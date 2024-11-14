Во время экскурсии вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей рыбацких посёлков, получивших мировую известность и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.
Описание водной прогулки
Начало в Портофино — культовом курорте, куда ежегодно съезжаются мировые знаменитости и богема. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий и, конечно, рассказы о знаменитостях, роскошных виллах, съёмках фильмов и самых ярких фактах, которыми славится курорт. Мы прогуляемся по его уютным улочкам. Вы узнаете, как этот маленький рыбацкий посёлок превратился в элитный курорт мирового класса. Посетим церковь Святого Георгия, старинный замок Браун и смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на морскую гавань. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий.
Из Портофино в Санта-Маргериту. Далее на кораблике вы отправитесь в Санта-Маргериту, где продолжите знакомство с Лигурийским побережьем. С воды открываются фантастические виды, которые невозможно увидеть с суши. Вы увидите роскошные виллы знаменитостей и шикарные отели. Я расскажу, кто из известных личностей в них проживал, и какие легенды связаны с их пребыванием.
Бухта Сан-Фруттуозо
После посещения Портофино и Санта-Маргариты мы отправимся на катере в бухту Сан-Фруттуозо, известную своим древним аббатством и красивейшим пляжем с голубым флагом. Здесь вы сможете отдохнуть, поплавать в море, пообедать в одном из местных ресторанчиков и попробовать блюда лигурийской кухни.
После обеда и отдыха мы вернёмся на катере в Портофино
Организационные детали
- В стоимость тура не включены транспортные расходы, еда, билеты в замки, музеи и т. д.
- Для поездок в Санта-Маргериту, Сан-Фруттуозо мы будем использовать туристический катер (от 25 евро на день), а в плохую погоду поезда или такси
- Рекомендую надеть удобную одежду и обувь, а летом позаботиться о головном уборе и бутылочке воды
- Бухту Сан-Фруттуозо можно посетить только по морю, поэтому в случае шторма программа сокращается
- В летний сезон я могу организовать морскую прогулку на частной лодке. Это самый комфортный способ передвижения, позволяющий делать остановки в бухтах и нырять с маской. Вы не будете привязаны к расписанию катеров и поездов и избежите долгих ожиданий на солнце. Также вы сможете увидеть знаменитую статую Иисуса Христа под водой в бухте Сан-Фруттуозо. Для этого на борту есть все необходимое: очки для плавания, маски с трубками, полотенца. Стоимость аренды уточняйте в переписке