Рим считается одним из лучших и старейших городов мира. Он полон различных памятников, дворцов и религиозных зданий, которые являются прекрасными туристическими достопримечательностями и напоминанием о славном прошлом города. Рим неизменно считается одним из лучших туристических направлений в Европе, и с такими достопримечательностями, как Колизей и Ватикан, легко понять, почему

Местные экскурсоводы

Рим предполагает прогулки по городу, так как основные шедевры архитектуры вы встретите именно там. Конечно исследовать город самостоятельно можно, но если вы впервые в Риме всё же рекомендуем отправиться на экскурсии по основным достопримечательностям, чтобы разложить по полочкам основные моменты. В нашем каталоге вы найдете чрезвычайно широкий спектр туров, пешеходных экскурсий по Риму, а также индивидуальных и групповых экскурсий. Мы постарались собрать для вас только самые интересные места и мероприятия