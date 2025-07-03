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Экскурсии в Питильяно

Найдено 1 экскурсия в Питильяно на русском языке, цена €180. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Таинственные Питильяно и Сорано (на вашем авто)
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные Питильяно и Сорано (на вашем авто)
Исследовать самобытные этрусские города в глубинке Тосканы
Начало: В Питильяно
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    3 июля 2025
    Таинственные Питильяно и Сорано (на вашем авто)
    Мы съездили в 3 города: ещё был город Сована. Гид едет на своей машине, вы на своей) машина нужна только чтобы
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    проехать 15-20 минут до новой точки. Пишшу это специально, потому что в описании формулировка "на вашей машине" немного сбивает с толку. Экскурсия получилось лёгкая, но насыщенная, и погулять, и послушать рассказы о древних этруссках. Порадовало, что по маршруту почти нет туристов. Во всех городах практически только вы, гид и местные жители. Елена, спасибо за познавательный тур!

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