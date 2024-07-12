Magic

Беременные женщины и собаки не допускаются на аттракционы из-за правил безопасности.

Курение разрешено, за исключением определенных мест.

Детская комната и стульчики для кормления доступны для детей.

Собаки всегда должны быть на поводке и в наморднике.

Имеется место для пикника.

Land, столица развлечений, является крупнейшим и наиболее посещаемым парком развлечений в Центральной и Южной Италии. Он расположен всего в нескольких километрах от Рима и предлагает 39 аттракционов, мероприятий и шоу для всех от 0 до 99 лет. Совершите путешествие на старый запад, испытайте Wild Rodeo, уникальную гигантскую фрисби в Италии высотой 40 метров и скоростью 75 км/ч, пока дети отправляются на поиски золота и драгоценных камней. Испытайте свою смелость на Shock, горке-спуске с ускорением от 0 до 100 км/ч за 2 секунды, или на Cagliostro, самой захватывающей крытой вращающейся горке в Италии. Отдохните на Тонге среди водопадов и водных струй в зеленой зоне с более чем 6000 тропических растений и исследуйте руины майя на водном аттракционе Юкатана и его древних талисманах. И, наконец, позвольте себе увлечься анимацией и шоу в театрах Gran Teatro Alberto Sordi, Music Hall и Cosmo Academy, планетарии с самым большим полнокупольным экраном в Европе и лазерной технологией 4k. Важная информация: Возьмите с собой • Комфортная обувь • Солнцезащитный крем Запрещено • Чемоданы и большие сумки Примите во внимание • Дети ростом до 100 сантиметров проходят бесплатно.