Начните свой тур в офисе местного партнера, активируйте свой ваучер и насладитесь 25-минутным мультимедийным видео о Древнем Риме. Посетите самостоятельно Римский форум и Палатинский холм.
Посетите Римский форум, где раньше жили обычные римские граждане, чтобы увидеть могилу императора Юлия Цезаря и исследовать древние руины в своем собственном темпе.
Посетите Римский форум, где раньше жили обычные римские граждане, чтобы увидеть могилу императора Юлия Цезаря и исследовать древние руины в своем собственном темпе.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание билета
Начните свой тур в офисе местного партнера, активируйте свой ваучер и насладитесь 25-минутным мультимедийным видео о Древнем Риме. Посетите самостоятельно Римский форум и Палатинский холм. Посетите Римский форум, где раньше жили обычные римские граждане, чтобы увидеть могилу императора Юлия Цезаря и исследовать древние руины в своем собственном темпе. В ваш пакет также входит Палатинский холм, место основания Рима и поселение самых важных домов императоров и королей. Расположенный всего в нескольких шагах от Римского форума и Цирка Максимум, это самый центральный из 7 холмов Рима. Наслаждайтесь специальными СУПЕР сайтами! Ваши билеты включают доступ к следующим сайтам:
- Палатинские музеи • Дом Августа (закрыт по понедельникам) • Domus Tiberiana (выставочные залы) - Неронийский криптопортикус • Аула Исиака/Лоджия Маттеи • Санта-Мария-Антиква – Рампа Домициана – Ораторий сорока мучеников • Курия Юлия (открыта только по понедельникам, субботам и воскресеньям) Завершите свой тур экскурсией на английском языке по самым важным местам Рима — идеальной для того, чтобы познакомить вас с историей города. Обратите внимание, что тур включает в себя: Входной билет 18 евро при предварительном бронировании + дополнительные услуги. Важная информация: Возьмите с собой • Паспорт или удостоверение личности • Паспорт или ID-карта для детей Запрещено • Домашние животные • Чемоданы и большие сумки • Алкоголь и наркотики • Стеклянные предметы Примите во внимание • Время, выбранное для вашего бронирования, относится к времени в туристическом офисе.
- Семьи с детьми будут сопровождать ко входу на Римский форум.
- Стоимость билета на Римский форум и Палатинский холм составляет 18 евро, разница составляет все остальные вспомогательные услуги (мультимедийное видео, пешеходная экскурсия, помощь).
- Всем участникам обязательно иметь при себе действительный документ.
- Инвалиды имеют право свободного входа. Поэтому не рекомендуется заказывать это занятие.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (0-5)
|€5
|Детский (6-17)
|€15
|Взрослый (18-99)
|€40
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Палатинский холм
- Римский форум
Что включено
- Помощь на месте
- Входной билет на Римский форум и Палатинский холм.
- Доступ к Wi-Fi
- Мультимедийное видео
- Сопровождение к входу на Римский форум
- Пешеходная экскурсия по городу на английском языке
Что не входит в цену
- Входной билет в Колизей
- Экскурсия
- Транспорт
Место начала и завершения?
Rione X Campitelli, 00186 Рим, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Злата
3 июл 2024
Благодаря этому билету мы вернулись быстро и избежали длинной очереди под солнцем. Визит был проведен в полной автономии и позволил нам продвигаться в своем собственном темпе.
Л
Лука
2 июл 2024
Я думал, что это экскурсия, но это было не так, и это меня немного разочаровало. Мультимедийное видео – это круто, но нашу группу оно не особо заинтересовало.
А
Антон
26 июн 2024
Гид Барбара помогла всем остальным семьям с детьми получить билеты для детей до 18 лет, но не помогла нам, а просто ушла. к счастью, нам помог другой гид из другой группы.
C
CEDRIC
22 июн 2024
Прекрасное время. Очень дружелюбный гид.
м
мила
9 июн 2024
Встреча была очень хорошей, всегда кто-то приветствовал нас и давал информацию.
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