В этом путешествии соединились идиллические пейзажи и рассказы о биографии солнечной Лигурии, город с полотна Моне и любимый курорт русской императрицы, воспоминания о музыкальном фестивале и тайны старинного замка. За один день вы влюбитесь в этот кусочек Италии на нашей комфортной и познавательной экскурсии!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Ментон — город с оранжевым настроением

Наша первая остановка — последний французский городок перед границей с Италией. Ментон называют столицей лимонов: его климат благоприятен для цитрусовых, и каждый год здесь проводят фестиваль скульптур из апельсинов и лимонов. Улочки Ментона поддерживают его «репутацию»: гуляя по ним, вы увидите много жёлтых и оранжевых домов с открыток. А ещё посетите живописный парк, летний сад принцев Монако.

Дольчеаква — средневековый городок из-под кисти Клода Моне

Здесь вдохновлённый художник написал картину «Замок Дольчеаква». Вы увидите мост и кастелло Дориа своими глазами, а по желанию и за дополнительную плату посетите замок внутри. Гид расскажет таинственную легенду о страстном маркизе и объяснит, что такое арки влюблённых.

Музыкальный Сан-Ремо

Наша третья цель — любимое место отдыха русской аристократии и город, принимающий легендарный фестиваль итальянской музыки. Вы увидите здание, где он проходит, купола храма Христа Спасителя среди пальм, форт-донжон 18 века и виллу Альфреда Нобеля. Кроме того, в Сан-Ремо у вас будет время, чтобы оценить настоящую лигурийскую кухню.

Организационные детали