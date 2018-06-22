Что вас ожидает

Роскошь и красота Изумрудного побережья

В 1961 году с этим берегом впервые познакомился принц Ага-Хан IV. Не сказочный персонаж, а реальный принц, живущий и здравствующий по сей день, купил 55 км побережья Сардинии и назвал его цветом здешнего моря «Изумрудное побережье». Я расскажу вам обо всех этапах превращения этого некогда дикого берега в чудесное побережье, возле которого швартуются яхты шейхов, эмиров, принцев и олигархов. А об истории возникновения жизни на острове вы узнаете, посетив доисторические артефакты — нураги и гробницы гигантов, возле которых поговорим о следах древней цивилизации на Сардинии.

Дегустация вин и знаковые места Costa Smeralda

В путешествии по побережью вы посетите завод местных вин, где во время дегустации узнаете о том, как рождаются вина Сардинии и научитесь разбираться в сортах и урожаях напитка. Побываете в «затерянном порту», напоминающем своими видами Монако, познакомитесь с нетипичной архитектурой церкви «Морская Звезда», в которой хранится подлинник Эль Греко и венчаются знатные пары. А после этого посетите столицу Изумрудного побережья — Порто-Черво, именуемую также городом миллионеров. Далее в программе будет несколько замечательных мест, откуда открываются чудесные виды на всю инфраструктуру побережья. По пути я расскажу о невероятных приключениях русских в Италии. А также покажу самый дорогой отель, в котором сутки пребывания стоят 30 тысяч евро. Кроме того, на экскурсии вы откроете существование острова-королевства, которое итальянцы считают частью Сардинии.