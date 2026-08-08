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Изумрудное побережье Коста Смеральда
Увидеть лучшие панорамы Сардинии и прогуляться по курортному Порто-Черво
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Отправиться на родину Наполеона, узнать неожиданные детали его биографии и погулять по Бонифачо
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Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво
Самые популярные экскурсии в Порто-Черво
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в августе 2026
Сейчас в Порто-Черво можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 780. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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