58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наша автопрогулка начнется центра города, откуда в просторном комфортабельном автомобиле мы отправимся по Новой Аппиевой дороге, усаженной морскими соснами, в сторону Кастэльгандольфо, близ которого находится летняя резиденция папы римского и национальная обсерватория. Наш путь пройдет по живописным местам, откуда будет открываться потрясающий вид на озеро Альбано. Но не только. Здесь, в старинной лавке, хозяин которой сам производит вино, мы продегустируем 6 лучших вин региона Лацио.

Живописная дорога вдоль озера, огибая холм, приведет нас в маленький уютный городок Неми, где стартует пешеходная часть нашей экскурсии.

Пройдя по живописным средневековым улочкам, мы заглянем в знаменитую на всю округу Салюмерию, которая не оставит равнодушным ни одного любителя колбас и салями, попробуем панино с поркеттой (свинина, приготовленная на вертеле особенным образом, на ломтике Ларианского свежевыпеченного хлеба), зайдем к микологам, которые вот уже 4 поколения передают свои знания о белых грибах, и отведаем всевозможные деликатесы из Трюфелей. А после заглянем к Спартаку (да-да ,хозяина лавки, где все посвящено землянике, зовут именно так), чтобы отведать неповторимые ликеры из земляники, которыми славится городок. Увидим единственную в своем роде лавку с сюрпризом известного артизана-ремесленника, работающего с бронзой и знающего все о таинственных кораблях императора Калигулы.

Таким образом, за 4 часа вы увидите:

Центр Рима

Аппиеву дорогу

Городок Кастель Гандольфо

Озеро Альбано

Летнюю резиденцию папы римского

Церковь Сан Томмазо ин Виллануова

Городок Неми и одноименное озеро

И продегустируете :

6 видов лучшего вина региона Лацио

6 видов колбас

3 вида сыра

поркетту ( знаменитый мясной деликатес этого края )

2 вида патэ из трюфелей

2 вида патэ из вяленых Сицилийских помидоров

бальзамический уксус с трюфелями

ликеры из земляники / лимона / дыни / фисташки

граппу из земляники

Расширенная программа

Вы можете дополнить экскурсию до 6 часов. Тогда мы сможем прогуляться по самой старой дороге мира — Античной Аппиевой Дороге, проехать через уникальное место магнитной аномалии, где машина сама едет в гору, вместо того, чтобы катиться вниз, и заглянуть в знаменитое местечко Аричча, которое славится фраскеттами — ресторанами на открытом воздухе с неповторимой домашней кухней.

За 6 часов вы также увидите: