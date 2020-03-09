58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек

Владислав
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Владислав – ваш гид
Вы посетите прекрасный пригород Рима с живописными панорамами, уютными средневековыми городками, традиционными яствами, земляничными ликерами и добродушными жителями.

Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уют и расслабленность настоящей Италии.

Приготовьтесь оценить настоящую Романскую кухню, которой славится наш край и которую так сложно отыскать на проторенных туристических тропах.

Это неспешная поездка для души и тела!
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии58 отзывов
4.84
Путешествие в земляничное царство
Путешествие в земляничное царство

Что вас ожидает

Наша автопрогулка начнется центра города, откуда в просторном комфортабельном автомобиле мы отправимся по Новой Аппиевой дороге, усаженной морскими соснами, в сторону Кастэльгандольфо, близ которого находится летняя резиденция папы римского и национальная обсерватория. Наш путь пройдет по живописным местам, откуда будет открываться потрясающий вид на озеро Альбано. Но не только. Здесь, в старинной лавке, хозяин которой сам производит вино, мы продегустируем 6 лучших вин региона Лацио.

Живописная дорога вдоль озера, огибая холм, приведет нас в маленький уютный городок Неми, где стартует пешеходная часть нашей экскурсии.
Пройдя по живописным средневековым улочкам, мы заглянем в знаменитую на всю округу Салюмерию, которая не оставит равнодушным ни одного любителя колбас и салями, попробуем панино с поркеттой (свинина, приготовленная на вертеле особенным образом, на ломтике Ларианского свежевыпеченного хлеба), зайдем к микологам, которые вот уже 4 поколения передают свои знания о белых грибах, и отведаем всевозможные деликатесы из Трюфелей. А после заглянем к Спартаку (да-да ,хозяина лавки, где все посвящено землянике, зовут именно так), чтобы отведать неповторимые ликеры из земляники, которыми славится городок. Увидим единственную в своем роде лавку с сюрпризом известного артизана-ремесленника, работающего с бронзой и знающего все о таинственных кораблях императора Калигулы.

Таким образом, за 4 часа вы увидите:

  • Центр Рима
  • Аппиеву дорогу
  • Городок Кастель Гандольфо
  • Озеро Альбано
  • Летнюю резиденцию папы римского
  • Церковь Сан Томмазо ин Виллануова
  • Городок Неми и одноименное озеро

И продегустируете :

  • 6 видов лучшего вина региона Лацио
  • 6 видов колбас
  • 3 вида сыра
  • поркетту ( знаменитый мясной деликатес этого края )
  • 2 вида патэ из трюфелей
  • 2 вида патэ из вяленых Сицилийских помидоров
  • бальзамический уксус с трюфелями
  • ликеры из земляники / лимона / дыни / фисташки
  • граппу из земляники

Расширенная программа
Вы можете дополнить экскурсию до 6 часов. Тогда мы сможем прогуляться по самой старой дороге мира — Античной Аппиевой Дороге, проехать через уникальное место магнитной аномалии, где машина сама едет в гору, вместо того, чтобы катиться вниз, и заглянуть в знаменитое местечко Аричча, которое славится фраскеттами — ресторанами на открытом воздухе с неповторимой домашней кухней.

За 6 часов вы также увидите:

  • Античную Аппиеву дорогу
  • Загадочное место магнитной аномалии
  • Городок Ариччу
  • Дворец семейства Киджи
  • Мост самоубийц
  • Городок Албано Лациале

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля или предложу максимально близкое к нему место встречи
  • Свежая земляника и тарталетки, ужин в Аричче и любые другие деликатесы, не указанные в описании, оплачиваются отдельно
  • Захватите с собой удобную обувь, куртки и фотоаппараты

