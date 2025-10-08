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Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом

Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
Представьте, как вы встречаете рассвет у Колизея, прогуливаетесь по пустынным улицам Рима, вдыхая аромат свежего эспрессо.

Ваш путь пролегает мимо величественных Римских форумов, восхитительного Пантеона и живописной площади Навона.

Ваш личный фотограф
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не только расскажет интересные истории о каждом уголке, но и запечатлеет вас на фоне этих великолепных достопримечательностей.

В конце прогулки вы получите коллекцию из 100 профессиональных фотографий, которые станут незабываемым сувениром из Вечного города

4.8
84 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия
  • 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
  • ☕ Дегустация итальянского кофе
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 🎨 Атмосферные фотографии на память
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Римские форумы
  • Капитолийский холм
  • Площадь Венеции
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Фонтан Четырех рек
  • Рынок цветов

Описание фото-прогулки

Рассвет на улицах Вечного города

Мы встретим утро у легендарного Колизея и отправимся бродить по просыпающимся улицам, еще не заполненным туристами. Пройдем вдоль древних Римских форумов, поднимемся на Капитолийский холм, выйдем на площадь Венеции, рассмотрим величественный Пантеон и барочную площадь Навона со знаменитым фонтаном Четырех рек, а после заглянем на красочный рынок цветов. По пути я не только познакомлю вас с римскими достопримечательностями, но и дам несколько советов по покорению города, отвечу на любые вопросы, повеселю историческими анекдотами и расскажу об обычаях античных и современных жителей Рима.

Утро с ароматом эспрессо

Римское утро невозможно представить без чашечки бодрящего кофе. Чтобы соблюсти этот итальянский ритуал, мы устроим кофейную дегустацию. В процессе я расскажу, как итальянцы пьют кофе, где находятся самые старые римские кофейни, чем отличается маккьято от скьюмато и почему лучше покупать кофе на развес.

Вы и Рим — в моем объективе!

Мы будем останавливаться в самых фотогеничных уголках города и выбирать лучшие декорации для ваших фотографий. В результате на память о римских каникулах у вас останется примерно 100 атмосферных фотографий — я с удовольствием помогу вам с позированием, подскажу выгодные ракурсы и поймаю в объектив яркие и живые эмоции.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS 5D Mark III с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L или полнокадровый фотоаппарат Canon EOS R с объективом Canon EF 50mm.
  • В течение 2 х недель после прогулки вы получите 100 фото в цветокоррекции и 20 отретушированных снимков, из которых можно сделать прекрасный фотоальбом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2886 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
1
3
2
1
1
1
А
Благодарим Анастасию за необыкновенную фотосессию в Риме! Фотосессия превзошла все ожидания - подбор мест, постановка, советы и полная вовлеченность в запрос от заказчика. Я не любитель фотосессий, но тут мне
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хотелось, чтобы она продолжалась как можно дольше.

Помимо великолепных фотографий в отличном качестве, вы получите уникальную экскурсию по Риму, которая познакомит Вас именно с жизнью типичных итальянцев и римлян, а также даст необходимые рекомендации, где выпить лучшего вина, поесть настоящее джелатте, что такое правильный кофе и какие места в Риме стоит обязательно посетить.

Спасибо большое, что были с нами в этот прекрасный день, всем влюбленным и не только рекомендуем!

Благодарим Анастасию за необыкновенную фотосессию в Риме! Фотосессия превзошла все ожидания - подбор мест, постановка, советы
Благодарим Анастасию за необыкновенную фотосессию в Риме! Фотосессия превзошла все ожидания - подбор мест, постановка, советы
Благодарим Анастасию за необыкновенную фотосессию в Риме! Фотосессия превзошла все ожидания - подбор мест, постановка, советы
Благодарим Анастасию за необыкновенную фотосессию в Риме! Фотосессия превзошла все ожидания - подбор мест, постановка, советы
Благодарим Анастасию за необыкновенную фотосессию в Риме! Фотосессия превзошла все ожидания - подбор мест, постановка, советы
Благодарим Анастасию за необыкновенную фотосессию в Риме! Фотосессия превзошла все ожидания - подбор мест, постановка, советы
Благодарим Анастасию за необыкновенную фотосессию в Риме! Фотосессия превзошла все ожидания - подбор мест, постановка, советы
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И
Хотели фотосессию, а получили и фотосессию, и экскурсию, шикарные локации, а какая энергетика! Сколько хорошего настроения, позитивных эмоций! Убеждена, что именно благодаря Анастасии, мы провели один из лучших дней не
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только в Риме, но и в Италии в целом. Все прошло легко и непринужденно. Фотографии замечательные! Все мы остались очень довольны! Анастасия - прекрасный душевный человек, который умеет вдохновлять, зажигать интерес!

