88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Профессиональные красочные фотографии вас на фоне самых красивых и романтических мест столицы

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Я предлагаю вам не только личную фотосессию со мной, профессиональным фотографом, но и увлекательную прогулку по центру Рима.

Мы пройдем самым красивым и романтическим местам Рима: по смотровым площадкам, фонтанам, площадям и дворикам.

В силу освещения особенно рекомендую проводить фотосессию на рассвете или в послеобеденное время.
€140
98 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Venezia
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У этой экскурсии88 отзывов
4.97
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима

Рим всегда встречает своих гостей нескончаемым потоком достопримечательностей: шедеврами архитектуры и живописи, многочисленными музеями, замками, небольшими кафе и магазинами. Стоит на шаг отклониться от намеченного маршрута — и вот перед вами уже новый памятник эпохи Возрождения или произведение зодчих античного мира.

Программа

Я помогу вам увезти с собой незабываемые воспоминания о Вечном городе, ведь его недостаточно просто увидеть, а можно «остановить его прекрасные мгновения» во время свадьбы, дня рождения или романтического путешествия.

Вы получите портфолио из примерно 30-50 фото в цифровом виде, без печати, в оригинале, и художественную обработку 20 снимков. Мы также можем заранее обсудить направление, тематику, стиль и места съемок!

Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Venezia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я родилась в Москве и больше 14 лет живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю поделиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными туристам мелочами.
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88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Я очень довольная своей фото-прогулкой! Анастасия суперпозитивная, отзывчивая, внимательная и чуткая. Экскурсия прошла очень непринуждённо, без скучных сухих фактов, но при этом осталась максимально познавательной. Огромный бонус фотографии отличного качества и исполнения. Рекомендую всем!!!
12 марта 2020
27 февраля, в свой день рождения, я заказала экскурсию с фотопрогулкой по Риму, где познакомилась с прекрасным человеком по имени Анастасия.
В процессе прогулки я услышала интересные истории, которые не расскажет ни один гид, после нее получила шикарные фото. Меня особенно порадовало, что Анастасия в этот же день прислала все фото, а определенное количество, с особенной ретушью, я получила в оговоренный срок. Первый раз встречаю пунктуального творческого человека).
Спасибо огромное Анастасии за совместно проведенного время и прекрасную работу. Очень рекомендую!
29 февраля 2020
Экскурсия прошло супер здорово! Анастасия очень интересный, добрый и прияиный человек. Время пролетело незаметно, было злорово послушать про вещи, которые интересны нам, у Анастасии очень широкий кругозор. Экскурсию начали в 7.30 утра, всем советую, людей мало, виды прекрасные. Ставлю 10 счастливых гостей Рима из 10
20 февраля 2020
Когда я бронировала экскурсию, думала, что хорошо скорее всего получится что-то одно, или экскурсия будет интересной, фото не очень, или фото хорошие, экскурсия так себе) Но по факту мне понравилось все! Анастасия очень энергичный человек, и интересно рассказывала, отвечала на все вопросы и успевала фотографировать параллельно, фотки получились оч. классные! По окончании прогулки дала советы как лучше построить свой дальнейший маршрут по Риму и подсказала, где можно вкусно покушать.
Спасибо!
20 февраля 2020
Ни на секунду не пожалела, что выбрала фотосессию у Анастасии. Она замечательный рассказчик! Было очень интересно ее слушать! Подсказывала какие позы принять для фотографий, поправляла волосы, одежду) Настоящий профессионал! С нетерпением жду фотографии!)
12 февраля 2020
Великолепная экскурсия! Анастасия прекрасная рассказчица, экскурсия прошла легко и с юмором. Когда профессионал рассказывает о городе - захватывает дух!
Так интересно и легко в простых историях, легендах и тонких нюансах рассказать сможет не каждый! С большой любовью и знанием города, Анастасия показала и рассказала про интересные уголки Рима. Всем очень рекомендуем!
Татьяна
2 февраля 2020
Прогулка получилась очень интересной. Фото просто потрясающие.
1 февраля 2020
Очень понравилось. Фото - чудо прекрасное! Анастасия-молодец! Много позитива, драйва, видно, что любит Рим, изучает город. И в целом кайфует от процесса, что и передалось мне. С удовольствием порекомендую!
16 января 2020
Встреча с Анастасией,- приятное событие ! Она очень обаятельная, умная и собранная. Конечно же открыты новые красивейшие места, сделаны прекрасные фото . Рекомендую!!!
12 января 2020
Хочу поделится впечатлением о приятном общении с Анастасией!
Я не знаю как она смогла одновременно провести экскурсию и фотосессию в центре Рима, показав также его самые укромные уголки и улицы!!! Анастасии это удалось!!! Я влюбились в Рим! Всё было подано настолько просто,доступно,непринуждённо и интересно,что я не заметила как пролетело время!!! Главное,чего добилась Анастасия- это то,что я полюбила Рим …..и хочу теперь снова вернуться... Огромное спасибо Анастасии за прекрасно проведённое время!!! А какие чудесные фотографии она сделала!!!! Настоящий профессионал! Рекомендую!
Ещё 78 отзывов

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