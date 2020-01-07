13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии

Елена
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Елена – ваш гид
Сан-Ремо – итальянский курортный город, который цветет всеми красками и оттенками 11 месяцев в году.

Полюбоваться роскошными пейзажами Сан-Ремо часто приезжали Клод Моне, Петр Чайковский, члены династии Романовых, а также художники, писатели и композиторы со всего мира.

Это «Город цветов», город контрастов, где соседствуют и прекрасно уживаются рядом несколько эпох.

Во время нашей прогулки вы откроете для себя многоликий Сан-Ремо и обязательно влюбитесь в него.

А как же иначе?
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох

Что вас ожидает

  • Мы начнем прогулку с «Бульвара Императрицы», где отлично прослеживается влияние на город разных эпох. Вам откроются потрясающие архитектурные контрасты Сан-Ремо: эпатажные виллы в окружении садов перемежаются скромными рыбацкими домиками.
  • Вы узнаете о зарождении Сан-Ремо и его развитии от рыбацкой деревеньки до знаменитого курорта.
  • Увидите православный храм Христа Спасителя, созданный в начале прошлого века по чертежам архитектора Щусьева для жителей курорта из России.
  • Рассмотрите величественное здание муниципального казино Сан-Ремо, построенное в начале ХХ века в стиле либерти, и узнаете историю итальянского игорного бизнеса, расцвет которого пришелся на эпоху Муссолини.

От современного Сан-Ремо углубимся в исторический центр города:

  • Вы посетите Кафедральный собор Сан Сиро – великолепный памятник романской архитектуры XII века, который украсили работы итальянских мастеров разных эпох. Внутри собора можно увидеть чудотворное черное распятие, а также деревянное распятие скульптора Маральяно.
  • Пройдетесь по лабиринтам узких улочек старого города, где очень легко заблудиться, но очень просто понять атмосферу Сан-Ремо и увидеть, как живут местные жители.
  • Заглянете на городскую площадь, где несколько веков назад началась эпидемия бубонной чумы.
  • Подниметесь на вершину старого города в квартал Ла-Пинья, который напоминает сосновую шишку из-за наслоения многочисленных домиков, прогуляетесь по парку и посетите церковь Мадонна делла Коста в стиле барокко. С холма Ла-Пинья вам откроется потрясающий вид на Сан-Ремо!
  • Спустимся по живописной улице к театру Аристон, где каждый год проходит легендарный фестиваль песни. Здесь я расскажу вам, как зарождался песенный конкурс Сан-Ремо и почему его так любят в Италии.
  • Прогуляемся по набережной и рассмотрим форт Санта-Текла, который был возведен в ХVIII веке для защиты города.

Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Способность передавать другим любовь и привязанность к городу или стране во многом зависит от степени интеграции гида. Мне 37 лет, 15 из которых я живу в Италии. С 2011 года работаю экскурсоводом на территории Лигурии и Лазурного побережья Франции. Тематику экскурсий стараюсь варьировать, учитывая пожелания, возраст и интересы участников. Это и есть отличие, ведь каждая экскурсия - импровизация. Главное в нашей профессии - не только поделиться знаниями и опытом, но и передать энтузиазм, разбудить желание вернуться, навсегда привить любовь к этой потрясающей земле, с ее культурой, традициями, кухней и людьми. Это и есть моя задача, которую выполняю с успехом.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Все просто супер! Море, Погода, гид. Все просто чудесно, рекомендую всем!!!! Спасибо Елене
17 сентября 2019
Спасибо Елене за интересно проведенное время. И отдельное за отзывчивость!) Экскурсия получилось спонтанной. И Елена нашла время, хотя была полная занятость на всю неделю.
Грацие.)
15 сентября 2019
Рекомендую увлекательное путешествие по улочкам настоящего Сан-Ремо вместе с Еленой!
20 августа 2019
Елена нам очень понравилась: интеллигентная и умная, очень приятная в общении!!! Вместе с ней мы провели чудесный вечер. Время прошло незаметно. Рекомендуем ее всем)
Большое спасибо, Елена!!!
6 августа 2019
Замечательный экскурсовод Елена открыла нам неизвестную Италию! Мы были приятно и неожиданно удивлены! Большое спасибо!
29 июля 2019
Елена - один из лучших гидов, которых мне доводилось встречать. Безупречная эрудиция, чувство юмора, умение по-настоящему заинтересовать в процессе рассказа сочетается с незаезженным подходом и способом подачи материала. В его основе - аутентичные ценности, а не традиционные экскурсии "для галочки".
Большое спасибо
25 июля 2019
Елена очень хорошо знает историю, действительно профессионал своего дела. Однозначно могу ее порекомендовать.
27 сентября 2018
Прекрасная экскурсия по старому городу куда обычный турист не заходит, пасмурная погода нам не помешала замечательно провести этот день с Еленой
Валерия
22 августа 2018
Елена, ещё раз огромное спасибо вам за такую прекрасную экскурсию. Мы в Сан-Ремо 5 раз, гуляли конечно не раз по главной улице, но как правило проводили время только на море. Елена рассказала много интересного про город и провела по таким улочкам, куда-то сами мы бы не догадались забрести. Посоветовала интересные города поблизости и вкусные ресторанчики. Очень ее советуем!!!
19 августа 2018
Огромное спасибо Елене за экскурсию!!! Интересно, профессионально, очень познавательно. Увидели настоящий Сан-Ремо) очень рекомендую эту экскурсию и замечательного гида Елену. Точно не пожалеете!
Ещё 3 отзыва

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У каждого города есть свое лицо и «изюминка» — я помогу вам найти её у Сан-Ремо: проведу не только по важным достопримечательностям, но и покажу его самые нетуристические уголки. На местных рынках вы угоститесь у моих друзей-итальянцев локальными продуктами, на лучшей смотровой очаруетесь панорамами, а по ходу прогулки послушаете колоритную историю курорта и поймёте, почему его зовут фешенебельным.

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