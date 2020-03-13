88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рим всегда встречает своих гостей нескончаемым потоком достопримечательностей: шедеврами архитектуры и живописи, многочисленными музеями, замками, небольшими кафе и магазинами. Стоит на шаг отклониться от намеченного маршрута — и вот перед вами уже новый памятник эпохи Возрождения или произведение зодчих античного мира.

Программа

Я помогу вам увезти с собой незабываемые воспоминания о Вечном городе, ведь его недостаточно просто увидеть, а можно «остановить его прекрасные мгновения» во время свадьбы, дня рождения или романтического путешествия.

Вы получите портфолио из примерно 30-50 фото в цифровом виде, без печати, в оригинале, и художественную обработку 20 снимков. Мы также можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съемок!