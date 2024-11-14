Города на побережье Райского залива — воплощение тех самых видов с красочными домами, устроившимися каскадом на скалистых берегах моря. Во время экскурсии вы погрузитесь в неповторимую атмосферу курортных городов Итальянской Ривьеры, познакомитесь с историей рыбацких посёлков, получивших мировую известность и сделаете потрясающие снимки в лучших точках Парадизо.

Описание водной прогулки

Начало в Портофино — культовом курорте, куда ежегодно съезжаются мировые знаменитости и богема. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий и, конечно, рассказы о знаменитостях, роскошных виллах, съёмках фильмов и самых ярких фактах, которыми славится курорт. Мы прогуляемся по его уютным улочкам. Вы узнаете, как этот маленький рыбацкий посёлок превратился в элитный курорт мирового класса. Посетим церковь Святого Георгия, старинный замок Браун и смотровую площадку, откуда открывается фантастический вид на морскую гавань. По пути будут остановки в лучших точках для ярких и колоритных фотографий.

Из Портофино в Санта-Маргериту. Далее на кораблике вы отправитесь в Санта-Маргериту, где продолжите знакомство с Лигурийским побережьем. С воды открываются фантастические виды, которые невозможно увидеть с суши. Вы увидите роскошные виллы знаменитостей и шикарные отели. Я расскажу, кто из известных личностей в них проживал, и какие легенды связаны с их пребыванием.

Бухта Сан-Фруттуозо

После посещения Портофино и Санта-Маргариты мы отправимся на катере в бухту Сан-Фруттуозо, известную своим древним аббатством и красивейшим пляжем с голубым флагом. Здесь вы сможете отдохнуть, поплавать в море, пообедать в одном из местных ресторанчиков и попробовать блюда лигурийской кухни.

После обеда и отдыха мы вернёмся на катере в Портофино

Организационные детали