Хотели фотосессию, а получили и фотосессию, и экскурсию, шикарные локации, а какая энергетика! Сколько хорошего настроения,
Хотели фотосессию, а получили и фотосессию, и экскурсию, шикарные локации, а какая энергетика! Сколько хорошего настроения,
Хотели фотосессию, а получили и фотосессию, и экскурсию, шикарные локации, а какая энергетика! Сколько хорошего настроения,
Хотели фотосессию, а получили и фотосессию, и экскурсию, шикарные локации, а какая энергетика! Сколько хорошего настроения,
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Jekaterina
Все было просто замечательно, легко, весело и интересно. Срасибо!
Все было просто замечательно, легко, весело и интересно. Срасибо!
Все было просто замечательно, легко, весело и интересно. Срасибо!
Все было просто замечательно, легко, весело и интересно. Срасибо!
Все было просто замечательно, легко, весело и интересно. Срасибо!
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С
Спасибо большое Анастасии за отличную прогулку! Очень интересный и живой рассказ, красивый маршрут и отличные фотографии! Однозначно рекомендую тем, кому хочется и про город узнать, и красивые фотографии из отпуска привезти!
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Ирина
Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
Уже находясь в Риме, случайно (а ничего случайного не бывает) нашла в Интернете эту экскурсию с
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фотосессией. До этого никогда в городах не делали профессиональных фотографий. Результат превзошел все ожидания!
Анастасия - очаровательнейшая девушка с чувством юмора, знающая и очень позитивная.
Ее рассказ о городе, его жителях, нравах с интересными фактами и подробностями, о которых не прочтешь в Интернете (что очень отличается от «сухой» подачи на обычных экскурсиях) захватил полностью, время пролетело незаметно.
Параллельно сделали много прекрасных фотографий, так, что теперь сложно выбрать, какие лучшие. Анастасия посоветовала, что лучше одеть, показала, как стать, поправить волосы и т. д.
Сделали паузу в достойном кафе, выпив чашечку итальянского эспрессо с выпечкой.
Очень рекомендую и советую начинать свой визит в Рим с экскурсий Анастасии, которая, кроме всего, даст дельные советы по пребыванию в Риме.
Монетки в Фонтан бросили по всем правилам, (о которых не знали, а Анастасия нам рассказала) чтобы еще раз вернуться в этот древний и грандиозный город, и еще раз встретиться с Анастасией на ее экскурсиях!

Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
Утро в Риме с Анастасией действительно получилось идеальным, оставив нам хорошее настроение на весь день!
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Елена
Ну что сказать… Рим прекрасен сам по себе - это бесспорно!) Но утро в Риме с Анастасией, обаятельнейшей и располагающей к себе с первых мгновений, добавило моему пребыванию здесь ещё
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больше положительных эмоций.
В её рассказе чудесным и увлекательным образом переплетается невероятная история города и не менее невероятные истории о современной жизни итальянцев. Слушать одно удовольствие! За рассказом совсем не замечаешь, как перемещаешься* между локациями для фото. Легкая, ненавязчивая и непринуждённая беседа - что ещё нужно чтобы прекрасно начать день? Конечно, кофе! Чашечка кофе с круассаном в симпатичном кафе станет не только отдыхом, но и фоном для новых фото)
Кстати, перед началом прогулки Анастасия предложила три варианта маршрута, так что сможете сами выбрать). В итоге у меня на фото не только узнаваемые и растиражированные места, но и совершенно потрясающие своей аутентичностью дворики и улочки! И я во всей этой красоте!) Время пролетело незаметно, я готова была ещё гулять столько же!
Фотографии получила намного раньше, чем прописано в условиях. Кадров много, есть из чего выбрать. Что получилось - смотрите сами)

Ну что сказать… Рим прекрасен сам по себе - это бесспорно!) Но утро в Риме с
Ну что сказать… Рим прекрасен сам по себе - это бесспорно!) Но утро в Риме с
Ну что сказать… Рим прекрасен сам по себе - это бесспорно!) Но утро в Риме с
Ну что сказать… Рим прекрасен сам по себе - это бесспорно!) Но утро в Риме с
Ну что сказать… Рим прекрасен сам по себе - это бесспорно!) Но утро в Риме с
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