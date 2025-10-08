Ваш путь пролегает мимо величественных Римских форумов, восхитительного Пантеона и живописной площади Навона.
Ваш личный фотограф
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
- ☕ Дегустация итальянского кофе
- 📚 Интересные исторические факты
- 🎨 Атмосферные фотографии на память
Что можно увидеть
- Колизей
- Римские форумы
- Капитолийский холм
- Площадь Венеции
- Пантеон
- Площадь Навона
- Фонтан Четырех рек
- Рынок цветов
Описание фото-прогулки
Рассвет на улицах Вечного города
Мы встретим утро у легендарного Колизея и отправимся бродить по просыпающимся улицам, еще не заполненным туристами. Пройдем вдоль древних Римских форумов, поднимемся на Капитолийский холм, выйдем на площадь Венеции, рассмотрим величественный Пантеон и барочную площадь Навона со знаменитым фонтаном Четырех рек, а после заглянем на красочный рынок цветов. По пути я не только познакомлю вас с римскими достопримечательностями, но и дам несколько советов по покорению города, отвечу на любые вопросы, повеселю историческими анекдотами и расскажу об обычаях античных и современных жителей Рима.
Утро с ароматом эспрессо
Римское утро невозможно представить без чашечки бодрящего кофе. Чтобы соблюсти этот итальянский ритуал, мы устроим кофейную дегустацию. В процессе я расскажу, как итальянцы пьют кофе, где находятся самые старые римские кофейни, чем отличается маккьято от скьюмато и почему лучше покупать кофе на развес.
Вы и Рим — в моем объективе!
Мы будем останавливаться в самых фотогеничных уголках города и выбирать лучшие декорации для ваших фотографий. В результате на память о римских каникулах у вас останется примерно 100 атмосферных фотографий — я с удовольствием помогу вам с позированием, подскажу выгодные ракурсы и поймаю в объектив яркие и живые эмоции.
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon EOS 5D Mark III с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L или полнокадровый фотоаппарат Canon EOS R с объективом Canon EF 50mm.
- В течение 2 х недель после прогулки вы получите 100 фото в цветокоррекции и 20 отретушированных снимков, из которых можно сделать прекрасный фотоальбом
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Уже находясь в Риме, случайно (а ничего случайного не бывает) нашла в Интернете эту экскурсию с