Экскурсии Рима

Все экскурсии в Риме

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Риме – доступно 350 экскурсий на 2021 год, 9441 ⭐ отзыв, цены от €6, посетите достопримечательности: Пантеон, Собор Святого Петра, Тиволи, Сикстинская капелла, Колизей и Римский форум, Петергоф, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Риме почти всё
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По отзывам
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
4.6
534
2ч 30м
20
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
Чтобы увидеть основные исторические локации Рима, вам понадобится всего 2 часа и влюбленный в город...
Ежедневно в 15:00
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
4.8
29
2ч 30м
35
за 1 чел.
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере
Если вы хотите понаблюдать за жизнью местных и погрузиться в настоящую итальянскую атмосферу, то...
Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Ежедневная прогулка по Риму
4.6
307
20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Риму
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.6
64
2ч 30м
80
за 1-6 чел.
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Знаменитые площади, фонтаны и памятники архитектуры - в одной насыщенной 3-х часовой экскурсии по...
с понедельника по субботу - в любое время.
О Риме с любовью!
Индивидуальная экскурсия
5
87
3ч 30м
70
за 1-3 чел.
О Риме с любовью!
Увидеть, услышать и почувствовать итальянскую столицу на дружеской обзорной экскурсии
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
4.7
82
2ч 30м
35
за 1 чел.
Вечерняя экскурсия по колоритному району Трастевере
Хотите узнать Рим таким, каким его видят местные жители
Вторник, Четверг, Суббота в 18:15
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Индивидуальная экскурсия
5
50
120
за 1-8 чел.
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Рим на рассвете: тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела
4.3
32
2ч 30м
35
за 1 чел.
Рим на рассвете: тур по району Ватикана и Замка Святого Ангела
Утренняя пешая прогулка по Ватикану - самому маленькому государству в мире
Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье в 08:30
О, великий Ватикан!
Индивидуальная экскурсия
5
36
4ч 30м
200
за 1-4 чел.
О, великий Ватикан!
Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
4.9
101
60
за 1 чел.
Экскурсия в музеи Ватикана в минигруппе (билеты включены)
За 3 часа вы узнаете историю религиозного государства Ватикан, увидите не только известные с детства...
по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам
Экскурсия-квест по Риму для детей
Индивидуальный квест
5
138
155
140
за 1-5 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
Веселая и познавательная интерактивная прогулка для всей семьи
Колизей и Древний Рим в мини-группе
5
15
57
за 1 чел.
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Величественный город на семи холмах распахнет вам двери в насыщенное событиями прошлое Римской...
по вторникам, четвергам и субботам в 10:00
Рим впервые
Индивидуальная экскурсия
5
15
98
89
за 1-5 чел.
Рим впервые
Душевная экскурсия по знаменитым и тайным местам итальянской столицы
Экскурсия в Колизей и Римский Форум в мини-группе (билеты включены)
3.8
67
55
за 1 чел.
Экскурсия в Колизей и Римский Форум в мини-группе (билеты включены)
Мы отправимся исследовать мир Древнего Рима во время экскурсии по Колизею и Римскому форуму
Ежедневно в 12:30
Классический Рим на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.8
14
130
91
за 1-7 чел.
Классический Рим на автомобиле
Все «визитные карточки» итальянской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Экскурсия Секреты Ватикана в мини-группе (билеты включены)
4.1
185
60
за 1 чел.
Экскурсия Секреты Ватикана в мини-группе (билеты включены)
Мы отправимся в Ватикан, где гид проведет трехчасовую экскурсию по залам с шедеврами мирового...
ежедневно, кроме воскресенья, в 12:00
Музеи Ватикана: групповая экскурсия
5
1432
60
за 1 чел.
Музеи Ватикана: групповая экскурсия
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Романтика вечернего Рима. Обзорная экскурсия на машине
Индивидуальная экскурсия
4.7
33
2ч 30м
80
за 1-6 чел.
Романтика вечернего Рима. Обзорная экскурсия на машине
Туристы считают Рим одним из самых романтичных городов мира
Пн, вт, ср, чт, пт, сб, - в 18.00.
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Индивидуальная фото-прогулка
5
101
1ч 30м
140
за 1-4 чел.
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Профессиональные красочные фотографии вас на фоне самых красивых и романтических мест столицы
Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима
5
14
65
за 1 чел.
Мастер класс по пасте и тирамису в центре Рима
Пн, Вт, Чт, Пт, Сб в 10.30 и 16.00
Паломничество в собор Святого Петра
Индивидуальная экскурсия
5
5
1ч 30м
93
70
за 1-6 чел.
Паломничество в собор Святого Петра
Прикоснуться к главным реликвиям Ватикана и услышать историю величественного собора
Обзорная экскурсия по главным местам Рима
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по главным местам Рима
Наши гиды проводят интересные и нескучные экскурсии
по договоренности
Все дороги ведут в Рим
Индивидуальная экскурсия
5
275
3ч 30м
130
за 1-4 чел.
Все дороги ведут в Рим
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Рим ранего христианства
Индивидуальная экскурсия
60
за 1 чел.
Рим ранего христианства
по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Рима»

