A Aleksandr 5 Отзыв на: Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник жена с помощью Ксении устроила мне сюрприз на день рождения, мы прогулялись по незаполненному туристами (сейчас не сезон,09.01.20) Портофино, прошлись до маяка и церкви на холме, наш 3х летний сын с удовольствием задувал свечи на тортике, мы получили удовольствие и от общения с гидом и от красочных морских пейзажей. Сюрприз удался!

N Nina 5 Отзыв на: Парк Портофино: прогулка по тайным тропам и морской пикник Ксения, спасибо вам ещё раз за особенный и яркий день для нашей семьи. Ксению нам посоветовали друзья, которые летом отдыхали в Санта Маргарите и принимали участие в экскурсии-прогулке. Я заранее списалась с Ксенией, рассказав, что хочу устроить сюрприз-прогулку мужу на день рождения, и как же было приятно, что в этот день, Ксения не только показала нам Портофино с разных сторон, но и помогла организовать маленький праздник на природе с тортиком, закусками, свечками и множеством красочных фотографий. Она досконально продумала весь маршрут, зная, что мы будем с 3-х летнем сыном и коляской! Прогулка получилась очень душевной и в спокойном режиме, для нас это было очень важно. Рекомендую от души!