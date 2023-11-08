Мои заказы

По Изумрудному берегу Сардинии

Вас ждет увлекательное путешествие по фешенебельному побережью Сардинии. Узнайте о превращении дикого берега в один из лучших курортов мира
В этом путешествии по Изумрудному побережью Сардинии вы узнаете об истории превращения дикого берега в престижный курорт.

Вас ждут роскошные виллы и яхты шейхов и принцев, посещение уникальной церкви с подлинником
читать дальшеуменьшить

Эль Греко, а также дегустация лучших вин и фермерских продуктов региона. Побываете в столице побережья Порто-Черво, знаменитой своими видами и архитектурой.

Экскурсия включает посещение доисторических артефактов, где можно узнать о древней цивилизации на острове.

Уникальная возможность увидеть самые красивые места Коста Смеральда и сделать яркие снимки на память

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история превращения побережья
  • 🏰 Посещение роскошных вилл и яхт
  • ⛪ Знаменитая церковь с подлинником Эль Греко
  • 🍷 Дегустация местных вин и продуктов
  • 🏙️ Прогулка по столице Порто-Черво

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Изумрудному берегу Сардинии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми красотами побережья и комфортно путешествовать.
Сейчас август — это идеальное время.
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии

Что можно увидеть

  • Церковь Морская Звезда
  • Порто-Черво
  • Нураги
  • Гробницы гигантов

Описание экскурсии

Роскошь и красота Изумрудного побережья

В 1961 году с этим берегом впервые познакомился принц Ага-Хан IV. Не сказочный персонаж, а реальный принц купил 55 км побережья Сардинии и назвал его цветом здешнего моря «Изумрудное побережье». Я расскажу вам обо всех этапах превращения этого некогда дикого берега в чудесное побережье, возле которого швартуются яхты шейхов, эмиров, принцев и олигархов. А об истории возникновения жизни на острове вы узнаете, посетив доисторические артефакты — нураги и гробницы гигантов, возле которых поговорим о следах древней цивилизации на Сардинии.

Знаковые места Costa Smeralda

В путешествии по побережью вы посетите завод местных вин, где можно приобрести лучшую продукцию виноделов северного региона Сардинии, завоевавшую заслуженные медали на выставках вин Европы, а также фермерские сыры и продукты собственного производства. Побываете в «затерянном порту», напоминающем своими видами Монако, познакомитесь с нетипичной архитектурой церкви «Морская Звезда», в которой хранится подлинник Эль Греко и венчаются знатные пары. А после этого посетите столицу Изумрудного побережья — Порто-Черво, именуемую также городом миллионеров. Далее в программе будет несколько замечательных мест, откуда открываются чудесные виды на всю инфраструктуру побережья — самые яркие снимки Сардинии вы привезете именно отсюда. Кроме того, на экскурсии вы откроете существование острова-королевства, которое итальянцы считают частью Сардинии.

Организационные детали

  • Экскурсия предлагается отдыхающим на северном побережье Сардинии.
  • Я заеду за вами в отель в удобное время.
  • В стоимость не включено: входной билет в археологический комплекс (€4 за человека)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Порто-Черво
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Екатерина
Мы были на Сардинии с семьей, в первый раз. Обратились к Ирине, чтобы составить подходящий для нас маршрут, сразу оговорили, что нас интересует, а что можно пропустить. Решили проехать по
читать дальшеуменьшить

Изумрудному берегу и совершить отдельную поездку на Корсику на пароме. Все прошло замечательно, Ирина - очень комфортный в общении человек, а также пунктуальный, внимательный и знающий гид. В ходе поездок узнали многое об истории Сардинии и Корсики, о жизни и обычаях местных жителей. Ирина рассказывала и о своей жизни на Сардинии, было действительно очень интересно. Большое спасибо за сопровождение и незабываемые впечатления!

Вам был полезен этот отзыв?
Олеся
19 июня мы с моим супругом были на экскурсии по Сардинии. Экскурсию проводила Ирина. Было очень интересно и захватывающе! Ирине знакома с местными традициями, достопримечательностями и знает много всего об Италии и Сардинии!
С большим удовольствием рекомендую ее, как гида!
Вам был полезен этот отзыв?
Natalja
Спасибо огромное,Ирине! Посетили экскурсию по изумрудному берегу Сардинии! Ирина очень хорошая гид,интересно и увлекательно рассказывала и показывала разные достопримечательности! Всем рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Путешествие по изумрудному побережью в компании Ирины оставило только невероятно приятные впечатления! Очень легко и интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Ирина не плохой человек и собеседник, хорошо знает Порто Черво, включая пикантные подробности жизни на острове российских олигархов и богемы. Для тех интересуется светской жизнью и хочет полюбоваться на большие деньги, тогда Ирина отличный вариант, особенно с 20 июня по 20 сентября.
Но если вам хочется погружения в глубину истории острова, то лучше подключить ее мужа. Он явно более знающий человек.
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие экскурсии на «По Изумрудному берегу Сардинии»

Изумрудное побережье Коста Смеральда
На машине
4.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Увидеть лучшие панорамы Сардинии и прогуляться по курортному Порто-Черво
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Порто-Черво. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порто-Черво
от €500 за экскурсию