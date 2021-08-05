Все экскурсии в Порто-Черво
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Порто-Черво – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 9 ⭐ отзывов, цены от €80. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Порто-Черво почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€80
за 1 чел.
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Увидеть лучшие панорамы Сардинии и прогуляться по курортному Порто-Черво
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-7 чел.
По Изумрудному берегу Сардинии
Обзорная автомобильная экскурсия по побережью
Индивидуальная экскурсия
2ч
€200
за 1-7 чел.
По Сардинии с детьми!
Разнообразить семейный отдых на острове
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€130
за 1-7 чел.
Порто Черво не перестает удивлять!
Встретить мировых звёзд, прогуляться по бутикам и насладиться видами городка
Последние отзывы «Экскурсии Порто-Черво»
- ААнна5 августа 2021Прекрасно проведённое время! Андрей познакомил с красивейшими видами и очень интересными историческими фактами о Сардинии. Профессиональный гид и очень внимательный к клиентам человек.
- ВВиктория8 июля 2021Мы приехали на Сардинию впервые, потому решили заказать обзорную экскурсию и не пожалели. Андрей рассказал много интересного о истории острова, показал самые красивые места на побережье моря и оброрные площадки с которых открывается потрясающий вид от которого захватывает дух. Впечатления от этого останутся с нами надолго. Это того стоит. Обязательно вернёмся на Сардинию снова.
- ААнастасия16 июня 2021Андрей, прекрасный гид! Много интересного рассказывает о Сардинии! Показал пару великолепных мест не входящих в стандартную экскурсию! Очень рекомендую! 5+
- Отзыв на: По Изумрудному берегу СардинииДДенис22 июня 2018Ирина не плохой человек и собеседник, хорошо знает Порто Черво, включая пикантные подробности жизни на острове российских олигархов и богемы. Для тех интересуется светской жизнью и хочет полюбоваться на большие деньги, тогда Ирина отличный вариант, особенно с 20 июня по 20 сентября. Но если вам хочется погружения в глубину истории острова, то лучше подключить ее мужа. Он явно более знающий человек.
- Отзыв на: Порто Черво не перестает удивлять!ЮЮлия14 октября 2014Мы остались очень довольны, ездили с Ириной на 2 экскурсии - обзорная по Изумрудному берегу и на Корсику. Обе экскурсии прошли на одном дыхании: Ирина прекрасный рассказчик, знает множество интересных исторических фактов и просто крайне приятный в общении человек. Кроме того, мы забыли очки в автомобиле после экскурсии, а Ирина, несмотря на то, что находилась в совершенно другому городе, пошла нам на встречу и лично привезла нам очки, что говорит о ее чуткости и человечности!
- Отзыв на: Порто Черво не перестает удивлять!ЕЕкатерина3 сентября 2014Спасибо огромное гиду Ирине! Мы влюбились в Сардинию! Она помогла погрузиться в атмосферу Итальянского острова, мы увидели жизнь настоящих островитян, посетили город Темпио, гробницы гигантов, пробковую фабрику, нураги и еще много всего интересного! Еще раз спасибо!