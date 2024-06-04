Экскурсии по паркам Рима

Найдено 10 экскурсий в категории «Парки» в Риме на русском языке, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
«Здесь мы с вами попрощаемся, а вы сможете продолжить прогулку или отдохнуть в прекрасном парке Виллы Боргезе»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
70 отзывов
Шедевры Тиволи: Вилла д’Эсте и Вилла Адриана - путешествие в историю
Погрузитесь в мир роскоши и истории с экскурсией в Тиволи. Вилла д’Эсте и Вилла Адриана ждут вас
«Эта жемчужина садово-паркового искусства является прообразом Версальского королевского парка и фонтанов Петергофа»
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
395 за всё до 4 чел.
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
«Римская архитектура XX века, так или иначе, напоминает о диктаторе: следы Дуче, как называли его последователи, хранит и городской парк»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210200 за всё до 7 чел.
Тайны нетуристического Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Тайны нетуристического Рима
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Начало: У метро Circo Massimo
«Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Рим с необычной стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
«Прогулка начнется у главных ворот ландшафтного парка Боргезе — уютного зеленого «оазиса» в центре и излюбленного места жителей Рима»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
30 за человека
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Холм Пинчио и парк Боргезе — вы подниметесь по Наполеоновской лестнице, чтобы полюбоваться панорамами и узнать о вложениях Наполеона в Рим и аристократических дворцах виллы Боргезе»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Тиволи за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Тиволи за один день
Заглянуть на роскошные виллы и насладиться каскадом фонтанов, осмотреть город и найти храм Сивиллы
«Прогуливаясь по аллеям, вы узнаете историю основания великолепного парка с более чем ста фонтанами, ставшего прототипом для Версаля и Петергофа, и строительства виллы из камней монастырских стен»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Шопотерапия в Риме
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
«Парк Вилла Боргезе является одним из самых больших и замечательных туристических достопримечательностей Рима»
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.
Магия детства и мир моды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
«Итак, я приглашаю вас в один из лучших парков аттракционов Европы «Rainbow Magicland»»
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Igal
    4 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
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    городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной.

    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
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    Натали - великолепная подача и полная костомизация под наши потребности! Очень приятно изучать новый город (тем более Рим!) с грамотным и любящим свою работу специалистом. По итогу мы получили много полезных советов и отличное настроение, перевыполнили программу на день (посетили больше колоритных мест, чем было в программе)!!! Большое спасибо, Натали!

  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Рим с необычной стороны
    Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Очень рекомендую гида Наталью! Время с ней пролетело совершенно незаметно! Историк по образованию, она рассказала много интересных фактов о Риме, которые не каждой книжке можно прочитать! Название экскурсии полностью отражает ее суть. Действительно очень душевно! Спасибо! Обязательно вернусь вновь!
  • Е
    Екатерина
    18 мая 2024
    Рим с необычной стороны
    С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
    С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендуюС Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендуюС Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
  • А
    Алексей
    6 мая 2024
    Тиволи за один день
    Ирина отличный рассказчик, узнали много исторических фактов! Обязательно посетите Тиволи,если позволяет время) Единственное лучше подгадать поездку в хорошую погоду)
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    Тиволи за один день
    Замечательная экскурсия, насыщенная, объёмная,нескучная. Экскурсовод владеет информацией на все 💯 процентов. Спасибо, Ирине за экскурсию!Все было здорово! Рекомендую.
  • O
    Oksana
    16 апреля 2024
    Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
    Прекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройстве вилл и о том, почему тогда именно так сложилось. Прекрасно проведённый день! Исторические познания глубокие,
    Прекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройствеПрекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройствеПрекрасные знания По вилле и античной истории. Мы полюбили античность больше. Отличная информация о техническом устройстве
  • S
    Stefanie
    31 марта 2024
    Красоты парка «Вилла Боргезе»
    Получилась очень приятная прогулка, могу только порекомендовать дальше!
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Шедевры Тиволи: вилла д’Эсте и вилла Адриана
    Великолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным и увлекающим в тему экскурсии. Простым по форме изложением, временами с юмором, раскрыл нам сложные и запутанные исторические хитросплетения.
    Великолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным иВеликолепная экскурсия спасла нам холодный и дождливый день. Сергей оказался глубоко знающим предмет, широко эрудированным и

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Парки»

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  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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