Идём и едем по итальянским городам, где сохранились дух древности и многовековые традиции, храмы, крепости, некрополи, пещерные дороги… Я поделюсь легендами и мифами о жизни папы римского из Сованы и графов Орсини, приоткрою тайну сокровища Монте-Кристо, расскажу о цивилизации этрусков и познакомлю с местной историей виноделия.
Описание экскурсии
Сована: дом папы римского и этрусский некрополь
- Церковь Святой Марии на центральной площади
- Палаццо Бурбонов — преторианский дворец со всеми гербами
- Бывшая церковь Сан-Мамилиано — сегодня музей, в котором хранятся золотые монеты Римской империи
- Собор Святых Петра и Павла — один из самых старинных в Тоскане (8–9 века)
- Руины крепости Альдобрандески 12 века
- Дом, где в 1020 году родился Гильдебранд Сованский — папа римский Григорий VII
- Этрусский некрополь с дорогами из туфа
Питильяно: акведук, еврейское гетто и соборы
- Старинная резиденция знатной семьи Орсини
- Акведук, к строительству которого приложили руки семьи Орсини, Медичи и Лорена
- Еврейское гетто с синагогой, кошерной мясной лавкой, винным погребом и ритуальной баней
- Собор Святых Петра и Павла и церковь Сан-Рокко — постройки с очаровательным убранством и интересной историей
Дегустация на винодельне
Попробуем белое вино Pitigliano DOC там, где его производят.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в гетто — €6 за чел., вход в собор Петра и Павла — €2,5 за чел., вход в некрополь — €7 за чел., дегустация вина — от €35 за чел.
- Путешественники едут на своём авто, а гид — на своём. Если вам нужен трансфер — сообщите, найдём лицензированного водителя с машиной на наш маршрут по оптимальным ценам
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На паркинге San Michele
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
