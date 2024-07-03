З Злата Благодаря этому билету мы вернулись быстро и избежали длинной очереди под солнцем. Визит был проведен в полной автономии и позволил нам продвигаться в своем собственном темпе.

Л Лука Я думал, что это экскурсия, но это было не так, и это меня немного разочаровало. Мультимедийное видео – это круто, но нашу группу оно не особо заинтересовало.

А Антон Гид Барбара помогла всем остальным семьям с детьми получить билеты для детей до 18 лет, но не помогла нам, а просто ушла. к счастью, нам помог другой гид из другой группы.

C CEDRIC Прекрасное время. Очень дружелюбный гид.