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Входной билет в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм

4.4
21 отзыв
GetYourGuide
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Чтобы гарантированно попасть в выбранные места, покупайте билет 🎫 заранее: вы сэкономите время и проход без очереди обеспечит хорошее настроение.

По билету можно посетить древнеримский амфитеатр Колизей, Палатинский холм — место, где основали Рим, и Римский форум, центр древнего города.
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Входной билет в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм
Входной билет в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римский форум
  • Палатинский холм.
Колизей, Римский форум и Палатинский холм - наиболее посещаемые и известные исторические достопримечательности 🏛️, не только в Риме, но и во всей Италии.
Данный билет 🎫 с открытой датой дает право посетить Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Он будет действителен в течение 24 часов со дня первого использования и может быть использован в период до 31 декабря.

Что вас ждет:

  • Амфитеатр, который стал известным благодаря истории 📖 и фильму.
  • Древняя каменная кладка – свидель времени и веков.
  • Аудиториум, где можно пройти по следам древних римлян.
  • Коридоры, по которым гладиаторы и животные проходили во время игр.
  • Музей, посвященный Эросу.
ВАЖНО ЗНАТЬ
  • Вход в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм бесплатны каждое первое воскресенье каждого месяца.
  • Внимание: из соображений безопасности и проверок на металлодетекторах время ожидания в очереди к Колизею составляет около 90 минут. Билеты по системе "skip-the-line" (без очереди) позволят вам обойти бjльшую часть очереди (кроме проверок на металлодетекторе).
  • Вход в Колизей не включает в себя подземное пространство и терциарии
  • Данный сервис осуществляется под эгидой Министерства Культуры Италии.
  • В Колизей нельзя проносить сумки и рюкзаки больших размеров. Сдавать их в гардеробные комнаты в Колизее нельзя.
ДАТА И ВРЕМЯ
С последнего воскресенья октября по 15 февраля (последний вход в 15:30 и выход в 16:30) : 08. 30 - 16. 30.
С 16 февраля по 15 марта (последний вход в 16:00 вечера и выход в 17:00) : 08. 30 - 17:00.
С 16 марта по последнюю субботу марта (последний вход в 16:30 и выход в 17:30): 08. 30 - 17. 30.
С последнего воскресенья марта по 31 августа (последний вход в 18:15 и выход в 19:15): 08. 30 - 19:15.
С 1 сентября по 30 сентября (последний вход в 18:00 и выход в 19:00) : 08. 30 - 19. 00.
С 1 октября по последнюю субботу октября (последний вход в 17:30 и выход в 18:30): 08. 30 - 18. 30.
Последний вход осуществляется за час до закрытия
Закрыто: 1 января, 1 мая и 25 декабря
Что входит
  • Забронированное время посещения Колизея (обязательное посещение в первый день)
  • Вход Римский форум и Палатинский холм (1 посещение каждой достопримечательности, билеты действительны в течение 2 последовательных дней, включая день посещения Колизея).
Что не входит
  • Экскурсия
  • Посетители младше 18 лет должны быть в сопровождении взрослых с билетом, необходимо доплатить 2€ наличными, чтобы пройти без очереди и предъявить удостоверение личности.
Начало и место завершения
🚩 Piazza d'Aracoeli, 16
Входной билет в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм
Входной билет в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм
Входной билет в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм
Входной билет в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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