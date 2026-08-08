Индивидуальная
до 6 чел.
Портофино и самые красивые борги Лигурии
Побывать в сердце итальянской Ривьеры и почувствовать магию настоящей dolce vita
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
от €560 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Портофино в Санта-Маргериту и Сан-Фруттуозо
Посетить колоритные курорты Лигурийского побережья
Начало: Генуя, Портофино или Санта-Маргарита
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от €650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Достояние Лигурии - Портофино
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Портофино
Самые популярные экскурсии в Портофино
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Сколько стоит экскурсия по Портофино в августе 2026
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