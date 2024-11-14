Из Портофино в Санта-Маргериту и Сан-Фруттуозо

Посетить колоритные курорты Лигурийского побережья
Города на побережье Райского залива — воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря.

Во время экскурсии вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей рыбацких посёлков, получивших мировую известность и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.
Из Портофино в Санта-Маргериту и Сан-Фруттуозо
Из Портофино в Санта-Маргериту и Сан-Фруттуозо
Из Портофино в Санта-Маргериту и Сан-Фруттуозо
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание водной прогулки

Начало в Портофино — культовом курорте, куда ежегодно съезжаются мировые знаменитости и богема. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий и, конечно, рассказы о знаменитостях, роскошных виллах, съёмках фильмов и самых ярких фактах, которыми славится курорт. Мы прогуляемся по его уютным улочкам. Вы узнаете, как этот маленький рыбацкий посёлок превратился в элитный курорт мирового класса. Посетим церковь Святого Георгия, старинный замок Браун и смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на морскую гавань. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий.

Из Портофино в Санта-Маргериту. Далее на кораблике вы отправитесь в Санта-Маргериту, где продолжите знакомство с Лигурийским побережьем. С воды открываются фантастические виды, которые невозможно увидеть с суши. Вы увидите роскошные виллы знаменитостей и шикарные отели. Я расскажу, кто из известных личностей в них проживал, и какие легенды связаны с их пребыванием.

Бухта Сан-Фруттуозо

После посещения Портофино и Санта-Маргариты мы отправимся на катере в бухту Сан-Фруттуозо, известную своим древним аббатством и красивейшим пляжем с голубым флагом. Здесь вы сможете отдохнуть, поплавать в море, пообедать в одном из местных ресторанчиков и попробовать блюда лигурийской кухни.

После обеда и отдыха мы вернёмся на катере в Портофино

Организационные детали

  • В стоимость тура не включены транспортные расходы, еда, билеты в замки, музеи и т. д.
  • Для поездок в Санта-Маргериту, Сан-Фруттуозо мы будем использовать туристический катер (от 25 евро на день), а в плохую погоду поезда или такси
  • Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а летом позаботиться о головном уборе и бутылочке воды
  • Бухту Сан-Фруттуозо можно посетить только по морю, поэтому в случае шторма программа сокращается
  • В летний сезон я могу организовать морскую прогулку на частной лодке. Это самый комфортный способ передвижения, позволяющий делать остановки в бухтах и нырять с маской. Вы не будете привязаны к расписанию катеров и поездов и избежите долгих ожиданий на солнце. Также вы сможете увидеть знаменитую статую Иисуса Христа под водой в бухте Сан-Фруттуозо. Для этого на борту есть все необходимое: очки для плавания, маски с трубками, полотенца. Стоимость аренды уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Генуя, Портофино или Санта-Маргарита
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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