читать дальше что в описании формулировка "на вашей машине" немного сбивает с толку.

Экскурсия получилось лёгкая, но насыщенная, и погулять, и послушать рассказы о древних этруссках. Порадовало, что по маршруту почти нет туристов. Во всех городах практически только вы, гид и местные жители.

Елена, спасибо за познавательный тур!

Мы съездили в 3 города: ещё был город Сована.Гид едет на своей машине, вы на своей) машина нужна только чтобы проехать 15-20 минут до новой точки. Пишшу это специально, потому