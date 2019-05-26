Коста Смеральда совершенно заслуженно принадлежит к числу самых популярных элитных курортов Сардинии. Среди средиземноморской зелени и потрясающих белоснежных пляжей вы насладитесь потрясающей природой побережья, а также прогуляетесь по улочкам Порто-Черво мимо бутиков всемирно известных брендов, роскошных яхт и вилл, принадлежащих знаменитостям. А после отдохнете на дегустации сардинского вина и осмотрите древние гробницы цивилизации нурагов.

Описание экскурсии

Удивительная природа побережья

Проехав по лучшим панорамным местам Коста Смеральда, вы полюбуетесь великолепными пейзажами Сардинии с ярко-изумрудным морем, красивейшими пляжами и скалами, в очертаниях которых угадываются то люди, то животные. А чтобы проникнуть в тайны Сардинии и понять древнюю культуру острова, мы посетим знаменитые гробницы гигантов и поговорим о том, кто, когда и зачем возвел эти мистические сооружения.

Блеск и размеренная жизнь Порто-Черво

Известный городок Порто-Черво — самое «сердце» побережья Коста Смеральда, где каждый день похож на праздник. На узких улочках, где можно услышать последние слухи о жизни политиков и знаменитостей, традиционные дома соседствуют с бутиками Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana и других мировых брендов. А в пристани Порто-Черво расположился фешенебельный яхт-клуб, где пришвартованы яхты богатейших людей планеты. Кроме того, вы посетите небольшую церквушку Стелла Марис, очаруетесь простотой и изяществом её архитектуры и заглянете внутрь, чтобы рассмотреть оригинальную картину, написанную самим Эль Греко.

Дегустация местных вин

А в одной из местных виноделен, куда мы заглянем во время путешествия, вы не только узнаете об особенностях виноделия на Сардинии, но и сможете продегустировать лучшие вина острова с подобранными к ним холодными закусками.

Организационные детали