Сейчас актуально
-
19%
Групповая
до 24 чел.
Лучший выборВечный Рим в особом свете: Колизей, Форум и Палатин без очереди
Древний город без толп, жары и спешки - ранним утром или на закате
Начало: Возле станции метро Colosseo
Завтра в 16:00
11 авг в 12:00
€22
€27 за человека
Групповая
до 24 чел.
Главные сокровища Рима: Колизей, Форум, Палатин - без очередей
Почувствовать, как жил Рим 2000 лет назад
Начало: У станции метро Colosseo
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€40 за человека
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
По Риму - на скутере Vespa
С ветерком прокатиться по вечному городу на культовом итальянском байке (вы - пассажир)
Начало: На улице Via Cavour
Расписание: ежедневно в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
€85
€113 за человека
-
14%
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия по музеям Ватикана
Расшифровать шедевры Верхних галерей, Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: На Via Santamaura, 12
Расписание: в будние дни в 11:30, в субботу в 11:30 и 14:30
Сегодня в 11:30
10 авг в 11:30
€56
€65 за человека
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу (без очереди)
О шедеврах, интригах и легендах Ватикана - просто, понятно и с юмором
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:30 и 13:00
Сегодня в 10:30
10 авг в 11:30
€80 за человека
Билеты
Музеи Ватикана, Сикстинская капелла и собор Святого Петра - без очереди
Почувствовать атмосферу величия в духовном сердце католического мира
Начало: В одном из наших офисов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
€80 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
О, великий Ватикан
Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Начните своё путешествие по Ватикану с индивидуальной экскурсии. Узнайте о его истории, символике и искусстве. Подходит для всех возрастов, включая детей
Начало: Возле входа в Музеи Ватикана
Сегодня в 08:30
10 авг в 14:00
от €275 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ватикан: экскурсия внутри и вокруг собора Святого Петра
Открыть историю и жизнь сердца христианского мира
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
от €195 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Римом в мини-группе
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Рим - живая история
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
Завтра в 11:00
12 авг в 09:00
от €159 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Вечерний Рим: магия, история, легенды
Проникнуть в тайны древних площадей и зданий, освещённых вечерними огнями
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
Расписание: ежедневно в 17:00, 19:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€47 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Начало: аэропорт или ваш отель
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от €120 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сикстинская капелла и музеи Ватикана - без очередей
Быстрый путь к шедеврам
Начало: У музеев Ватикана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 14:30
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
€65 за человека
Индивидуальная
Увидеть Рим за 2 часа? Да, на Vespa
Уникальная экскурсия на Vespa: романтика Рима, личные истории и панорамы города с опытными водителями
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €105 за человека
Билеты
Ватикан - от пинакотеки до Сикстинской капеллы
Увидеть драгоценные оригиналы Рафаэля, Тициана, Караваджо и фрески Микеланджело
Начало: Перед входом в музеи Ватикана
24 авг в 13:00
29 авг в 14:30
от €260 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Рим
Дружеская прогулка по Риму с историей, легендами и вкусным финалом в Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 08:30
Завтра в 06:00
от €140 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Колизей, Римский форум и Палатинский холм
Ощутите величие Рима без ожидания. Посетите Колизей, Римский форум и Палатинский холм, узнайте о жизни римлян и их архитектуре
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€28 за человека
Квест
до 6 чел.
Семейная квест-экскурсия в Колизее
Раскрыть секреты великих императоров в игровой форме
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое прикосновение к Риму: основные достопримечательности и секреты
Ощутить атмосферу города, погрузиться в многослойное наследие и почувствовать его магию
Начало: На Piazza del Popolo
Сегодня в 08:30
10 авг в 06:00
от €240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим в утренней дымке: прогулка на рассвете
Погрузитесь в магию пробуждающегося Рима: Колизей, Капитолийский холм и фонтан Треви откроются в новом свете, когда город только просыпается
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:30
10 авг в 06:00
от €215 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
Посетить сокровищницы мирового искусства и узнать главное о шедеврах за 3 часа
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
Сегодня в 13:00
10 авг в 12:00
€50 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящий Древний Рим
Развеять мифы и представить себе Рим таким, каким он был на самом деле
Начало: Золотой дом Нерона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€47 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
1 день в Риме - со вкусом, атмосферой и живыми историями
Прожить и почувствовать Вечный город, а не просто пройти по его открыткам
Начало: Piazza del popolo
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Музеи Ватикана + Сикстинская капелла + собор Святого Петра
Познакомиться с сокровищницей западноевропейского искусства - без очереди
Начало: В Ватикане
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 13:30, в среду в 11:30 и 13:30
Сегодня в 11:00
10 авг в 11:00
€55 за человека
-
5%
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией-квестом в Ватикане. Незабываемое приключение для детей и взрослых ждёт вас
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €252
€265 за всё до 5 чел.
