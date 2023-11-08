Лучшие месяцы для экскурсии по Изумрудному берегу Сардинии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми красотами побережья и комфортно путешествовать.

В этом путешествии по Изумрудному побережью Сардинии вы узнаете об истории превращения дикого берега в престижный курорт.Вас ждут роскошные виллы и яхты шейхов и принцев, посещение уникальной церкви с подлинником

Эль Греко, а также дегустация лучших вин и фермерских продуктов региона. Побываете в столице побережья Порто-Черво, знаменитой своими видами и архитектурой. Экскурсия включает посещение доисторических артефактов, где можно узнать о древней цивилизации на острове. Уникальная возможность увидеть самые красивые места Коста Смеральда и сделать яркие снимки на память

Описание экскурсии

Роскошь и красота Изумрудного побережья

В 1961 году с этим берегом впервые познакомился принц Ага-Хан IV. Не сказочный персонаж, а реальный принц купил 55 км побережья Сардинии и назвал его цветом здешнего моря «Изумрудное побережье». Я расскажу вам обо всех этапах превращения этого некогда дикого берега в чудесное побережье, возле которого швартуются яхты шейхов, эмиров, принцев и олигархов. А об истории возникновения жизни на острове вы узнаете, посетив доисторические артефакты — нураги и гробницы гигантов, возле которых поговорим о следах древней цивилизации на Сардинии.

Знаковые места Costa Smeralda

В путешествии по побережью вы посетите завод местных вин, где можно приобрести лучшую продукцию виноделов северного региона Сардинии, завоевавшую заслуженные медали на выставках вин Европы, а также фермерские сыры и продукты собственного производства. Побываете в «затерянном порту», напоминающем своими видами Монако, познакомитесь с нетипичной архитектурой церкви «Морская Звезда», в которой хранится подлинник Эль Греко и венчаются знатные пары. А после этого посетите столицу Изумрудного побережья — Порто-Черво, именуемую также городом миллионеров. Далее в программе будет несколько замечательных мест, откуда открываются чудесные виды на всю инфраструктуру побережья — самые яркие снимки Сардинии вы привезете именно отсюда. Кроме того, на экскурсии вы откроете существование острова-королевства, которое итальянцы считают частью Сардинии.

Организационные детали