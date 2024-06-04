Фотосессии в Риме с личным фотографом

Найдено 17 экскурсий в категории «Фотопрогулки» в Риме на русском языке, цены от €80, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
149 отзывов
Фотосессия и прогулка по живописным уголкам Рима с профессионалом
Погрузитесь в атмосферу Рима, запечатлевая моменты у его знаковых достопримечательностей. Профессиональный фотограф сделает этот день незабываемым
Начало: Piazza Venezia
«Я предлагаю вам не только личную фотосессию со мной, профессиональным фотографом, но и увлекательную прогулку по центру Рима»
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
165141 за всё до 4 чел.
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
19 отзывов
«А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память
Начало: Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших пре...
«За час фотосессии выходит около 150 фотографий на группу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
82 отзыва
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372335 за всё до 4 чел.
Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
41 отзыв
Гарбателла город-сад: эксклюзивная фотосессия в тайном районе Рима
Откройте для себя чарующую Гарбателлу, самый тайный район Рима, через объектив вашей камеры. Погрузитесь в атмосферу уникального города-сада
«После прогулки Вы получите 10 обработанных фотографий готовых для печати»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:30
80 за всё до 5 чел.
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима: живые эмоции и искренние улыбки
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, запечатлевая каждый момент. Ваш личный фотограф раскроет секреты идеальных снимков
«Фотосессия может быть как индивидуальной, так и групповой, романтической или утонченной»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
45 отзывов
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
«Мы пройдем от Колизея до площади Навона, поговорим о привычках местных жителей, взбодримся ароматным кофе и, конечно, устроим атмосферную фотосессию на фоне утреннего Рима»
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190171 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
«Для часовой фотосессии мы можем выбрать один из моих проверенных маршрутов или составить новый с учетом ваших пожеланий»
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Вечному городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
«Фотосессия в знаковых римских местах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
Получить атмосферные непостановочные фото на приятной прогулке
«Также я покажу скрытые уголки и уютные переулки, где можно создать особенные фотографии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 5 чел.
Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
15 отзывов
Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
Пройти по следам Бернини, «прочитать» его скульптуры и получить атмосферные снимки
Начало: фонтан Тритона на площади Барберини
«Это пешеходная экскурсия с фотосессией без обязательных дополнительных расходов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по античному Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
14 отзывов
Фотопрогулка по античному Риму
Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки
«Обычно фотопрогулка проходит утром или ближе к вечеру, чтобы поймать идеальное солнце для фото»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
169 за всё до 3 чел.
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
«Фотосессия также может включать посещение кафе и кофеен, чтобы запечатлеть атмосферу местной жизни и взбодриться с утра»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
150135 за всё до 5 чел.
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
«Во время фотопрогулки вы увидите знаковые римские достопримечательности, а после получите профессиональные чёрно-белые портреты»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Стильная прогулка-фотосессия по волшебному Риму
Окунуться в итальянский колорит и пофотографироваться в лучших локациях Вечного города
«Приглашаю вас на незабываемую фотопрогулку, во время которой я запечатлею на камеру ваши яркие эмоции»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
«В течение недели после фотопрогулки я отправлю вам ссылкой на облачное хранилище не менее 50 снимков в обработке»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
10080 за всё до 3 чел.
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в лучших местах Рима
Один образ, одна локация - и десятки воспоминаний о Вечном городе на ваших фото
Начало: Метро «Кавур»
«За полчаса мы устроим интенсивную фотосессию на одной локации и в одном образе»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
90 за человека
Профессиональная фотосессия в Риме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Профессиональная фотосессия в Риме
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях сказочной итальянской столицы
«Фотосессия включает 2 локации, расположенные неподалёку друг от друга»
Завтра в 17:00
10 июня в 06:00
155 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
    Анастасия потрясающий рассказчик и фотограф! Безумно интересно рассказала про город. Мы накануне были уже на обзорной экскурсии в другим гидом
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    и нам было с чем сравнить. Так вот - не сомневайтесь, с Анастасией вы проведете время незабываемо! А какие фото) Мы деревянные с мужем, но фото вышли шикарные все равно))) Теперь, если в Рим, то только к Анастасии! А еще, когда нам понадобилась помощь с такси, то Анастасия договорилась с нами, чем очень нас выручила.

