Колизей, Римский форум и Палатинский холм - наиболее посещаемые и известные исторические достопримечательности 🏛️, не только в Риме, но и во всей Италии.

Данный билет 🎫 с открытой датой дает право посетить Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Он будет действителен в течение 24 часов со дня первого использования и может быть использован в период до 31 декабря.

Что вас ждет:

Амфитеатр, который стал известным благодаря истории 📖 и фильму.

Древняя каменная кладка – свидель времени и веков.

Аудиториум, где можно пройти по следам древних римлян.

Коридоры, по которым гладиаторы и животные проходили во время игр.

Музей, посвященный Эросу.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Вход в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм бесплатны каждое первое воскресенье каждого месяца.

Внимание: из соображений безопасности и проверок на металлодетекторах время ожидания в очереди к Колизею составляет около 90 минут. Билеты по системе "skip-the-line" (без очереди) позволят вам обойти бjльшую часть очереди (кроме проверок на металлодетекторе).

Вход в Колизей не включает в себя подземное пространство и терциарии

Данный сервис осуществляется под эгидой Министерства Культуры Италии.

В Колизей нельзя проносить сумки и рюкзаки больших размеров. Сдавать их в гардеробные комнаты в Колизее нельзя.

ДАТА И ВРЕМЯ

С последнего воскресенья октября по 15 февраля (последний вход в 15:30 и выход в 16:30) : 08. 30 - 16. 30.

С 16 февраля по 15 марта (последний вход в 16:00 вечера и выход в 17:00) : 08. 30 - 17:00.

С 16 марта по последнюю субботу марта (последний вход в 16:30 и выход в 17:30): 08. 30 - 17. 30.

С последнего воскресенья марта по 31 августа (последний вход в 18:15 и выход в 19:15): 08. 30 - 19:15.

С 1 сентября по 30 сентября (последний вход в 18:00 и выход в 19:00) : 08. 30 - 19. 00.

С 1 октября по последнюю субботу октября (последний вход в 17:30 и выход в 18:30): 08. 30 - 18. 30.

Последний вход осуществляется за час до закрытия

Закрыто: 1 января, 1 мая и 25 декабря