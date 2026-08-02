58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы отправитесь в живописные пригороды Рима — Кастель Гандольфо и Неми.
Насладитесь видами озёр и средневековых улочек, попробуете вина Лацио, колбасы, сыры, деликатесы из трюфелей и знаменитые земляничные сладости. Это неспешная поездка для души и гурманского удовольствия, вдали от туристической суеты.
Насладитесь видами озёр и средневековых улочек, попробуете вина Лацио, колбасы, сыры, деликатесы из трюфелей и знаменитые земляничные сладости. Это неспешная поездка для души и гурманского удовольствия, вдали от туристической суеты.
Описание фото-прогулки
- Новая Аппиева дорога — живописный маршрут среди сосен, ведущий из Рима в сторону Альбанских гор
- Кастель Гандольфо — уютный городок с видами на озеро Альбано, летней резиденцией Папы и церковью Сан-Томмазо
- Дегустация вин — остановка в старинной лавке, где хозяин сам производит лучшие вина Лацио
- Неми — прогулка по узким улочкам городка, известного земляникой и фестивалями, о которых я расскажу
- Салюмерия и гастрономические открытия — панино с поркеттой, колбасы, сыры, деликатесы из трюфелей и вяленых томатов
- Лавка Спартака — земляничные ликёры, граппа и сладости: тарты, тирамису и мороженое со свежими ягодами
- Ремесленные находки — лавка мастера-бронзовщика и истории о кораблях императора Калигулы
Расширенный вариант (6 ч)
По желанию экскурсию можно дополнить:
- прогулкой по Античной Аппиевой дороге
- остановкой у загадочной магнитной аномалии, где машины едут в гору сами
- визитом в Ариччу — город фраскетт с домашней кухней, дворцом Киджи и «мостом самоубийц»
- знакомством с городком Альбано Лациале
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном и просторном автомобиле VW Tiguan.
Оплачивается отдельно
- Дегустации вин и закусок (от €5 до €25 с чел.)
- Сладости и земляника в Неми
- Ужин во фраскетте (для 6-часового маршрута)
- Удлинение маршрута (детали уточняйте в переписке)
- Организация для 5–7 человек (с арендой микроавтобуса)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 4697 туристов
Я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает — 21 апреля, с поправкой на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия была прекрасна)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
шикарная экскурсия. Благодаря Владу и Наталье, нам удалось провести прекрасный день и получить массу впечатлений. хорошо организованный тур в комфортном режиме, показали нам замечательные места в близлежащих от Рима маленьких
Вам был полезен этот отзыв?
А
Я получила огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и не менее прекрасного общения с Владиславом! Очень интеллигентный и знающий гид, замечательно и комфортно организовавший поездку - рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы остались очень довольны экскурсией с Владиславом! Живописные пейзажи, вкусные дегустации, комфортная поездка и очень интересные истории. После двух активных дней с экскурсиями в Риме, эта была легкой и непринужденной.
Вам был полезен этот отзыв?
Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом! Прекрасный рассказчик и обаятельный человек. Первоначально взяли экскурсию на 4,5 часа, но в ходе
Вам был полезен этот отзыв?
5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное царство, которую провел для нас Владислав. Владислав учел все наши
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо»
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Рим
Дружеская прогулка по Риму с историей, легендами и вкусным финалом в Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропутешествие в Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 2 городка на берегах вулканических озёр, искупаться и попробовать местные лакомства
11 авг в 14:00
12 авг в 09:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
от €190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рим для гурманов
Путешествие по Риму с акцентом на гастрономию и историю. Узнайте, как питались древние римляне и попробуйте лучшие блюда современной итальянской кухни
Сегодня в 11:00
12 авг в 11:00
от €160 за всё до 5 чел.
-5%
до 30 сентября
от €566 за экскурсию