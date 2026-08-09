88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная фото-прогулка в Риме предлагает уникальную возможность запечатлеть незабываемые моменты в самом сердце Вечного города.
Прогулка по романтичным улочкам и историческим местам позволит вам не только насладиться красотой Рима, но и узнать его историю.
Профессиональный фотограф создаст для вас портфолио из 30-50 снимков, включая 20 художественно обработанных фотографий. Это идеальный способ сохранить воспоминания о вашем путешествии
Прогулка по романтичным улочкам и историческим местам позволит вам не только насладиться красотой Рима, но и узнать его историю.
Профессиональный фотограф создаст для вас портфолио из 30-50 снимков, включая 20 художественно обработанных фотографий. Это идеальный способ сохранить воспоминания о вашем путешествии
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌅 Уникальные виды на рассвете и закате
- 🎨 Художественная обработка фото
- 🗺 Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Памятники эпохи Возрождения
- Фонтаны
- Смотровые площадки
Описание фото-прогулки
Рим встречает своих гостей фейерверком достопримечательностей, шедеврами архитектуры и живописи. Стоит на шаг отклониться от намеченного маршрута — и вот перед вами уже новый памятник эпохи Возрождения.
- Я расскажу вам о знаменитых произведениях искусства и малоизвестных местечках
- Мы поднимемся на смотровые площадки, полюбуемся фонтанами, заглянем во дворики
- Я буду снимать вас по пути и, если понадобится, помогу с позированием
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Canon EOS 5D Mark III с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L или полнокадровый фотоаппарат Canon EOS R с объективом Canon EF 50mm
- Вы получите портфолио из 30-50 фото в цифровом виде без обработки и 20 снимков в художественной обработке 20 снимков. В переписке обсудим ваши пожелания по поводу направления, тематики, стиля и места съёмок
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2886 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 192 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Выражаю огромную благодарность Анастасии за высокий уровень профессионализма! Прогулка получилась увлекательная,с рассказом о нетривиальных фактах Рима и о современной жизни римлян. Анастасия легка в общении, дала рекомендации о том, какие
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Фото-прогулка по Риму с Анастасией оставила самые приятные впечатления! Всё было организовано прекрасно, и время пролетело совершенно незаметно.
Анастасия — замечательный рассказчик. Она очень интересно и увлекательно рассказывает о Риме, его
Анастасия — замечательный рассказчик. Она очень интересно и увлекательно рассказывает о Риме, его
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Отлично погуляли рано утром, в дождик. Фотографии получились отличнейшие😍
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Д
Прккрасная утренняя прогулка) спасибо большое за такие первые впечатления о Риме
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А
Отличная фотосессия и экскурсия в одном флаконе. Маршрут был составлен с учетом наших пожеланий, а также Анастасия добавила несколько аутентичных и красивых локаций. Анастасия интересный и увлекательный рассказчик. А фото получились очень атмосферные. Спасибо Анастасии.
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На этой экскурсии вы не узнаете в каком году была реформа цензора Аппия Клавдия о допущении плебеев в первый класс центуриатных организаций. Зато получите кучу положительных эмоций и почувствуете всем сердцем ритм этого прекрасного города
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