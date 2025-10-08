Представьте, как вы встречаете рассвет у Колизея, прогуливаетесь по пустынным улицам Рима, вдыхая аромат свежего эспрессо.Ваш путь пролегает мимо величественных Римских форумов, восхитительного Пантеона и живописной площади Навона.Ваш личный фотограф

не только расскажет интересные истории о каждом уголке, но и запечатлеет вас на фоне этих великолепных достопримечательностей. В конце прогулки вы получите коллекцию из 100 профессиональных фотографий, которые станут незабываемым сувениром из Вечного города

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Рассвет на улицах Вечного города

Мы встретим утро у легендарного Колизея и отправимся бродить по просыпающимся улицам, еще не заполненным туристами. Пройдем вдоль древних Римских форумов, поднимемся на Капитолийский холм, выйдем на площадь Венеции, рассмотрим величественный Пантеон и барочную площадь Навона со знаменитым фонтаном Четырех рек, а после заглянем на красочный рынок цветов. По пути я не только познакомлю вас с римскими достопримечательностями, но и дам несколько советов по покорению города, отвечу на любые вопросы, повеселю историческими анекдотами и расскажу об обычаях античных и современных жителей Рима.

Утро с ароматом эспрессо

Римское утро невозможно представить без чашечки бодрящего кофе. Чтобы соблюсти этот итальянский ритуал, мы устроим кофейную дегустацию. В процессе я расскажу, как итальянцы пьют кофе, где находятся самые старые римские кофейни, чем отличается маккьято от скьюмато и почему лучше покупать кофе на развес.

Вы и Рим — в моем объективе!

Мы будем останавливаться в самых фотогеничных уголках города и выбирать лучшие декорации для ваших фотографий. В результате на память о римских каникулах у вас останется примерно 100 атмосферных фотографий — я с удовольствием помогу вам с позированием, подскажу выгодные ракурсы и поймаю в объектив яркие и живые эмоции.

Организационные детали