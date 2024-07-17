Полюбуйтесь красотами города Рима с крыши памятника Виктору Эммануилу II (Витториано) на Венецианской площади. Насладитесь захватывающим видом на Колизей, Римский форум и Палатинский холм с особой и красивой точки зрения. Наслаждайтесь Венецианским дворцом и музеем Рисорджименто, включенными в ваш билет. Начните свой визит с мультимедийного видео о прекрасном Древнем Риме в офисе местного партнера. Загрузите информативный аудиогид по городу и приготовьтесь пересечь площадь, чтобы добраться до стеклянного лифта Виктора Эммануила II в сопровождении хозяина. Уникальная статуя колесницы памятника скрывает красивую панорамную террасу. Поднимитесь на стеклянном лифте на вершину этого массивного мраморного монумента, откуда открывается уникальная 360-градусная панорама вечного города. Узнайте о памятнике с помощью приложения аудиогида по Риму на смартфоне. Панорамный лифт идеален перед посещением археологических раскопок Колизея или Рынков Траяна. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Комфортная обувь • Наушники • Заряженный смартфон Запрещено • Домашние животные • Оружие и острые предметы • Чемоданы и большие сумки • Дроны • Алкоголь и наркотики • Стеклянные предметы Примите во внимание • Клиентам необходимо явиться в Touristation Aracoeli, чтобы получить ваучер.

Загрузите приложение аудиогида в офисе на свой телефон, чтобы насладиться видом. Не подходит для • Люди с ограниченными возможностями передвижения • Люди в инвалидных креслах.