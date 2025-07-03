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проехать 15-20 минут до новой точки. Пишшу это специально, потому что в описании формулировка "на вашей машине" немного сбивает с толку. Экскурсия получилось лёгкая, но насыщенная, и погулять, и послушать рассказы о древних этруссках. Порадовало, что по маршруту почти нет туристов. Во всех городах практически только вы, гид и местные жители. Елена, спасибо за познавательный тур!