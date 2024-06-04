1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
«Здесь мы с вами попрощаемся, а вы сможете продолжить прогулку или отдохнуть в прекрасном парке Виллы Боргезе»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
«Эта жемчужина садово-паркового искусства является прообразом Версальского королевского парка и фонтанов Петергофа»
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€395 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
«Римская архитектура XX века, так или иначе, напоминает о диктаторе: следы Дуче, как называли его последователи, хранит и городской парк»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
«Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
«Прогулка начнется у главных ворот ландшафтного парка Боргезе — уютного зеленого «оазиса» в центре и излюбленного места жителей Рима»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Холм Пинчио и парк Боргезе — вы подниметесь по Наполеоновской лестнице, чтобы полюбоваться панорамами и узнать о вложениях Наполеона в Рим и аристократических дворцах виллы Боргезе»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
«Прогуливаясь по аллеям, вы узнаете историю основания великолепного парка с более чем ста фонтанами, ставшего прототипом для Версаля и Петергофа, и строительства виллы из камней монастырских стен»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
«Парк Вилла Боргезе является одним из самых больших и замечательных туристических достопримечательностей Рима»
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
«Итак, я приглашаю вас в один из лучших парков аттракционов Европы «Rainbow Magicland»»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
- ААлександр3 июня 2024Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
- ЕЕва27 мая 2024Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось
- ТТатьяна25 мая 2024Очень рекомендую гида Наталью! Время с ней пролетело совершенно незаметно! Историк по образованию, она рассказала много интересных фактов о Риме, которые не каждой книжке можно прочитать! Название экскурсии полностью отражает ее суть. Действительно очень душевно! Спасибо! Обязательно вернусь вновь!
- ЕЕкатерина18 мая 2024С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
- ААлексей6 мая 2024Ирина отличный рассказчик, узнали много исторических фактов! Обязательно посетите Тиволи,если позволяет время) Единственное лучше подгадать поездку в хорошую погоду)
- ТТатьяна16 апреля 2024Замечательная экскурсия, насыщенная, объёмная,нескучная. Экскурсовод владеет информацией на все 💯 процентов. Спасибо, Ирине за экскурсию!Все было здорово! Рекомендую.
- OOksana16 апреля 2024Прекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройстве вилл и о том, почему тогда именно так сложилось. Прекрасно проведённый день! Исторические познания глубокие,
- SStefanie31 марта 2024Получилась очень приятная прогулка, могу только порекомендовать дальше!
- ИИрина10 марта 2024Великолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным и увлекающим в тему экскурсии. Простым по форме изложением, временами с юмором, раскрыл нам сложные и запутанные исторические хитросплетения.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Парки»
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