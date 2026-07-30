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Портофино и самые красивые борги Лигурии

Побывать в сердце итальянской Ривьеры и почувствовать магию настоящей dolce vita
Вы проведёте день в окружении морских пейзажей с панорамами скалистых берегов и укромных бухт, где средневековые крепости овеяны славой отважных капитанов, дерзких пиратов, прекрасных леди и больших состояний.

Путешествуя на рейсовом кораблике, вы посетите с остановками четыре города, и познакомитесь с историей самого романтичного уголка Италии.
5
21 отзыв
Портофино и самые красивые борги Лигурии
Портофино и самые красивые борги Лигурии
Портофино и самые красивые борги Лигурии

Описание экскурсии

«Скромное обаяние буржуазии», с 60-х годов избравшей его уютные бары и рестораны для наслаждения dolce vita с чашечкой кофе или бокалом джина «Portofino». Укромная бухта для генуэзского флота. Бывшая рыбацкая деревушка, в которую теперь ежегодно приезжают миллионы путешественников. Природный и морской заповедник, куда заплывают дельфины и можно отведать редкий вид глубоководной фиолетовой креветки из Санта-Маргариты Лигуре. Самые известные яхты в мире, швартующиеся в местной бухте, чтобы приобщиться к историям любви, смерти и мистических совпадений таинственного города — со времён Петрарки и Мопассана до Дольче и Габбана.

Всё это сказочный Портофино, с которым вы познакомитесь в этом путешествии.

  • За один день вы посетите четыре городка, составляющих «коралловое ожерелье» Лигурии: Портофино, Рапалло, Санта-Маргарита, Сан-Фруттозо
  • Прокатитесь на туристическом катере в открытом море
  • Попробуете одно из фирменных блюд региона — фокаччу ди Рекко
  • Искупаетесь в лазурной бухте
  • Увидите подводную статую «Христа из бездны»
  • И конечно, пополните фотоальбом изумительными снимками в атмосферных локациях

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на рейсовый кораблик — €30 с чел. (сокращённый маршрут — €20 с чел.)
  • По дополнительному запросу можем посетить пятый город — Камольи
  • В случае шторма маршрут и транспорт меняются — будем перемещаться между городами на поезде
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пешеходных прогулок
  • Сообщите, если вам нужно забронировать ресторан
  • Во время экскурсии возможно организовать погружение к статуе «Христа из бездны»
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иляна
Иляна — ваша команда гидов в Портофино
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 434 туристов
Мой личный опыт жизни и работы в Италии — с 2005 года. Я имею лицензию Евросоюза и сотрудничаю с туроператором «Мамберто», который с 1950 года принимает гостей на итальянской Ривьере
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и Лазурном берегу. С радостью делюсь своими знаниями о Средиземноморье, и как бесценный дар оставляю себе на память тепло ваших сердец! Вас ждут захватывающие локации, роскошные панорамы, изысканные вкусы и маршруты, составленные с учётом ваших интересов и предпочтений — всё в стиле настоящей Dolce Vita. Вместе с командой профессиональных гидов-сопровождающих, признанных в Италии специалистами в сфере туризма, мы с удовольствием подберём лучшие направления и поможем открыть Средиземноморье с самых ярких сторон.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Nailia
Иляна- человек, который превратит вашу экскурсию в прекрасную дружескую прогулку!
У меня было ощущение, что я к подруге приехала).
Очень эрудирована и прекрасно подает материал- с легкостью и без лишней информационной нагрузки.
Спасибо большое!
Однозначно рекомендую!
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Е
Илиана замечательный гид! Встретила нас как старых знакомых с теплом и заботой! Очень интересная и познавательная прогулка! Рекомендую!
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Людмила
Иляна прекрасный гид! ❤️ она рассказывала нам о Лигурийском побережье много интересного, информация подана очень легко, много интересных фактов и ньюансов. Благодарим еще раз! будем обязательно рекомендовать друзьям! обязательно вернемся ❤️
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Ольга
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала нам такие красоты, от которых просто захватывало дух. С ней было невероятно легко и
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приятно — как будто гуляли с хорошей подругой. Особый плюс — уютный ресторанчик в Сан-Фруттозо, где всё было вкусно и по доступным ценам. Места были забронированы заранее, и это добавило комфорта. День получился идеальным!

Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала+1
Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала
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Наталья
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона встретила нас в порту, так как мы прибыли на круизном лайнере MSC, провезла нас
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на авто с водителем самыми красивыми дорогами. Мы посетили чудесную виллу, попробовали локальные вина и фокаччу, увидели цветущие камелии, прекрасную старинную архитектуру. Иляна рассказала нам об истории этих мест, интересных мероприятиях, учла все наши пожелания. Большое спасибо, Иляна))

Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона+1
Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона
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Денис
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете еще больше влюбляться в Лигурию, в эти очаровательные городки, людей, культуру, архитектурное наследие и многое другое😍спасибо за это и за столь душевную атмосферу, эмоции которые вы нам подарили🥰🙏Ни на секунду не пожалел что мы «попали в ваши руки»😉☺️ До встречи, мы обязательно вернемся🙏
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете+2
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете
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