Все экскурсии в Риме

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Риме – доступно 350 экскурсий на 2021 год, 9441 ⭐ отзыв, цены от €6, посетите достопримечательности: Пантеон, Собор Святого Петра, Тиволи, Сикстинская капелла, Колизей и Римский форум, Петергоф, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Риме почти всё