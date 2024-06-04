Пока Рим просыпается, лениво открывает ставни и заваривает утренний кофе, вы обойдёте его самые открыточные места и сделаете душевные фотографии на память

Начало: Будет там, где мы решим после обсуждения Ваших пре...

«За час фотосессии выходит около 150 фотографий на группу»