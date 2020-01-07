13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Способность передавать другим любовь и привязанность к городу или стране во многом зависит от степени интеграции гида. Мне 37 лет, 15 из которых я живу в Италии. С 2011 года работаю экскурсоводом на территории Лигурии и Лазурного побережья Франции. Тематику экскурсий стараюсь варьировать, учитывая пожелания, возраст и интересы участников. Это и есть отличие, ведь каждая экскурсия - импровизация. Главное в нашей профессии - не только поделиться знаниями и опытом, но и передать энтузиазм, разбудить желание вернуться, навсегда привить любовь к этой потрясающей земле, с ее культурой, традициями, кухней и людьми. Это и есть моя задача, которую выполняю с успехом.