Дополнительно

  • Поездку в Ариччу и ужин во Фраскетте (вариант на 6 часов) необходимо обговорить заранее.
  • Стоимость 6-часового варианта экскурсии — 340 евро
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (5-7) с дополнительной арендой микроавтобуса с водителем. Стоимость 4-часового варианта — 440 евро, вариант на 6 часов — 640 евро.
Путешествие в земляничное царство
Путешествие в земляничное царство
Путешествие в земляничное царство
Путешествие в земляничное царство
Путешествие в земляничное царство
Путешествие в земляничное царство
Путешествие в земляничное царство
Путешествие в земляничное царство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Привет! Меня зовут Влад и мне 29 лет, 10 из которых я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает – 21 апреля, с поправкой на возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии и у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём,совершать увлекательные путешествия и делиться новыми,яркими впечатлениями с интересными людьми
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58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Чудесная поездка по маленьким и уютным городкам недалеко от Рима. Большое спасибо Владиславу за эту экскурсию! В каждом городке хотелось задержаться, хотелось и дальше смотреть на эти прекрасные озера с терасс маленьких кафешек,слушать пение птиц и гулять по узким улочкам вместе с котами.
27 февраля 2020
Чудесная поездка! Великолепные маленькие городки с особенной атмосферой, чудесное озеро, непринужденная атмосфера во время поездки. Именно в таких местах можно почувствовать настоящую Италию. Рекомендуется всем, кто устал от шумного города с бесконечными историческими ценностями, а также тем, кто любит вкусную еду и не боится пробовать что-то новенькое и открывать для себя интересные вкусы. Большое спасибо!
24 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Владиславу за удивительный день в Италии! Это был прекрасный способ узнать Италию «изнутри», увидеть как живут обычные итальянцы и попробовать настоящую итальянскую кухню.
17 января 2020
Все было отлично. Мой совет- не ешьте перед экскурсией, десерт был безумно вкусным, но уже было многовато 😊. А вообщем - я люблю тебя Италия гастрономическая- вино, мясо, сыр, оливковое масло и земляника! Особое место- это трюфели и различные пасты с ними. Советую закупиться на месте, гораздо дешевле и главное, все можнопопробовать ! Хочется скупить все🤦‍♀️!
Спасибо Владу, мы получили настоящее удовольствие и влюбились в эту провинциальную тихую гастрономическую Италию! Хочется вернуться и пожить там!
Gulchekhra
12 января 2020
Красивая, легкая экскурсия, которая надолго останется в памяти:) Владислав - отличный рассказчик и очень позитивный и приятный молодой человек.
1 декабря 2019
Огромное спасибо Владиславу за прекрасную экскурсию. Понравилось абсолютно все. Экскурсию заказывали для семьи из 4-х человек, включая ребенка. Особенно отмечаем индивидуальный подход к каждому члену нашей семьи. Владислав очень отзывчивый и доброжелательный человек и отличный экскурсовод!!!
19 ноября 2019
Спасибо большое Владу за экскурсию. Захватывающе, познавательно, легко! Очень довольны!
29 октября 2019
Это была моя лучшая экскурсия: удивительное сочетание тонкого, доброжелательного, открытого человека и интересного рассказчика. Путешествие больше походило не на экскурсию с монотонным перечислением цифр и дат, а на поездку хорошей компании по местам, где можно увидеть настоящую жизнь итальянцев. Во время поездки мы познакомились с местными жителями, попробовали местные деликатесы, увидели красивые озёра и городки. Отдельное спасибо за юмор и веселье!!! Замечательные воспоминания о поездки благодаря Вам! Спасибо и до встречи в новых путешествиях!!!
20 октября 2019
Экскурсия « Путешествие в земляничное царство» нам очень понравилась. Мы были проездом в Риме,прилетели во второй половине дня,а поздно вечером должны были улетать. Влад очень грамотно составил программу нашей поездки,все что было запланировано мы посмотрели и попробовали. Были завораживающе виды озёр и небольших городков, а ещё мы продегустировали замечательные вина и ликёры,а также вкуснейшие сыры,местные колбасы , поркетту и пирожные с земляникой. Очень вкусный гастрономический тур. Влад, отличный гид, готов поддержать любую тему,очень общительный,интересный рассказчик. Получили море положительных эмоций. Спасибо Владу за доставленное удовольствие, было вкусно,весело,красиво,познавательно. Было приятно смотреть как Влад общается с местными жителями,которые занимаются своим любимым делом и доброжелательное отношение их к Владу. Создалось впечатление что мы побывали в гостях у нашего старого друга. Всем рекомендуем эту красивую и вкусную поездку с Владом.
16 октября 2019
Были на экскурсии с Владиславом. Великолепная получилась поездка за город. Чудесные панорамы, вкусные и необычные блюда. Добавим сюда интересные факты красиво рассказанные. В результате получили чудесный день который запомнится надолго.
Ещё 48 отзывов

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