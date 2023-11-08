Лучшие месяцы для экскурсии по Изумрудному берегу Сардинии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться всеми красотами побережья и комфортно путешествовать.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Церковь Морская Звезда
Порто-Черво
Нураги
Гробницы гигантов
Описание экскурсии
Роскошь и красота Изумрудного побережья
В 1961 году с этим берегом впервые познакомился принц Ага-Хан IV. Не сказочный персонаж, а реальный принц купил 55 км побережья Сардинии и назвал его цветом здешнего моря «Изумрудное побережье». Я расскажу вам обо всех этапах превращения этого некогда дикого берега в чудесное побережье, возле которого швартуются яхты шейхов, эмиров, принцев и олигархов. А об истории возникновения жизни на острове вы узнаете, посетив доисторические артефакты — нураги и гробницы гигантов, возле которых поговорим о следах древней цивилизации на Сардинии.
Знаковые места Costa Smeralda
В путешествии по побережью вы посетите завод местных вин, где можно приобрести лучшую продукцию виноделов северного региона Сардинии, завоевавшую заслуженные медали на выставках вин Европы, а также фермерские сыры и продукты собственного производства. Побываете в «затерянном порту», напоминающем своими видами Монако, познакомитесь с нетипичной архитектурой церкви «Морская Звезда», в которой хранится подлинник Эль Греко и венчаются знатные пары. А после этого посетите столицу Изумрудного побережья — Порто-Черво, именуемую также городом миллионеров. Далее в программе будет несколько замечательных мест, откуда открываются чудесные виды на всю инфраструктуру побережья — самые яркие снимки Сардинии вы привезете именно отсюда. Кроме того, на экскурсии вы откроете существование острова-королевства, которое итальянцы считают частью Сардинии.
Организационные детали
Экскурсия предлагается отдыхающим на северном побережье Сардинии.
Я заеду за вами в отель в удобное время.
В стоимость не включено: входной билет в археологический комплекс (€4 за человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Порто-Черво
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Мы были на Сардинии с семьей, в первый раз. Обратились к Ирине, чтобы составить подходящий для нас маршрут, сразу оговорили, что нас интересует, а что можно пропустить. Решили проехать по читать дальшеуменьшить
Изумрудному берегу и совершить отдельную поездку на Корсику на пароме. Все прошло замечательно, Ирина - очень комфортный в общении человек, а также пунктуальный, внимательный и знающий гид. В ходе поездок узнали многое об истории Сардинии и Корсики, о жизни и обычаях местных жителей. Ирина рассказывала и о своей жизни на Сардинии, было действительно очень интересно. Большое спасибо за сопровождение и незабываемые впечатления!
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Олеся
19 июня мы с моим супругом были на экскурсии по Сардинии. Экскурсию проводила Ирина. Было очень интересно и захватывающе! Ирине знакома с местными традициями, достопримечательностями и знает много всего об Италии и Сардинии! С большим удовольствием рекомендую ее, как гида!
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Natalja
Спасибо огромное,Ирине! Посетили экскурсию по изумрудному берегу Сардинии! Ирина очень хорошая гид,интересно и увлекательно рассказывала и показывала разные достопримечательности! Всем рекомендуем!
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Т
Татьяна
Путешествие по изумрудному побережью в компании Ирины оставило только невероятно приятные впечатления! Очень легко и интересно!
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Д
Денис
Ирина не плохой человек и собеседник, хорошо знает Порто Черво, включая пикантные подробности жизни на острове российских олигархов и богемы. Для тех интересуется светской жизнью и хочет полюбоваться на большие деньги, тогда Ирина отличный вариант, особенно с 20 июня по 20 сентября. Но если вам хочется погружения в глубину истории острова, то лучше подключить ее мужа. Он явно более знающий человек.
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