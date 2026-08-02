58 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо

Вкусная экскурсия для гурманов, фотографов и сладкоежек
Вы отправитесь в живописные пригороды Рима — Кастель Гандольфо и Неми.

Насладитесь видами озёр и средневековых улочек, попробуете вина Лацио, колбасы, сыры, деликатесы из трюфелей и знаменитые земляничные сладости. Это неспешная поездка для души и гурманского удовольствия, вдали от туристической суеты.
5
98 отзывов
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
Из Рима - в земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо

Описание фото-прогулки

  • Новая Аппиева дорога — живописный маршрут среди сосен, ведущий из Рима в сторону Альбанских гор
  • Кастель Гандольфо — уютный городок с видами на озеро Альбано, летней резиденцией Папы и церковью Сан-Томмазо
  • Дегустация вин — остановка в старинной лавке, где хозяин сам производит лучшие вина Лацио
  • Неми — прогулка по узким улочкам городка, известного земляникой и фестивалями, о которых я расскажу
  • Салюмерия и гастрономические открытия — панино с поркеттой, колбасы, сыры, деликатесы из трюфелей и вяленых томатов
  • Лавка Спартака — земляничные ликёры, граппа и сладости: тарты, тирамису и мороженое со свежими ягодами
  • Ремесленные находки — лавка мастера-бронзовщика и истории о кораблях императора Калигулы

Расширенный вариант (6 ч)

По желанию экскурсию можно дополнить:

  • прогулкой по Античной Аппиевой дороге
  • остановкой у загадочной магнитной аномалии, где машины едут в гору сами
  • визитом в Ариччу — город фраскетт с домашней кухней, дворцом Киджи и «мостом самоубийц»
  • знакомством с городком Альбано Лациале

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном и просторном автомобиле VW Tiguan.

Оплачивается отдельно

  • Дегустации вин и закусок (от €5 до €25 с чел.)
  • Сладости и земляника в Неми
  • Ужин во фраскетте (для 6-часового маршрута)
  • Удлинение маршрута (детали уточняйте в переписке)
  • Организация для 5–7 человек (с арендой микроавтобуса)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 4697 туристов
Я влюблён в этот удивительный город. Иногда мне даже кажется, что судьбою мне было предначертано жить здесь, ведь даже день рождения у нас совпадает — 21 апреля, с поправкой на
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возраст, разумеется. Я работаю в киноиндустрии, у меня 2 высших образования, но я по-прежнему учусь. Учусь замечать красоту в маленьких вещах, наслаждаться каждым днём, совершать увлекательные путешествия и делиться новыми яркими впечатлениями с интересными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
1
3
3
2
1
1
О
Экскурсия была прекрасна)
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Н
шикарная экскурсия. Благодаря Владу и Наталье, нам удалось провести прекрасный день и получить массу впечатлений. хорошо организованный тур в комфортном режиме, показали нам замечательные места в близлежащих от Рима маленьких
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и таких колоритных городках. позаботились обо всем, рассказали много интересного и дали массу полезных советов. организаторов очень рекомендую! Владислав, Наталья, Вам огромное спасибо от нашей семьи и пожелания удачи и благополучия 👍🔥

