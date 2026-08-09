88 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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истории и скрытых уголках, благодаря чему прогулка получилась не только красивой, но и познавательной.

Отдельное спасибо за лёгкую и приятную атмосферу во время съёмки. Было очень комфортно, а фотографии стали прекрасным напоминанием о путешествии.

От всей души рекомендую фото-прогулку с Анастасией всем, кто хочет увидеть Рим с новой стороны, узнать о нём много интересного и сохранить эти моменты в красивых снимках!