13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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в виталий читать дальше уменьшить старом городе Сан-Ремо. А нам, на минуточку, далеко за 70… Но это того стоило! Закажите эту экскурсию и увидите поразившее нас архитектурное совершенство! Но самое главное впечатление: Елена пришла на длительную пешеходную прогулку с крутыми подьемами на каблучках!!!! Елена - милая, эрудированная и очень артистичная, прекрасный гид с профильным искусствоведческим образованием. Наша индивидуальная экскурсия для двух человек была интересная, познавательная, не напряжная, несмотря на длительный крутой подьем в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Олег Замечательный гид Елена провела нас по самым интересным уголкам Сан Ремо, включая те, которые не указаны ни в каких туристических маршрутах. С Еленой легко и приятно узнавать новое, она внимательный и чуткий собеседник. С удовольствием рекомендую Елену всем, кто хочет познакомиться с Сан Ремо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Валерия Елена, ещё раз огромное спасибо вам за такую прекрасную экскурсию. Мы в Сан-Ремо 5 раз, гуляли конечно не раз по главной улице, но как правило проводили время только на море. Елена рассказала много интересного про город и провела по таким улочкам, куда-то сами мы бы не догадались забрести. Посоветовала интересные города поблизости и вкусные ресторанчики. Очень ее советуем!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Теймур Елена - один из лучших гидов, которых мне доводилось встречать. Безупречная эрудиция, чувство юмора, умение по-настоящему заинтересовать в процессе рассказа сочетается с незаезженным подходом и способом подачи материала. В его основе - аутентичные ценности, а не традиционные экскурсии "для галочки".

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С Светлана Замечательный экскурсовод Елена, специалист своего дела! Экскурсия была интересной и познавательной! Общаться с Еленой было комфортно и приятно! Представление о городе было скорее как о международном курорте, а С Еленой мы погрузились в историю этого городка! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет