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  4. Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом

Увидеть культовые памятники, продегустировать кофе и запечатлеть себя на фоне утреннего города

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Эта прогулка поможет вам сориентироваться в Риме, увидеть его главные достопримечательности и пополнить семейный альбом яркими фотографиями.

Мы пройдем от Колизея до площади Навона, поговорим о привычках местных жителей, взбодримся ароматным кофе и, конечно, устроим атмосферную фотосессию на фоне утреннего Рима.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом

Что вас ожидает

Рассвет на улицах Вечного города
Мы встретим утро у легендарного Колизея и отправимся бродить по просыпающимся улицам, еще не заполненным туристами. Пройдем вдоль древних Римских форумов, поднимемся на Капитолийский холм, выйдем на площадь Венеции, рассмотрим величественный Пантеон и барочную площадь Навона со знаменитым фонтаном Четырех рек, а после заглянем на красочный рынок цветов. По пути я не только познакомлю вас с римскими достопримечательностями, но и дам несколько советов по покорению города, отвечу на любые вопросы, повеселю историческими анекдотами и расскажу об обычаях античных и современных жителей Рима.

Утро с ароматом эспрессо
Римское утро невозможно представить без чашечки бодрящего кофе. Чтобы соблюсти этот итальянский ритуал, мы устроим кофейную дегустацию. В процессе я расскажу, как итальянцы пьют кофе, где находятся самые старые римские кофейни, чем отличается маккьято от скьюмато и почему лучше покупать кофе на развес. Также мы заглянем в аутентичную кондитерскую, куда почти не заходят туристы, чтобы попробовать местные пирожные.

Вы и Рим — в моем объективе!
Мы будем останавливаться в самых фотогеничных уголках города и выбирать лучшие декорации для ваших фотографий. В результате на память о римских каникулах у вас останется примерно 100 атмосферных фотографий — я с удовольствием помогу вам с позированием, подскажу выгодные ракурсы и поймаю в объектив яркие и живые эмоции.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены чашка кофе и пирожное на человека
  • В течение 2 х недель после прогулки вы получите 100 фото в цветокоррекции и 20 отретушированных снимков, из которых можно сделать прекрасный фотоальбом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я родилась в Москве и больше 14 лет живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю поделиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными туристам мелочами.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 января 2020
Это действительно было идеальное утро. Утро моего дня рождения. Огромное спасибо Анастасии за отзывчивость, интересную беседу и че вон часа, пролетевшие незаметно. Мы неплохо знаем Рим, но многое увидели впервые.

Анастасия проводит ещё 5 экскурсий

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