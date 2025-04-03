Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо
В этом путешествии соединились идиллические пейзажи и рассказы о биографии солнечной Лигурии, город с полотна Моне и любимый курорт русской императрицы, воспоминания о музыкальном фестивале и тайны старинного замка. За один день вы влюбитесь в этот кусочек Италии на нашей комфортной и познавательной экскурсии!
Наша первая остановка — последний французский городок перед границей с Италией. Ментон называют столицей лимонов: его климат благоприятен для цитрусовых, и каждый год здесь проводят фестиваль скульптур из апельсинов и лимонов. Улочки Ментона поддерживают его «репутацию»: гуляя по ним, вы увидите много жёлтых и оранжевых домов с открыток. А ещё посетите живописный парк, летний сад принцев Монако.
Здесь вдохновлённый художник написал картину «Замок Дольчеаква». Вы увидите мост и кастелло Дориа своими глазами, а по желанию и за дополнительную плату посетите замок внутри. Гид расскажет таинственную легенду о страстном маркизе и объяснит, что такое арки влюблённых.
Музыкальный Сан-Ремо
Наша третья цель — любимое место отдыха русской аристократии и город, принимающий легендарный фестиваль итальянской музыки. Вы увидите здание, где он проходит, купола храма Христа Спасителя среди пальм, форт-донжон 18 века и виллу Альфреда Нобеля. Кроме того, в Сан-Ремо у вас будет время, чтобы оценить настоящую лигурийскую кухню.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле
Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия
Мы заберём вас из точки отправления в Сан-Ремо и отвезём обратно после экскурсии
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ж.Д. вокзале в Ментоне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Владимир — Организатор в Сан-Ремо
Провёл экскурсии для 813 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
А
Андрей
3 апр 2025
Обожаю посещать итальянскую Лигурию! Потрясающие места! Благодарность гиду Владимиру!!! Он любит эти места и заражает путешественников этой своей любовью. История, давнее прошлое Италии были донесены интересно, ненавязчиво, от чего было очень приятное послевкусие.
А
Александр
14 мар 2025
Хотелось бы поблагодарить гида Владимира за прекрасную поездку в итальянскую Лигурию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила увидеть и узнать много интересного, прекрасные виды, интересные рассказы гида об Италии - многое, о чём не всегда прочитаешь в путеводителях. Короче всё - выше всяких похвал!
Ж
Женя
26 фев 2025
Посмотрели итальянскую Лигурию, очень интересно, красиво, виды завораживающие. Экскурсовод Владимир рассказывал очень увлекательно. Всё было интересно, классно, приятная обстановка.