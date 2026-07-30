Вы проведёте день в окружении морских пейзажей с панорамами скалистых берегов и укромных бухт, где средневековые крепости овеяны славой отважных капитанов, дерзких пиратов, прекрасных леди и больших состояний.
Путешествуя на рейсовом кораблике, вы посетите с остановками четыре города, и познакомитесь с историей самого романтичного уголка Италии.
Путешествуя на рейсовом кораблике, вы посетите с остановками четыре города, и познакомитесь с историей самого романтичного уголка Италии.
Описание экскурсии
«Скромное обаяние буржуазии», с 60-х годов избравшей его уютные бары и рестораны для наслаждения dolce vita с чашечкой кофе или бокалом джина «Portofino». Укромная бухта для генуэзского флота. Бывшая рыбацкая деревушка, в которую теперь ежегодно приезжают миллионы путешественников. Природный и морской заповедник, куда заплывают дельфины и можно отведать редкий вид глубоководной фиолетовой креветки из Санта-Маргариты Лигуре. Самые известные яхты в мире, швартующиеся в местной бухте, чтобы приобщиться к историям любви, смерти и мистических совпадений таинственного города — со времён Петрарки и Мопассана до Дольче и Габбана.
Всё это сказочный Портофино, с которым вы познакомитесь в этом путешествии.
- За один день вы посетите четыре городка, составляющих «коралловое ожерелье» Лигурии: Портофино, Рапалло, Санта-Маргарита, Сан-Фруттозо
- Прокатитесь на туристическом катере в открытом море
- Попробуете одно из фирменных блюд региона — фокаччу ди Рекко
- Искупаетесь в лазурной бухте
- Увидите подводную статую «Христа из бездны»
- И конечно, пополните фотоальбом изумительными снимками в атмосферных локациях
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на рейсовый кораблик — €30 с чел. (сокращённый маршрут — €20 с чел.)
- По дополнительному запросу можем посетить пятый город — Камольи
- В случае шторма маршрут и транспорт меняются — будем перемещаться между городами на поезде
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для пешеходных прогулок
- Сообщите, если вам нужно забронировать ресторан
- Во время экскурсии возможно организовать погружение к статуе «Христа из бездны»
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иляна — ваша команда гидов в Портофино
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 434 туристов
Мой личный опыт жизни и работы в Италии — с 2005 года. Я имею лицензию Евросоюза и сотрудничаю с туроператором «Мамберто», который с 1950 года принимает гостей на итальянской Ривьере
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Иляна- человек, который превратит вашу экскурсию в прекрасную дружескую прогулку!
У меня было ощущение, что я к подруге приехала).
Очень эрудирована и прекрасно подает материал- с легкостью и без лишней информационной нагрузки.
Спасибо большое!
Однозначно рекомендую!
У меня было ощущение, что я к подруге приехала).
Очень эрудирована и прекрасно подает материал- с легкостью и без лишней информационной нагрузки.
Спасибо большое!
Однозначно рекомендую!
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Е
Илиана замечательный гид! Встретила нас как старых знакомых с теплом и заботой! Очень интересная и познавательная прогулка! Рекомендую!
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Иляна прекрасный гид! ❤️ она рассказывала нам о Лигурийском побережье много интересного, информация подана очень легко, много интересных фактов и ньюансов. Благодарим еще раз! будем обязательно рекомендовать друзьям! обязательно вернемся ❤️
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Шикарная экскурсия по Лигурийскому побережью — всё превзошло ожидания! Огромное спасибо Иляне за этот день: показала нам такие красоты, от которых просто захватывало дух. С ней было невероятно легко и
+1
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Мы из Белоруссии, в марте 2024 вместе с Иляной посетили Портофино, Санта Маргариту и Комогли. Илона встретила нас в порту, так как мы прибыли на круизном лайнере MSC, провезла нас
+1
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Иляна!! Мы с Юлей хотим вас еще раз поблагодарить за незабываемое время проведенное вместе!! Вы заставляете еще больше влюбляться в Лигурию, в эти очаровательные городки, людей, культуру, архитектурное наследие и многое другое😍спасибо за это и за столь душевную атмосферу, эмоции которые вы нам подарили🥰🙏Ни на секунду не пожалел что мы «попали в ваши руки»😉☺️ До встречи, мы обязательно вернемся🙏
+2
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