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А
Я получила огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и не менее прекрасного общения с Владиславом! Очень интеллигентный и знающий гид, замечательно и комфортно организовавший поездку - рекомендую
Я получила огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и не менее прекрасного общения с Владиславом! Очень интеллигентный
Я получила огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и не менее прекрасного общения с Владиславом! Очень интеллигентный
Я получила огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и не менее прекрасного общения с Владиславом! Очень интеллигентный
Я получила огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и не менее прекрасного общения с Владиславом! Очень интеллигентный
Я получила огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и не менее прекрасного общения с Владиславом! Очень интеллигентный
Я получила огромное удовольствие от прекрасной экскурсии и не менее прекрасного общения с Владиславом! Очень интеллигентный
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А
Мы остались очень довольны экскурсией с Владиславом! Живописные пейзажи, вкусные дегустации, комфортная поездка и очень интересные истории. После двух активных дней с экскурсиями в Риме, эта была легкой и непринужденной.
Мы остались очень довольны экскурсией с Владиславом! Живописные пейзажи, вкусные дегустации, комфортная поездка и очень интересные
Мы остались очень довольны экскурсией с Владиславом! Живописные пейзажи, вкусные дегустации, комфортная поездка и очень интересные
Мы остались очень довольны экскурсией с Владиславом! Живописные пейзажи, вкусные дегустации, комфортная поездка и очень интересные
Мы остались очень довольны экскурсией с Владиславом! Живописные пейзажи, вкусные дегустации, комфортная поездка и очень интересные
Мы остались очень довольны экскурсией с Владиславом! Живописные пейзажи, вкусные дегустации, комфортная поездка и очень интересные
Мы остались очень довольны экскурсией с Владиславом! Живописные пейзажи, вкусные дегустации, комфортная поездка и очень интересные
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Ростислав
Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом! Прекрасный рассказчик и обаятельный человек. Первоначально взяли экскурсию на 4,5 часа, но в ходе
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экскурсии продлили ее до 6 часов. После шумного Рима приятно было посетить тихие, уютные городки Кастель-Гандольфо и Неми, посмотреть на летнюю резиденцию Папы Римского, подняться по дорожке на вершину города и посмотреть на основную достопримечательность - озеро Альбано. Виды потрясающие. В таких городках особенно атмосферно. Не обошлось и без дегустации местных вин и деликатесов. Благодаря гостеприимству местных хозяев лавок, многих из которых Владислав знает лично, прежде, чем что-то купить, мы успели всего напробоваться от души - вина, прошуто, сыры, колбасы, оливки. Рекомендуем эту экскурсию. В день отъезда из Рима заказали у Владислава трансфер от отеля до аэропорта и также остались довольны безупречным сервисом.

Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом!
Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом!
Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом!
Ни секунды не жалеем, что взяли экскурсию в Неми и Кастель Гандольфо с замечательным гидом Владиславом!
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Екатерина
5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное царство, которую провел для нас Владислав. Владислав учел все наши
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пожелания, которые мы заранее обсудили (по программе экскурсии), выстроив маршрут с учетом интересов всех членов нашей семьи. Экскурсия началась в 10 утра. Ровно в 10 за нами приехал Владислав и микроавтобус с водителем Стефано. Уже с первых минут общения возникло ощущение, что мы давно знакомы с Владиславом - он невероятно обаятелен, приятен в общении, доброжелателен и интеллигентен. В дальнейшем это ощущение только усилилось. Владислав сумел найти общий язык со всеми членами нашей семью (от 8 до 70 лет). В начале мы проехали посмотреть самую древнюю дорогу мира - Аппиеву, затем по просьбе детей - акведуки в Парке акведуков. Далее мы добрались до городка Кастель Гандольфо на красивейшем озере Альбано. Прогулявшись по городку, мы все уже были готовы пообедать и Владислав предложил пообедать в семейном очень колоритном ресторанчике, по которому провел экскурсию в ожидании обеда (а там действительно есть, что посмотреть). Время обеда пролетело незаметно за приятной беседой, вкусными блюдами. Затем мы двинулись в городок Неми на одноименном озере. Оба городка и озера потрясающей красоты! Мы много гуляли, фотографировались, разговаривали. Владислав рассказывал об истории этих мест, о жизни современных итальянцев. Затем отвел нас в кондитерскую, где мы попробовали потрясающие десерты, ликеры и кофе. В итоге мы вернулись в Рим уже к вечеру, по нашему желанию время экскурсии было продлено. День с Владиславом пролетел незаметно, оставив яркие и теплые воспоминания. Вся наша семья единодушно была в восторге от проведенного дня и от самого Владислава. Владислав, мы очень благодарны Вам за этот счастливый день!

5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной
5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной
5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной
5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной
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