Отзыв на: Изумрудное побережье Коста Смеральда А Анна 5 Прекрасно проведённое время! Андрей познакомил с красивейшими видами и очень интересными историческими фактами о Сардинии. Профессиональный гид и очень внимательный к клиентам человек.

Отзыв на: Изумрудное побережье Коста Смеральда В Виктория 5 Мы приехали на Сардинию впервые, потому решили заказать обзорную экскурсию и не пожалели. Андрей рассказал много интересного о истории острова, показал самые красивые места на побережье моря и оброрные площадки с которых открывается потрясающий вид от которого захватывает дух. Впечатления от этого останутся с нами надолго. Это того стоит. Обязательно вернёмся на Сардинию снова.

Отзыв на: Изумрудное побережье Коста Смеральда А Анастасия 5 Андрей, прекрасный гид! Много интересного рассказывает о Сардинии! Показал пару великолепных мест не входящих в стандартную экскурсию! Очень рекомендую! 5+

Отзыв на: По Изумрудному берегу Сардинии Д Денис 4 Ирина не плохой человек и собеседник, хорошо знает Порто Черво, включая пикантные подробности жизни на острове российских олигархов и богемы. Для тех интересуется светской жизнью и хочет полюбоваться на большие деньги, тогда Ирина отличный вариант, особенно с 20 июня по 20 сентября. Но если вам хочется погружения в глубину истории острова, то лучше подключить ее мужа. Он явно более знающий человек.

Отзыв на: Порто Черво не перестает удивлять! Ю Юлия 5 Мы остались очень довольны, ездили с Ириной на 2 экскурсии - обзорная по Изумрудному берегу и на Корсику. Обе экскурсии прошли на одном дыхании: Ирина прекрасный рассказчик, знает множество интересных исторических фактов и просто крайне приятный в общении человек. Кроме того, мы забыли очки в автомобиле после экскурсии, а Ирина, несмотря на то, что находилась в совершенно другому городе, пошла нам на встречу и лично привезла нам очки, что говорит о ее чуткости и человечности!