  • Отзыв на: О Риме с любовью!
    Е
    Елена
    26 октября 2021
    5
    Экскурсия понравилась. На протяжении всего времени были увлечены с ребëнком целиком в процесс. Отдельное спасибо Наталье за интересный подход и оставленные впечатления
  • Отзыв на: О Риме с любовью!
    О
    Ольга
    26 октября 2021
    5
    Дякую Наталії за прекрасну екскурсію. Ми обійшли основні пам'ятки, зайшли в декілька храмів. Наталія відповідала на всі наші запитання, робила для нас фото, порекомендувала заклади, де можна побувати, купити недорого речі тощо. Однозначно рекомендую. Обирайте цю екскурсію, Ви точно не пожалієте та будете орієнтуватися по Риму.
  • Отзыв на: Рим: первые впечатления о Вечном городе
    Д
    Дмитрий
    26 октября 2021
    5
    Прекрасная у нас получилась экскурсия по Риму. Особенно понравилось детям. Очень интересно и познавательно и совсем не напряжно. Огромное спасибо нашему гиду Наталье!
  • Отзыв на: Колизей и Древний Рим
    О
    Олег
    26 октября 2021
    5
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Много положитнльных эмоций, великолепных видов и удивительных историй. Экскурсия отлично организована.
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Риму
    В
    Виталий
    25 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Риму
    а
    анна
    25 октября 2021
    5
    3 часа пролетели как миг🥰 спасибо Наталья за наше путешествие по вечному городу!
  • Отзыв на: Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
    О
    Ольга
    25 октября 2021
    5
    Анастасия очень легкий и приятный собеседник, знает много вкусных историй и тайных уголков Рима, поделилась полезными местами для продолжения нашего визита. Вот, правда, получили огромное удовольствие и с чистым сердцем советую. Жду теперь фотографии:)
  • Отзыв на: Музеи Ватикана: групповая экскурсия
    A
    Alexander
    25 октября 2021
    5
    Огромное спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Очень познавательно и интересно, узнали много интересных фактов, все в лёгкой атмосфере, получили удовольствие
  • Отзыв на: Трансфер «Аэропорт — Рим»
    L
    Luba
    25 октября 2021
    5
    Легко, вовремя, комфортно. Рекомендуем
  • Отзыв на: Рим — живая история
    Е
    Екатерина
    25 октября 2021
    5
    Вероника очень интересный гид и мы ни разу не посмотрели на Часы, пока шла экскурсия. Даже жалко было расставаться. Очень рекомендую тем, кто готов обсудить во время экскурсии все стороны жизни Рима и Италии
🇮🇹