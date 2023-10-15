Побывать в сердце итальянской Ривьеры и почувствовать магию настоящей dolce vita
Вы проведёте день в окружении морских пейзажей с панорамами скалистых берегов и укромных бухт, где средневековые крепости овеяны славой отважных капитанов, дерзких пиратов, прекрасных леди и больших состояний.
Путешествуя на рейсовом кораблике, вы посетите с остановками пять городков, и познакомитесь с историей самого романтичного уголка Италии.
Путешествуя на рейсовом кораблике, вы посетите с остановками пять городков, и познакомитесь с историей самого романтичного уголка Италии.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Скромное обаяние буржуазии», с 60-х годов избравшей его уютные бары и рестораны для наслаждения dolce vita с чашечкой кофе или бокалом джина «Portofino». Укромная бухта для генуэзского флота. Бывшая рыбацкая деревушка, в которую теперь ежегодно приезжают миллионы путешественников. Природный и морской заповедник, куда заплывают дельфины и можно отведать редкий вид глубоководной фиолетовой креветки из Санта-Маргариты Лигуре. Самые известные яхты в мире, швартующиеся в местной бухте, чтобы приобщиться к историям любви, смерти и мистических совпадений таинственного города — со времён Петрарки и Мопассана до Дольче и Габбана.
Всё это сказочный Портофино, с которым вы познакомитесь в этом путешествии.
- За один день вы посетите пять городков, составляющих «коралловое ожерелье» Лигурии: Портофино, Рапалло, Санта-Маргарита, Сан-Фруттозо и Камольи.
- Прокатитесь на туристическом катере в открытом море.
- Попробуете одно из фирменных блюд региона — фокаччу ди Рекко.
- Искупаетесь в лазурной бухте.
- Увидите подводную статую «Христа из бездны».
- И конечно, пополните фотоальбом изумительными снимками в атмосферных локациях.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на рейсовый кораблик — 25 евро с человека (сокращенный маршрут — 15 евро с человека)
- В случае шторма маршрут и транспорт меняются — будем перемещаться между городами на поезде
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пешеходных прогулок
- Сообщите, если вам нужно забронировать ресторан
- Во время экскурсии возможно организовать погружение к статуе «Христа из бездны»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иляна — ваш гид в Портофино
Личный опыт 20 лет проживания в Италии, подтверждённый лицензией ЕС и профессиональным туроператором, с 1950-х принимающим путешественников в Лигурии и на Лазурном береге, — мой скромный багаж тщательно упакованного сувенира, которым я с радостью делюсь с друзьями и гостями средиземноморского побережья, как бесценный дар оставляя себе на память тепло ваших сердец! Модные локации, роскошные виды, винный гедонизм, изысканные вкусы в самых красивых средневековых городах Италии и на Лазурном побережье. Приглашаю вас раствориться в атмосфере чудесного отдыха и эстетического наслаждения в стиле dolce vita.
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