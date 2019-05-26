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Увидеть лучшие панорамы Сардинии и прогуляться по курортному Порто-Черво

Андрей
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Андрей – представитель гидов
Коста Смеральда совершенно заслуженно принадлежит к числу самых популярных элитных курортов Сардинии.

Среди средиземноморской зелени и потрясающих белоснежных пляжей вы насладитесь потрясающей природой побережья, а также прогуляетесь по улочкам Порто-Черво мимо бутиков всемирно известных брендов, роскошных яхт и вилл, принадлежащих знаменитостям.

А после отдохнете на дегустации сардинского вина и осмотрите древние гробницы цивилизации нурагов.
80 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Изумрудное побережье Коста Смеральда

Что вас ожидает

Удивительная природа побережья
Проехав по лучшим панорамным местам Коста Смеральда, вы полюбуетесь великолепными пейзажами Сардинии с ярко-изумрудным морем, красивейшими пляжами и скалами, в очертаниях которых угадываются то люди, то животные. А чтобы проникнуть в тайны Сардинии и понять древнюю культуру острова, мы посетим знаменитые гробницы гигантов и поговорим о том, кто, когда и зачем возвел эти мистические сооружения.

Блеск и размеренная жизнь Порто-Черво
Известный городок Порто-Черво — самое «сердце» побережья Коста Смеральда, где каждый день похож на праздник. На узких улочках, где можно услышать последние слухи о жизни политиков и знаменитостей, традиционные дома соседствуют с бутиками Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana и других мировых брендов. А в пристани Порто-Черво расположился фешенебельный яхт-клуб, где пришвартованы яхты богатейших людей планеты. Кроме того, вы посетите небольшую церквушку Стелла Марис, очаруетесь простотой и изяществом её архитектуры и заглянете внутрь, чтобы рассмотреть оригинальную картину, написанную самим Эль Греко.

Дегустация местных вин
А в одной из местных виноделен, куда мы заглянем во время путешествия, вы не только узнаете об особенностях виноделия на Сардинии, но и сможете продегустировать лучшие вина острова с подобранными к ним холодными закусками.

Организационные детали

  • Экскурсию лучше планировать на раннее утро или вечернее время, поскольку днем очень жарко.
  • Отдельно оплачиваются: посещение нураге и гробницы гигантов — 6 евро/чел., обед, а также дегустация на винодельне — от 5 до 35 евро, в зависимости от количества вин и закусок к ним.
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Изумрудное побережье Коста Смеральда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 мая 2019
Заранее экскурсию не планировали, решили спонтанно и остались очень довольны! Все было организовано на отлично начиная с момента бронирования (в т.ч.определения удобного для нас времени и места встречи - т.к. мы приехали специально на экскурсию из Альгеро, Андрей порекомендовал бесплатную удобную стоянку, на которой мы оставили свою машину почти на весь день и поехали на машине Андрея) и до конца экскурсии.
В процессе экскурсии мы проехали все побережье Коста Смеральда, Андрей показал красивейшие места и исторические достопримечательности, рассказал не только интересную многовековую историю острова, но и истории из его сегодняшней жизни: кто из наших олигархов имеет виллы на Сардинии, и где можно встретить Джорджа Клуни.
При этом, все было очень не навязчиво и расслабленно, Андрей учел все наши многочисленные пожелания (за что ему отдельное спасибо!): мы попили кофе в очень милом местечке в Сан-Панталео, заехали на винодельню, где купили местные деликатесы - сыр и икру боттарги (кстати, дешевле, чем в магазине и аэропорту), пообедали в замечательном ресторане Barracuda в городке Байа Сардиния.
Безусловно, если бы мы поехали кататься по Коста Смеральда самостоятельно, мы бы не нашли и половину тех красот и интересностей, которые показал нам Андрей. Решили, что в следующее наше посещение Сардинии (а оно обязательно будет, потому что в Сардинию не возможно не влюбиться) мы обязательно съездим с Андреем и на другие его экскурсии!

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В путешествии по фешенебельному побережью острова вы узнаете об этапах его превращения из дикого берега в один из лучших курортов мира. Откроете самые красивые места Коста Смеральда, увидите роскошные виллы и яхты шейхов и принцев, познакомитесь с разными сортами местных вин, осмотрите церковь, в которой венчаются знатные особы, побываете в столице острова Порто-Черво и услышите рассказы о невероятных приключениях русских в Италии.

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