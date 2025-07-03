Питильяно и Сорано основаны в 7 веке до н. э. на вулканическом туфе. Здесь — старинные крепости, храмы, уникальные дороги и завораживающие улочки.
Вы увидите самое интересное, а я поделюсь легендами о цивилизации этрусков, расскажу о многовековой истории еврейской общины и познакомлю с богатыми кулинарными и винодельческими традициями этих мест.
Описание экскурсии
Питильяно: гетто и соборы
- Акведук Медичи. Его начали строить по приказу семьи Орсини в 15 веке, продолжили по решению Медичи, а восстановила его семья Лорена в 18 веке.
- Еврейское гетто — квартал еврейской общины, которая обосновалась в Питильяно в конце 16 века. Вы увидите синагогу, пекарню пресного хлеба, кошерную мясную лавку, винный погреб и ритуальную баню.
- Собор Святых Петра и Павла и церковь Сан-Рокко — великолепные постройки с очаровательным убранством и интересной историей.
Сорано: крепость и вулканический камень
- Крепость Альдобрандески. Её построили в 13 веке и перестроили в 15 силами семьи Орсини.
- Леопольдинский валун — панорамная площадка города, где находится башня с часами.
- Церковь Сан-Никколо. В ней хранится киворий 14 века, сделанный из вулканического камня.
- Старинные ворота Порта-дей-Мерли, которые когда-то имели подъёмный мост.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в гетто — €6 за чел., вход в крепость — €6 за чел.
- Едем на вашем автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Питильяно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Питильяно
Провела экскурсии для 166 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я гид в Тоскане, и буду рада сделать ваш отдых ярким и незабываемым! Долгое время живу в Италии. Окончила курсы подготовки гидов в институте Данте
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктор
3 июл 2025
Мы съездили в 3 города: ещё был город Сована.
Гид едет на своей машине, вы на своей) машина нужна только чтобы проехать 15-20 минут до новой точки. Пишшу это специально, потому
