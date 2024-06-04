1 чел.
По популярности
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым
Начало: Piazza Venezia
«Я предлагаю вам не только личную фотосессию со мной, профессиональным фотографом, но и увлекательную прогулку по центру Рима»
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
165€141 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память
Начало: Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших пре...
«За час фотосессии выходит около 150 фотографий на группу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372€335 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
«После прогулки Вы получите 10 обработанных фотографий готовых для печати»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
€80 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
«Фотосессия может быть как индивидуальной, так и групповой, романтической или утонченной»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
«Мы пройдем от Колизея до площади Навона, поговорим о привычках местных жителей, взбодримся ароматным кофе и, конечно, устроим атмосферную фотосессию на фоне утреннего Рима»
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190€171 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
«Для часовой фотосессии мы можем выбрать один из моих проверенных маршрутов или составить новый с учетом ваших пожеланий»
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
€130 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
«Фотосессия в знаковых римских местах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
«Также я покажу скрытые уголки и уютные переулки, где можно создать особенные фотографии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
Пройти по следам Бернини, «прочитать» его скульптуры и получить атмосферные снимки
Начало: фонтан Тритона на площади Барберини
«Это пешеходная экскурсия с фотосессией без обязательных дополнительных расходов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по античному Риму
Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки
«Обычно фотопрогулка проходит утром или ближе к вечеру, чтобы поймать идеальное солнце для фото»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€169 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
«Фотосессия также может включать посещение кафе и кофеен, чтобы запечатлеть атмосферу местной жизни и взбодриться с утра»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
150€135 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
«Во время фотопрогулки вы увидите знаковые римские достопримечательности, а после получите профессиональные чёрно-белые портреты»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Окунуться в итальянский колорит и пофотографироваться в лучших локациях Вечного города
«Приглашаю вас на незабываемую фотопрогулку, во время которой я запечатлею на камеру ваши яркие эмоции»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
«В течение недели после фотопрогулки я отправлю вам ссылкой на облачное хранилище не менее 50 снимков в обработке»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
100€80 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Один образ, одна локация - и десятки воспоминаний о Вечном городе на ваших фото
Начало: Метро «Кавур»
«За полчаса мы устроим интенсивную фотосессию на одной локации и в одном образе»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€90 за человека
Фотопрогулка
1 час
Профессиональная фотосессия в Риме
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях сказочной итальянской столицы
«Фотосессия включает 2 локации, расположенные неподалёку друг от друга»
Завтра в 17:00
10 июня в 06:00
€155 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024Анастасия потрясающий рассказчик и фотограф! Безумно интересно рассказала про город. Мы накануне были уже на обзорной экскурсии в другим гидом
- ИИрина30 мая 2024Спасибо Евгению за фото-экскурсию. Все очень понравилось! Сегодня получили уже готовые фото и это восторг 🤩🤩🤩 Всем рекомендую!
- ККристина30 мая 2024Эта была моя первая поездка в Рим, и она оставит самые незабываемые впечатления. Я ни на секунду не усомнилась в
- ВВиктория28 мая 2024Анастасия прекрасный экскурсовод. Очень было интересно слушать пикантные подробности из истории древнего и современного Рима в сочетании с фотосессией. Очень
- РРуслан22 мая 2024Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!
- ДДарья19 мая 2024Прекрасная утренняя прогулка! Понравился каждый вид и каждый кадр 😍
- AAni15 мая 2024Прекрасная гид!
- ЕЕкатерина13 мая 20245 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное
- ННаталия13 мая 2024Евгений просто профессионал, за час и такое количество невероятно крутого материала, он найдет идеальное место, скажет, что нужно делать и
- ССветлана10 мая 2024Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на просторы красивейших полей, чистейших
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фотопрогулки»
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