13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сан-Ремо – итальянский курортный город, который цветет всеми красками и оттенками 11 месяцев в году.
Полюбоваться роскошными пейзажами Сан-Ремо часто приезжали Клод Моне, Петр Чайковский, члены династии Романовых, а также художники,
Полюбоваться роскошными пейзажами Сан-Ремо часто приезжали Клод Моне, Петр Чайковский, члены династии Романовых, а также художники,
Описание экскурсии
- Мы начнем прогулку с «Бульвара Императрицы», где отлично прослеживается влияние на город разных эпох. Вам откроются потрясающие архитектурные контрасты Сан-Ремо: эпатажные виллы в окружении садов перемежаются скромными рыбацкими домиками.
- Вы узнаете о зарождении Сан-Ремо и его развитии от рыбацкой деревеньки до знаменитого курорта.
- Увидите православный храм Христа Спасителя, созданный в начале прошлого века по чертежам архитектора Щусьева для жителей курорта из России.
- Рассмотрите величественное здание муниципального казино Сан-Ремо, построенное в начале ХХ века в стиле либерти, и узнаете историю итальянского игорного бизнеса, расцвет которого пришелся на эпоху Муссолини.
От современного Сан-Ремо углубимся в исторический центр города:
- Вы посетите Кафедральный собор Сан Сиро – великолепный памятник романской архитектуры XII века, который украсили работы итальянских мастеров разных эпох. Внутри собора можно увидеть чудотворное черное распятие, а также деревянное распятие скульптора Маральяно.
- Пройдетесь по лабиринтам узких улочек старого города, где очень легко заблудиться, но очень просто понять атмосферу Сан-Ремо и увидеть, как живут местные жители.
- Заглянете на городскую площадь, где несколько веков назад началась эпидемия бубонной чумы.
- Подниметесь на вершину старого города в квартал Ла-Пинья, который напоминает сосновую шишку из-за наслоения многочисленных домиков, прогуляетесь по парку и посетите церковь Мадонна делла Коста в стиле барокко. С холма Ла-Пинья вам откроется потрясающий вид на Сан-Ремо!
- Спустимся по живописной улице к театру Аристон, где каждый год проходит легендарный фестиваль песни. Здесь я расскажу вам, как зарождался песенный конкурс Сан-Ремо и почему его так любят в Италии.
- Прогуляемся по набережной и рассмотрим форт Санта-Текла, который был возведен в ХVIII веке для защиты города.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сан-Ремо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 176 туристов
Способность передавать другим любовь и привязанность к городу или стране во многом зависит от степени интеграции гида. Мне 37 лет, 15 из которых я живу в Италии. С 2011 года
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
в
Елена - милая, эрудированная и очень артистичная, прекрасный гид с профильным искусствоведческим образованием. Наша индивидуальная экскурсия для двух человек была интересная, познавательная, не напряжная, несмотря на длительный крутой подьем в
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Замечательный гид Елена провела нас по самым интересным уголкам Сан Ремо, включая те, которые не указаны ни в каких туристических маршрутах. С Еленой легко и приятно узнавать новое, она внимательный и чуткий собеседник. С удовольствием рекомендую Елену всем, кто хочет познакомиться с Сан Ремо!
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Елена, ещё раз огромное спасибо вам за такую прекрасную экскурсию. Мы в Сан-Ремо 5 раз, гуляли конечно не раз по главной улице, но как правило проводили время только на море. Елена рассказала много интересного про город и провела по таким улочкам, куда-то сами мы бы не догадались забрести. Посоветовала интересные города поблизости и вкусные ресторанчики. Очень ее советуем!!!
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Т
Елена - один из лучших гидов, которых мне доводилось встречать. Безупречная эрудиция, чувство юмора, умение по-настоящему заинтересовать в процессе рассказа сочетается с незаезженным подходом и способом подачи материала. В его основе - аутентичные ценности, а не традиционные экскурсии "для галочки".
Большое спасибо
Большое спасибо
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С
Замечательный экскурсовод Елена, специалист своего дела! Экскурсия была интересной и познавательной! Общаться с Еленой было комфортно и приятно! Представление о городе было скорее как о международном курорте, а С Еленой мы погрузились в историю этого городка!
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Елена провела нам прекрасную экскурсию. Маршрут, подача материала были отличными. Экскурсоводу удалось нас удивить и открыть Сан-ремо заново. Всем реконендуем данную экскурсию для знакомства с городом.
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