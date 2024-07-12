Испытайте острые ощущения от MagicLand, крупнейшего парка развлечений в Италии, с входным билетом.
Исследуйте 39 аттракционов, полюбуйтесь самым большим планетарием в Европе и насладитесь живыми выступлениями в 2 театрах.
Исследуйте 39 аттракционов, полюбуйтесь самым большим планетарием в Европе и насладитесь живыми выступлениями в 2 театрах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание билета
MagicLand, столица развлечений, является крупнейшим и наиболее посещаемым парком развлечений в Центральной и Южной Италии. Он расположен всего в нескольких километрах от Рима и предлагает 39 аттракционов, мероприятий и шоу для всех от 0 до 99 лет. Совершите путешествие на старый запад, испытайте Wild Rodeo, уникальную гигантскую фрисби в Италии высотой 40 метров и скоростью 75 км/ч, пока дети отправляются на поиски золота и драгоценных камней. Испытайте свою смелость на Shock, горке-спуске с ускорением от 0 до 100 км/ч за 2 секунды, или на Cagliostro, самой захватывающей крытой вращающейся горке в Италии. Отдохните на Тонге среди водопадов и водных струй в зеленой зоне с более чем 6000 тропических растений и исследуйте руины майя на водном аттракционе Юкатана и его древних талисманах. И, наконец, позвольте себе увлечься анимацией и шоу в театрах Gran Teatro Alberto Sordi, Music Hall и Cosmo Academy, планетарии с самым большим полнокупольным экраном в Европе и лазерной технологией 4k. Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь • Солнцезащитный крем Запрещено • Чемоданы и большие сумки Примите во внимание • Дети ростом до 100 сантиметров проходят бесплатно.
- Беременные женщины и собаки не допускаются на аттракционы из-за правил безопасности.
- Курение разрешено, за исключением определенных мест.
- Детская комната и стульчики для кормления доступны для детей.
- Собаки всегда должны быть на поводке и в наморднике.
- Имеется место для пикника.
ежедневно, 10:30 - 22:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в MagicLand
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
QX84+4C3 Вальмонтоне, Рим, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 10:30 - 22:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kristina
12 июл 2024
Это было очень интересно и потрясающе!!!
А
Алла
7 июл 2024
Парк красивый, я бывал там и раньше, и за эти годы прибавилось очень мало,хотелось бы, чтобы было лучше
С
Саша
5 июл 2024
Мы были в будний день, это было потрясающе!
К
Кирилл
1 июл 2024
Аттракционы красивые, все чисто… Проблема только в том, что за некоторые аттракционы приходится платить отдельно. Если я плачу за билет на аттракционы, они должны быть бесплатными, поэтому включите их в стоимость билета.
Ф
Федор
5 сен 2023
За эти деньги это отличная игровая площадка. Некоторые аттракционы были закрыты на ремонт.
Входит в следующие категории Рима
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