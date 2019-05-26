Увидеть лучшие панорамы Сардинии и прогуляться по курортному Порто-Черво
Коста Смеральда совершенно заслуженно принадлежит к числу самых популярных элитных курортов Сардинии.
Среди средиземноморской зелени и потрясающих белоснежных пляжей вы насладитесь потрясающей природой побережья, а также прогуляетесь по улочкам Порто-Черво мимо бутиков всемирно известных брендов, роскошных яхт и вилл, принадлежащих знаменитостям. А после отдохнете на дегустации сардинского вина и осмотрите древние гробницы цивилизации нурагов.
Проехав по лучшим панорамным местам Коста Смеральда, вы полюбуетесь великолепными пейзажами Сардинии с ярко-изумрудным морем, красивейшими пляжами и скалами, в очертаниях которых угадываются то люди, то животные. А чтобы проникнуть в тайны Сардинии и понять древнюю культуру острова, мы посетим знаменитые гробницы гигантов и поговорим о том, кто, когда и зачем возвел эти мистические сооружения.
Блеск и размеренная жизнь Порто-Черво
Известный городок Порто-Черво — самое «сердце» побережья Коста Смеральда, где каждый день похож на праздник. На узких улочках, где можно услышать последние слухи о жизни политиков и знаменитостей, традиционные дома соседствуют с бутиками Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana и других мировых брендов. А в пристани Порто-Черво расположился фешенебельный яхт-клуб, где пришвартованы яхты богатейших людей планеты. Кроме того, вы посетите небольшую церквушку Стелла Марис, очаруетесь простотой и изяществом её архитектуры и заглянете внутрь, чтобы рассмотреть оригинальную картину, написанную самим Эль Греко.
Дегустация местных вин
А в одной из местных виноделен, куда мы заглянем во время путешествия, вы не только узнаете об особенностях виноделия на Сардинии, но и сможете продегустировать лучшие вина острова с подобранными к ним холодными закусками.
Организационные детали
Экскурсию лучше планировать на раннее утро или вечернее время, поскольку днем очень жарко
Отдельно оплачиваются: транспортные расходы €160 за группу (для отдыхающих в районе Коста Смеральда); посещение нураге и гробницы гигантов — €7 за чел., обед, а также дегустация на винодельне — от €5 до €35, в зависимости от количества вин и закусок к ним
С вами будет команда гидов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Порто-Черво
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 150 туристов
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Заранее экскурсию не планировали, решили спонтанно и остались очень довольны! Все было организовано на отлично начиная с момента бронирования (в т. ч. определения удобного для нас времени и места встречи читать дальшеуменьшить
- т. к. мы приехали специально на экскурсию из Альгеро, Андрей порекомендовал бесплатную удобную стоянку, на которой мы оставили свою машину почти на весь день и поехали на машине Андрея) и до конца экскурсии. В процессе экскурсии мы проехали все побережье Коста Смеральда, Андрей показал красивейшие места и исторические достопримечательности, рассказал не только интересную многовековую историю острова, но и истории из его сегодняшней жизни: кто из наших олигархов имеет виллы на Сардинии, и где можно встретить Джорджа Клуни. При этом, все было очень не навязчиво и расслабленно, Андрей учел все наши многочисленные пожелания (за что ему отдельное спасибо!): мы попили кофе в очень милом местечке в Сан-Панталео, заехали на винодельню, где купили местные деликатесы - сыр и икру боттарги (кстати, дешевле, чем в магазине и аэропорту), пообедали в замечательном ресторане Barracuda в городке Байа Сардиния. Безусловно, если бы мы поехали кататься по Коста Смеральда самостоятельно, мы бы не нашли и половину тех красот и интересностей, которые показал нам Андрей. Решили, что в следующее наше посещение Сардинии (а оно обязательно будет, потому что в Сардинию не возможно не влюбиться) мы обязательно съездим с Андреем и на другие его экскурсии!
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В
Виктория
Мы приехали на Сардинию впервые, потому решили заказать обзорную экскурсию и не пожалели. Андрей рассказал много интересного о истории острова, показал самые красивые места на побережье моря и оброрные площадки с которых открывается потрясающий вид от которого захватывает дух. Впечатления от этого останутся с нами надолго. Это того стоит. Обязательно вернёмся на Сардинию снова.
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А
Александра
Чудесная экскурсия по северной части Сардинии. Удалось посмотреть все достопримечательности региона. Андрей чудесный рассказчик знающий историю Сардинии и множество не избитых фактов! Комфортабельный мерседес провезет Вас по захватывающим дух местам! Андрей всегда готов помочь по всем вопросам, настоящий ГИД! Спасибо большое! Рекомендуем!
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Kseniia
Очень рады знакомству с Андреем, он помог нам отлично провести два дня на Сардинии - проехались с ним по Изумрудному побережью Сардинии, изучили загадочные и живописные места этого края. Андрей оказался занимательным рассказчиком и интересным собеседником, также помог решить нам несколько бытовых вопросов, огромное ему спасибо!
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Р
Раиса
Андрей – замечательный экскурсовод и очень приятный человек. В очень легкой приятной манере рассказал нам об истории создания Коста-Смеральда, показал удивительные места. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо!!!
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А
Анна
Прекрасно проведённое время! Андрей познакомил с красивейшими видами и очень интересными историческими фактами о Сардинии. Профессиональный гид и очень внимательный к клиентам человек.
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