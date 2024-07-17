Полюбуйтесь красотами города Рима с крыши памятника Виктору Эммануилу II (Витториано) на Венецианской площади.
Насладитесь захватывающим видом на Колизей, Римский форум и Палатинский холм с особой и красивой точки зрения. Наслаждайтесь Венецианским дворцом и музеем Рисорджименто, включенными в ваш билет.
Насладитесь захватывающим видом на Колизей, Римский форум и Палатинский холм с особой и красивой точки зрения. Наслаждайтесь Венецианским дворцом и музеем Рисорджименто, включенными в ваш билет.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание билета
Полюбуйтесь красотами города Рима с крыши памятника Виктору Эммануилу II (Витториано) на Венецианской площади. Насладитесь захватывающим видом на Колизей, Римский форум и Палатинский холм с особой и красивой точки зрения. Наслаждайтесь Венецианским дворцом и музеем Рисорджименто, включенными в ваш билет. Начните свой визит с мультимедийного видео о прекрасном Древнем Риме в офисе местного партнера. Загрузите информативный аудиогид по городу и приготовьтесь пересечь площадь, чтобы добраться до стеклянного лифта Виктора Эммануила II в сопровождении хозяина. Уникальная статуя колесницы памятника скрывает красивую панорамную террасу. Поднимитесь на стеклянном лифте на вершину этого массивного мраморного монумента, откуда открывается уникальная 360-градусная панорама вечного города. Узнайте о памятнике с помощью приложения аудиогида по Риму на смартфоне. Панорамный лифт идеален перед посещением археологических раскопок Колизея или Рынков Траяна. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь • Наушники • Заряженный смартфон Запрещено • Домашние животные • Оружие и острые предметы • Чемоданы и большие сумки • Дроны • Алкоголь и наркотики • Стеклянные предметы Примите во внимание • Клиентам необходимо явиться в Touristation Aracoeli, чтобы получить ваучер.
Загрузите приложение аудиогида в офисе на свой телефон, чтобы насладиться видом. Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах.
ежедневно, 09:00-16:00
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (18-99)
|€33
|Детский (6-17)
|€10
|Детский (0-5)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Рисорджименто
- Музей Венецианского дворца
- Панорамный с высоты вид на Рим
Что включено
- Плата за вход в панорамный лифт
- Приложение аудиогида с панорамным видом
- Аудиогид в городском приложении, который можно загрузить на смартфон
- 25-минутное мультимедийное видео о Древнем Риме
- Билет в музей Рисорджименто
- Билет в музей Венецианского дворца
Что не входит в цену
- Продукты питания и напитки
- Экскурсия
Место начала и завершения?
Piazza Ara Coeli, 16
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно, 09:00-16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Аля
17 июл 2024
Прогуляться по огромному памятнику и подняться по бесчисленным ступеням, затем насладиться аперитивом с видом на Имперские форумы, а затем подняться на лифте на крышу: определенно рекомендуется – вид на город впечатляет.
Т
Таня
13 июл 2024
При бронировании не сообщается количество ступенек, по которым нужно подняться. Отображение памятников наверху обсерватории очень ухудшилось и неразборчиво.
А
Андрей
10 июл 2024
Я рекомендую это. Красивый вид. Определенно стоит того.
М
Марк
5 июл 2024
Исключительный вид на город.
Ф
Фарида
1 июл 2024
В туристическом офисе мы посмотрели короткометражный фильм о Риме, который обязательно стоит посмотреть, потому что он помогает нам лучше понять трансформации города. Обязательно посетите Венецианский дворец и его сад. Викторианский памятник великолепен, его музей очень интересен. А когда поднимаешься на лифте, вид на весь Рим захватывает дух. Вы не будете сожалеть об этом.
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