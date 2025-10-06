Завтрак в Италии, обед в Монако, а ужин во Франции? Так живут в Сан-Ремо! Чудеса здесь на каждом шагу: каменистые улочки встречаются с морскими набережными, пабы соседствуют с тратториями, а французская элегантность — с итальянской жизнерадостностью.
Я покажу вам самые впечатляющие места города, где живу уже не первый год, а также поделюсь фактами, которых нет в путеводителях.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
В маршрут экскурсии я включила места, которые нельзя пропустить. Среди них:
- Православная церковь Христа Спасителя, построенная по проекту знаменитого архитектора Щусева
- Муниципальное казино Сан-Ремо, часть архитектурного ансамбля в стиле либерти
- Старый город Пинья с его узенькими старинными улочками и каменными домами
- Легендарный театр «Аристон», где проходит фестиваль итальянской песни
- Парк виллы Ормонд с экзотическими деревьями и растениями, привезёнными из Америки, Австралии и Африки
Наша беседа напомнит вам изысканный коктейль — в ход пойдут самые разные имена, образы и факты. Мы обсудим:
- Судьбы знаменитой певицы Далиды и итальянского молодого певца Луиджи Тенко
- Почему папа римский наградил капитана Бреска
- Что связывала итальянского героя Гарибальди с городом
- Как Наполеон Бонапарт стал Святым Наполеоном в Сан-Ремо
- Где в нашем городе жил великий композитор П. И. Чайковский
- Почему русская императрица Мария Александровна выбрала Сан-Ремо для восстановления здоровья
- Причину, по которой все влюблённые пары расставались после победы на фестивале итальянской песни
- Как знаменитый учёный Альфред Нобель написал своё завещание о вручении Нобелевской премии
Организационные детали
Экскурсия начинается в Сан-Ремо. Сюда легко доехать из Ниццы или Монако на поезде (от €12), автобусе (от €5) или такси (от €50).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сан-Ремо
Провела экскурсии для 22 туристов
Я — увлечённый гид-экскурсовод. Каждая моя экскурсия уникальна и наполнена интересными фактами и необычными историями о Княжестве Монако и очаровательных провансальских традициях. Я познакомлю вас с лигурийскими деревушками на склонах гор, помогу почувствовать себя настоящими гурманами и, словно на машине времени, очутиться в Средневековье. Я ценю ваше время и наполню путешествие приятными эмоциями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Ольга
6 окт 2025
Приезжали в Сан-Ремо из Ниццы, выбрала обзорную экскурсию, чтобы за небольшое время получить информацию об этом итальянском городке. Всё было чудесно. Очаровательная Татьяна провела нас по знаковым местам Сан-Ремо, атмосферным улочкам города, набережной с парком, великолепным Соборам, милым кафешкам. Влюбиться в город помогает человек, который о нем рассказывает. Татьяна - это тот гид, который вам нужен! Спасибо огромное.
С
Светлана
7 авг 2025
Очень душевная экскурсия! Теперь мы знаем, где самые интересные и самые вкусные места в Сан Ремо!
Т
Татьяна
4 авг 2025
Добрый день!
Сегодня я и взрослый сын гуляли по Сан-Ремо с гидом Татьяной! Очень понравилась экскурсия в исполнении Татьяны! Все показала, все рассказала с древних времен и по настоящее время. Прошли по улочкам старого города- очень впечатляет, особенно на контрасте с центральными улицами! Всем рекомендуем этого гида! Оценка 5 с плюсом!!
