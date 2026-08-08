Найдено 3 экскурсии в Сан-Ремо на русском языке, цены от €144. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая Музыкальные теплоходы 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом Исследовать уникальный культурный ландшафт города цветов и музыки от €180 за всё до 10 чел. На машине 7 часов 3 отзыва Мини-группа до 4 чел. Путешествие из Сан-Ремо в итальянскую Лигурию Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо Начало: На Ж.Д. вокзале в Ментоне Расписание: ежедневно в 10:00 €249 за человека Пешая 2.5 часа 19 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии от €144 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Ремо Самые популярные экскурсии в Сан-Ремо По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом; Путешествие из Сан-Ремо в итальянскую Лигурию; Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Сан-Ремо в августе 2026 Сейчас в Сан-Ремо можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 249. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Исследуйте красоту Сан-Ремо, выбирая экскурсии на любой вкус и бюджет. Узнайте актуальные цены, прочитайте отзывы других путешественников и купите билеты на экскурсии прямо сейчас. Отправляйтесь в путешествие по живописным уголкам города, погружаясь в атмосферу итальянской ривьеры. Вас ждут незабываемые впечатления от Сан-Ремо в 2026 году!