Все экскурсии в Риме
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Риме – доступно 350 экскурсий на 2021 год, 9441 ⭐ отзыв, цены от €6, посетите достопримечательности: Пантеон, Собор Святого Петра, Тиволи, Сикстинская капелла, Колизей и Римский форум, Петергоф, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Риме почти всё
Популярные
По цене
По отзывам
2ч 30м
€20
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Чтобы увидеть основные исторические локации Рима, вам понадобится всего 2 часа и влюбленный в город...
Ежедневно в 15:00
2ч 30м
€35
за 1 чел.
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
Если вы хотите понаблюдать за жизнью местных и погрузиться в настоящую итальянскую атмосферу, то...
Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Риму
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€80
за 1-6 чел.
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Знаменитые площади, фонтаны и памятники архитектуры - в одной насыщенной 3-х часовой экскурсии по...
с понедельника по субботу - в любое время.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€70
за 1-3 чел.
О Риме с любовью!
Увидеть, услышать и почувствовать итальянскую столицу на дружеской обзорной экскурсии
2ч 30м
€35
за 1 чел.
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Хотите узнать Рим таким, каким его видят местные жители
Вторник, Четверг, Суббота в 18:15
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-8 чел.
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
2ч 30м
€35
за 1 чел.
Рим на рассвете: тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела
Утренняя пешая прогулка по Ватикану - самому маленькому государству в мире
Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье в 08:30
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€200
за 1-4 чел.
О, великий Ватикан!
Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
3ч
€60
за 1 чел.
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
За 3 часа вы узнаете историю религиозного государства Ватикан, увидите не только известные с детства...
по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
Индивидуальный квест
3ч
155€140
за 1-5 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
Веселая и познавательная интерактивная прогулка для всей семьи
3ч
€57
за 1 чел.
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Величественный город на семи холмах распахнет вам двери в насыщенное событиями прошлое Римской...
по вторникам, четвергам и субботам в 10:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
98€89
за 1-5 чел.
Рим впервые
Душевная экскурсия по знаменитым и тайным местам итальянской столицы
2ч
€55
за 1 чел.
Экскурсия в Колизей и Римский Форум в мини-группе (билеты включены)
Мы отправимся исследовать мир Древнего Рима во время экскурсии по Колизею и Римскому форуму
Ежедневно в 12:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
130€91
за 1-7 чел.
Классический Рим на автомобиле
Все «визитные карточки» итальянской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
4ч
€60
за 1 чел.
Экскурсия Секреты Ватикана в мини-группе (билеты включены)
Мы отправимся в Ватикан, где гид проведет трехчасовую экскурсию по залам с шедеврами мирового...
ежедневно, кроме воскресенья, в 12:00
3ч
€60
за 1 чел.
Музеи Ватикана: групповая экскурсия
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€80
за 1-6 чел.
Романтика вечернего Рима. Обзорная экскурсия на машине
Туристы считают Рим одним из самых романтичных городов мира
Пн, вт, ср, чт, пт, сб, - в 18.00.
Индивидуальная фото-прогулка
1ч 30м
€140
за 1-4 чел.
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Профессиональные красочные фотографии вас на фоне самых красивых и романтических мест столицы
2ч
€65
за 1 чел.
Пн, Вт, Чт, Пт, Сб в 10.30 и 16.00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
93€70
за 1-6 чел.
Паломничество в собор Святого Петра
Прикоснуться к главным реликвиям Ватикана и услышать историю величественного собора
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по главным местам Рима
Наши гиды проводят интересные и нескучные экскурсии
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€130
за 1-4 чел.
Все дороги ведут в Рим
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Индивидуальная экскурсия
4ч
€60
за 1 чел.
по договоренности
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Рима»
- Отзыв на: О Риме с любовью!ЕЕлена26 октября 2021Экскурсия понравилась. На протяжении всего времени были увлечены с ребëнком целиком в процесс. Отдельное спасибо Наталье за интересный подход и оставленные впечатления
- Отзыв на: О Риме с любовью!ООльга26 октября 2021Дякую Наталії за прекрасну екскурсію. Ми обійшли основні пам'ятки, зайшли в декілька храмів. Наталія відповідала на всі наші запитання, робила для нас фото, порекомендувала заклади, де можна побувати, купити недорого речі тощо. Однозначно рекомендую. Обирайте цю екскурсію, Ви точно не пожалієте та будете орієнтуватися по Риму.
- Отзыв на: Рим: первые впечатления о Вечном городеДДмитрий26 октября 2021Прекрасная у нас получилась экскурсия по Риму. Особенно понравилось детям. Очень интересно и познавательно и совсем не напряжно. Огромное спасибо нашему гиду Наталье!
- Отзыв на: Колизей и Древний РимООлег26 октября 2021Очень интересная и познавательная экскурсия. Много положитнльных эмоций, великолепных видов и удивительных историй. Экскурсия отлично организована.
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по РимуВВиталий25 октября 2021Отличная экскурсия
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по Римуаанна25 октября 20213 часа пролетели как миг🥰 спасибо Наталья за наше путешествие по вечному городу!
- ООльга25 октября 2021Анастасия очень легкий и приятный собеседник, знает много вкусных историй и тайных уголков Рима, поделилась полезными местами для продолжения нашего визита. Вот, правда, получили огромное удовольствие и с чистым сердцем советую. Жду теперь фотографии:)
- Отзыв на: Музеи Ватикана: групповая экскурсияAAlexander25 октября 2021Огромное спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Очень познавательно и интересно, узнали много интересных фактов, все в лёгкой атмосфере, получили удовольствие
- Отзыв на: Трансфер «Аэропорт — Рим»LLuba25 октября 2021Легко, вовремя, комфортно. Рекомендуем
- Отзыв на: Рим — живая историяЕЕкатерина25 октября 2021Вероника очень интересный гид и мы ни разу не посмотрели на Часы, пока шла экскурсия. Даже жалко было расставаться. Очень рекомендую тем, кто готов обсудить во время экскурсии все стороны жизни Рима и Италии