    Анастасия потрясающий рассказчик и фотограф! Безумно интересно рассказала про город. Мы накануне были уже на обзорной
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
    Спасибо Евгению за фото-экскурсию. Все очень понравилось! Сегодня получили уже готовые фото и это восторг 🤩🤩🤩 Всем рекомендую!
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
    Эта была моя первая поездка в Рим, и она оставит самые незабываемые впечатления. Я ни на секунду не усомнилась в
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    выборе экскурсии с фотографом, это было поистине увлекательно и познавательно. Анастасия великолепный гид и фотограф. Мы прогулялись по самым красивым местам, в непринужденной беседе Анастасия разсказывала про Рим не сухими фактами, а интересные подробности и истории которые нигде не найдешь и не почитаешь. Самые великолепные фотографии из этой поездки, красивые ракурсы, рекомендуемые позы, и живое общение. Восторг да и только, всем рекомендую!!!

    Эта была моя первая поездка в Рим, и она оставит самые незабываемые впечатления. Я ни наЭта была моя первая поездка в Рим, и она оставит самые незабываемые впечатления. Я ни наЭта была моя первая поездка в Рим, и она оставит самые незабываемые впечатления. Я ни наЭта была моя первая поездка в Рим, и она оставит самые незабываемые впечатления. Я ни на
  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Фотосессия и увлекательная прогулка в центре Рима
    Анастасия прекрасный экскурсовод. Очень было интересно слушать пикантные подробности из истории древнего и современного Рима в сочетании с фотосессией. Очень
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    жалели, что познакомились с Анастасией в последний день нашего тура и не могли продолжать с ней более глубокое знакомство с Римом. Я бы рекомендовала Анастасию как очень интересного экскурсовода и прекрасного фотографа

  • Р
    Руслан
    22 мая 2024
    Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
    Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию у наикрутейшей Анастасии. Мои друзья тоже в восторге, теперь они знают куда идти за красотой и волшебством. Ловите момент, попадите в кадр!
    Это невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсиюЭто невероятно, неожиданно и безумно круто. Теперь всегда буду летать через Рим только чтобы заказать фотоэкскурсию
  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
    Прекрасная утренняя прогулка! Понравился каждый вид и каждый кадр 😍
  • A
    Ani
    15 мая 2024
    Магия Рима: фотопрогулка в сердце Вечного города
    Прекрасная гид!
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное
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    царство, которую провел для нас Владислав. Владислав учел все наши пожелания, которые мы заранее обсудили (по программе экскурсии), выстроив маршрут с учетом интересов всех членов нашей семьи. Экскурсия началась в 10 утра. Ровно в 10 за нами приехал Владислав и микроавтобус с водителем Стефано. Уже с первых минут общения возникло ощущение, что мы давно знакомы с Владиславом - он невероятно обаятелен, приятен в общении, доброжелателен и интеллигентен. В дальнейшем это ощущение только усилилось. Владислав сумел найти общий язык со всеми членами нашей семью (от 8 до 70 лет). В начале мы проехали посмотреть самую древнюю дорогу мира - Аппиеву, затем по просьбе детей - акведуки в Парке акведуков. Далее мы добрались до городка Кастель Гандольфо на красивейшем озере Альбано. Прогулявшись по городку, мы все уже были готовы пообедать и Владислав предложил пообедать в семейном очень колоритном ресторанчике, по которому провел экскурсию в ожидании обеда (а там действительно есть, что посмотреть). Время обеда пролетело незаметно за приятной беседой, вкусными блюдами. Затем мы двинулись в городок Неми на одноименном озере. Оба городка и озера потрясающей красоты! Мы много гуляли, фотографировались, разговаривали. Владислав рассказывал об истории этих мест, о жизни современных итальянцев. Затем отвел нас в кондитерскую, где мы попробовали потрясающие десерты, ликеры и кофе. В итоге мы вернулись в Рим уже к вечеру, по нашему желанию время экскурсии было продлено. День с Владиславом пролетел незаметно, оставив яркие и теплые воспоминания. Вся наша семья единодушно была в восторге от проведенного дня и от самого Владислава. Владислав, мы очень благодарны Вам за этот счастливый день!

  • Н
    Наталия
    13 мая 2024
    Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом
    Евгений просто профессионал, за час и такое количество невероятно крутого материала, он найдет идеальное место, скажет, что нужно делать и
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    вы сами удивитесь, что он сделает лучше, чем все, у кого я фотографировалась в Италии и лучше, чем вы можете даже вообразить, просто браво!

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на просторы красивейших полей, чистейших
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    озер, гостеприимных городков и деревушек - это большое удовольствие. Экскурсия гастрономическая и ооочень вкусная. Владислав прекрасный рассказчик, очень тактичный и остроумный. В компании с ним было душевно и интересно.

    Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Фотопрогулки»

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  2. «А кто тебя так красиво сфотографировал?» - Рим в объективе камеры
  3. Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
  4. Гарбателла город-сад - фотосессия в самом тайном районе Рима
  5. Непостановочная фотопрогулка в сердце Рима
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 80 до 335 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 421 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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