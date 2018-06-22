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Обзорная автомобильная экскурсия по побережью

Ирина
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Ирина – ваш гид
В путешествии по фешенебельному побережью острова вы узнаете об этапах его превращения из дикого берега в один из лучших курортов мира.

Откроете самые красивые места Коста Смеральда, увидите роскошные виллы и яхты шейхов и принцев, познакомитесь с разными сортами местных вин, осмотрите церковь, в которой венчаются знатные особы, побываете в столице острова Порто-Черво и услышите рассказы о невероятных приключениях русских в Италии.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии

Что вас ожидает

Роскошь и красота Изумрудного побережья
В 1961 году с этим берегом впервые познакомился принц Ага-Хан IV. Не сказочный персонаж, а реальный принц, живущий и здравствующий по сей день, купил 55 км побережья Сардинии и назвал его цветом здешнего моря «Изумрудное побережье». Я расскажу вам обо всех этапах превращения этого некогда дикого берега в чудесное побережье, возле которого швартуются яхты шейхов, эмиров, принцев и олигархов. А об истории возникновения жизни на острове вы узнаете, посетив доисторические артефакты — нураги и гробницы гигантов, возле которых поговорим о следах древней цивилизации на Сардинии.

Дегустация вин и знаковые места Costa Smeralda
В путешествии по побережью вы посетите завод местных вин, где во время дегустации узнаете о том, как рождаются вина Сардинии и научитесь разбираться в сортах и урожаях напитка. Побываете в «затерянном порту», напоминающем своими видами Монако, познакомитесь с нетипичной архитектурой церкви «Морская Звезда», в которой хранится подлинник Эль Греко и венчаются знатные пары. А после этого посетите столицу Изумрудного побережья — Порто-Черво, именуемую также городом миллионеров. Далее в программе будет несколько замечательных мест, откуда открываются чудесные виды на всю инфраструктуру побережья. По пути я расскажу о невероятных приключениях русских в Италии. А также покажу самый дорогой отель, в котором сутки пребывания стоят 30 тысяч евро. Кроме того, на экскурсии вы откроете существование острова-королевства, которое итальянцы считают частью Сардинии.

Организационные детали

  • Экскурсия предлагается отдыхающим на северном побережье Сардинии.
  • Я заеду за вами в отель в удобное время.
  • В стоимость не включено: входной билет в археологический комплекс (3 евро за человека), дегустация 6-8 вин с закусками из типичных продуктов Сардинии (20 евро за человека), трансфер от отеля (1 евро за 1 км).
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии
По Изумрудному берегу Сардинии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 июня 2018
Ирина не плохой человек и собеседник, хорошо знает Порто Черво, включая пикантные подробности жизни на острове российских олигархов и богемы. Для тех интересуется светской жизнью и хочет полюбоваться на большие деньги, тогда Ирина отличный вариант, особенно с 20 июня по 20 сентября .
Но если вам хочется погружения в глубину истории острова, то лучше подключить ее мужа. Он явно более знающий человек.

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Встретить мировых звёзд, прогуляться по бутикам и насладиться видами городка
В порту фешенебельного курорта на севере Сардинии швартуются яхты шейхов, эмиров, принцев и олигархов. И наша прогулка подразумевает близкое знакомство с ними! Вы пройдётесь по брендовым магазинам и найдёте себе что-то по душе за разумные деньги, посетите старинную церковь и смотровые площадки, фотографии с которых украсят ваш Instagram.

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Коста Смеральда совершенно заслуженно принадлежит к числу самых популярных элитных курортов Сардинии. Среди средиземноморской зелени и потрясающих белоснежных пляжей вы насладитесь потрясающей природой побережья, а также прогуляетесь по улочкам Порто-Черво мимо бутиков всемирно известных брендов, роскошных яхт и вилл, принадлежащих знаменитостям. А после отдохнете на дегустации сардинского вина и осмотрите древние гробницы цивилизации нурагов.

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