-
13%
Мини-группа
до 8 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
Побывать в знаковых местах и скрытых уголках Рима - с атмосферными историями и в уютной компании
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€34
€39 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за 1 день
Объять необъятное в Вечном городе - от Древнего Рима до площади Святого Петра
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €427 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На Campo de’ Fiori
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€55 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
Индивидуальная экскурсия по Риму: узнайте о знаменитых площадях, Пантеоне, фонтане Треви и других достопримечательностях. Погрузитесь в атмосферу Вечного города
Начало: По договоренности
Завтра в 07:30
10 авг в 14:00
от €150
€176 за всё до 5 чел.
Рим считается одним из лучших и старейших городов мира. Он полон различных памятников, дворцов и религиозных зданий, которые являются прекрасными туристическими достопримечательностями и напоминанием о славном прошлом города. Рим неизменно считается одним из лучших туристических направлений в Европе, и с такими достопримечательностями, как Колизей и Ватикан, легко понять, почему
Рим предполагает прогулки по городу, так как основные шедевры архитектуры вы встретите именно там. Конечно исследовать город самостоятельно можно, но если вы впервые в Риме всё же рекомендуем отправиться на экскурсии по основным достопримечательностям, чтобы разложить по полочкам основные моменты. В нашем каталоге вы найдете чрезвычайно широкий спектр туров, пешеходных экскурсий по Риму, а также индивидуальных и групповых экскурсий. Мы постарались собрать для вас только самые интересные места и мероприятия
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 31 дек 2025
Прекрасная экскурсия и прекрасная Елена. Очень много новой и интересной информации. Учитывая время проведения экскурсии, накануне Нового года, Елена зарядила праздничным настроением. Очень рекомендую путешественникам, которые немного знакомы с Римом, но хочется чего-то особенного)))
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И
Дата посещения: 10 мая 2025
Очень понравилась экскурсия с Мадияром! Структурированный подход, прекрасная подача. Время пролетело не заметно! Очень рекомендую! Отличное начало римских каникул!
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Е
Благодарим Елену за интересную и очень познавательную экскурсию по Ватикану.
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Замечательная экскурсия! Это наша не первая экскурсия с Нелли. Несколько лет назад, мы в том же составе, я и мои
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С
Спасибо за отличную прогулку и интересную экскурсию! Всё прошло великолепно: чётко по времени, маршрут продуман замечательно, локации подобраны так, что успеваешь и рассмотреть, и прочувствовать
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A
отличная экскурсия, мне очень понравилось, только что я бы хотела порекомендовать группу делать поменьше максимум 12 человек
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О
Очень интересная экскурсия о Риме. За небольшой промежуток времени успели узнать очень много интересного и нового. Спасибо огромное Наталье!
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спасибо за экскурсию. Нашим гидом была Ирина. В Ватикане очень много народу, тесно, душно и много строгих правил. Но, не
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М
Это было лучшее, что случилось с нами за время путешествия в Рим!! Однозначно да! Незабываемые эмоции и фото гарантированы!
Бонус - мороженое от Тофика).
Бонус - мороженое от Тофика).
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Е
Татьяна- лучший гид! На одном дыхании пролетели более 6 часов, несмотря на жару! Татьяна с таким воодушевлением, профессионализмом и любовью
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Всего 19721 отзыв в Риме
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Ответы на вопросы от путешественников по Риму
Самые популярные экскурсии в Риме
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Что посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Риму в августе 2026
Сейчас в Риме можно забронировать 519 экскурсий и билетов от 7 до 11 574 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 19721 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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