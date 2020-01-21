Все экскурсии в Портофино, билеты и развлечения
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Индивидуальная
до 5 чел.
Ksenia
Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник
Открыть незабываемые виды, уютные уголки и дикие пляжи в компании местного жителя
в районе города Камольи (Camogli)
18 янв
19 янв
20 янв
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Последние отзывы «Экскурсии по Портофино»
- AAleksandr21 января 2020жена с помощью Ксении устроила мне сюрприз на день рождения, мы прогулялись по незаполненному туристами (сейчас не сезон,09.01.20) Портофино, прошлись до маяка и церкви на холме, наш 3х летний сын с удовольствием задувал свечи на тортике, мы получили удовольствие и от общения с гидом и от красочных морских пейзажей. Сюрприз удался!
- NNina19 января 2020Ксения, спасибо вам ещё раз за особенный и яркий день для нашей семьи. Ксению нам посоветовали друзья, которые летом отдыхали в Санта Маргарите и принимали участие в экскурсии-прогулке. Я заранее списалась с Ксенией, рассказав, что хочу устроить сюрприз-прогулку мужу на день рождения, и как же было приятно, что в этот день, Ксения не только показала нам Портофино с разных сторон, но и помогла организовать маленький праздник на природе с тортиком, закусками, свечками и множеством красочных фотографий. Она досконально продумала весь маршрут, зная, что мы будем с 3-х летнем сыном и коляской! Прогулка получилась очень душевной и в спокойном режиме, для нас это было очень важно. Рекомендую от души!
- NNina4 января 2020Мы с мужем увлекаемся пешими прогулками. Эта экскурсия нам очень понравилась, мы пытались найти информацию по самостоятельному посещению природного Парка Портофино, но разобраться оказалось не так просто. Решили отправиться с гидом и не пожалели! Ксения организовала прогулку с учетом наших пожеланий, дала много рекомендаций по самостоятельному посещению многих мест в Лигурии (поэтому рекомендуем пойти на экскурсию в первые дни приезда). От парка Портофино мы остались в полном восторге (спасибо Ксении, много полезной информации о парке узнали на прогулке), уверена, что мы еще не раз вернемся, один из лучших треков в Европе на нашей памяти! у нас осталось море впечатлений и целая флешка супер-фотографий (не стесняйтесь попросить Ксению сделать ваше фото))