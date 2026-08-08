Найдено 3 экскурсии в Порто-Черво на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 4.5 часа 9 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Изумрудное побережье Коста Смеральда Увидеть лучшие панорамы Сардинии и прогуляться по курортному Порто-Черво от €200 за всё до 8 чел. На машине 4 часа 5 отзывов Индивидуальная до 7 чел. По Изумрудному берегу Сардинии Вас ждет увлекательное путешествие по фешенебельному побережью Сардинии. Узнайте о превращении дикого берега в один из лучших курортов мира от €500 за всё до 7 чел. Пешая 10 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Из Порто-Черво - на остров Корсика Отправиться на родину Наполеона, узнать неожиданные детали его биографии и погулять по Бонифачо от €780 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво Самые популярные экскурсии в Порто-Черво Изумрудное побережье Коста Смеральда; По Изумрудному берегу Сардинии; Из Порто-Черво - на остров Корсика. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в августе 2026 Сейчас в Порто-Черво можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 780. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5

Откройте для себя красоту и историю Италии, путешествуя по Порто-Черво в 2026 году. Вы получите незабываемые впечатления, а также узнаете о достопримечательностях и истории города на русском языке. Наши цены начинаются от €200! Забронируйте свою экскурсию уже сегодня