкам, деревенькам и долинам. Я живу в Тоскане уже 20 лет, знаю её вдоль и поперёк. Имею две лицензии
Похожие экскурсии из Питильяно
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные Питильяно и Сорано (на вашем авто)
Исследовать самобытные этрусские города в глубинке Тосканы
Начало: В Питильяно
Завтра в 10:30
17 ноя в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сована и Питильяно: история и виноделие
Изучить прелестные туфовые городки на юге Тосканы
Начало: На паркинге San Michele
Завтра в 10:30
17 ноя в 10:30
€200 за всё до 4 чел.