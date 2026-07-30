Вы проведёте день в окружении морских пейзажей с панорамами скалистых берегов и укромных бухт, где средневековые крепости овеяны славой отважных капитанов, дерзких пиратов, прекрасных леди и больших состояний. Путешествуя на рейсовом кораблике, вы посетите с остановками четыре города, и познакомитесь с историей самого романтичного уголка Италии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Скромное обаяние буржуазии», с 60-х годов избравшей его уютные бары и рестораны для наслаждения dolce vita с чашечкой кофе или бокалом джина «Portofino». Укромная бухта для генуэзского флота. Бывшая рыбацкая деревушка, в которую теперь ежегодно приезжают миллионы путешественников. Природный и морской заповедник, куда заплывают дельфины и можно отведать редкий вид глубоководной фиолетовой креветки из Санта-Маргариты Лигуре. Самые известные яхты в мире, швартующиеся в местной бухте, чтобы приобщиться к историям любви, смерти и мистических совпадений таинственного города — со времён Петрарки и Мопассана до Дольче и Габбана.

Всё это сказочный Портофино, с которым вы познакомитесь в этом путешествии.

За один день вы посетите четыре городка, составляющих «коралловое ожерелье» Лигурии: Портофино, Рапалло, Санта-Маргарита, Сан-Фруттозо

Прокатитесь на туристическом катере в открытом море

Попробуете одно из фирменных блюд региона — фокаччу ди Рекко

Искупаетесь в лазурной бухте

Увидите подводную статую «Христа из бездны»

И конечно, пополните фотоальбом изумительными снимками в атмосферных локациях

Организационные детали