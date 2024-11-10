Фотопрогулка: Франческо твой личный фотограф

Представляем Франческо, профессионального фотографа, специализирующегося на съемке откровенных моментов.

Благодаря своему пристальному вниманию к деталям и страсти к фотографии, Франческо позаботится о том, чтобы ваши воспоминания сохранились самым аутентичным и естественным способом.
Фотопрогулка: Франческо твой личный фотограф
Фотопрогулка: Франческо твой личный фотограф
Фотопрогулка: Франческо твой личный фотограф
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

Описание фото-прогулки

Сохраните воспоминания о римских каникулах с Франческо

Планируете поездку в Вечный город? Рим – это не просто город, это настоящая сокровищница истории, культуры и великолепных достопримечательностей. В таком месте важно запечатлеть каждое мгновение, и что может быть лучше, чем красивые, спонтанные фотографии?

Знакомьтесь с Франческо

Представляем вам Франческо, профессионального фотографа, который специализируется на съемке искренних моментов. Его пристальное внимание к деталям и настоящая страсть к фотографии помогут вам сохранить воспоминания о вашей поездке самым аутентичным и естественным образом.

Документируйте ваше путешествие

Исследуете ли вы знаменитый Колизей, бросаете монетку в фонтан Треви или прогуливаетесь по очаровательным улицам Трастевере, Франческо всегда будет рядом, чтобы запечатлеть каждое важное мгновение вашего путешествия.

Искренние эмоции в каждом кадре

Его умение сливаться с окружающей средой и передавать искренние эмоции приведет к созданию потрясающих фотографий, которые действительно отражают суть вашего римского приключения. Не упустите возможность сохранить эти уникальные моменты на долгие годы вперед!

ежедневно, 06:30 - 13:30

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Фотосессия
Что не входит в цену
  • Такси
Место начала и завершения?
Piazza del Colosseo, 00184 Roma RM, Italy
Когда начало
ежедневно, 06:30 - 13:30
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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