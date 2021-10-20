Все экскурсии в Сан-Ремо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сан-Ремо – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 19 ⭐ отзывов, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сан-Ремо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€144
за 1-10 чел.
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии
2ч
€30
за 1 чел.
Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо!
Плениться очарованием яркого городка, узнать его историю и получить ценные советы от местного жителя
во вторник и пятницу в 17:00
Последние отзывы «Экскурсии Сан-Ремо»
- DDmitry20 октября 2021Экскурсия по Сан Ремо была замечательна, действительно вдохновляющая на новые знания и впечатления, и это конечно благодаря такому гиду! Обязательно вернусь в этот прекрасный город. ) Спасибо огромное Екатерине, прекрасному гиду))) Всем рекомендую эту прогулку. 🙏 Дмитрий.
- ААлиса14 сентября 2021Экскурсия была задорной и интересной. В доступной и нескучной форме узнали много нового, услышали и увидели главные достопримечательности, попробовали местные вкусности, получили рекомендации ко всем интересующим нас темам. Екатерина готова отвечать на вопросы и после экскурсии. С удовольствием будем советовать друзьям!
- JJulia22 августа 2021Прогулка оказалась действительно вдохновляющей. Мы сразу заслушались, т. к. Екатерина интересно и проникновенно, с изрядной долей юмора, рассказывала о красотах и истории Сан - Ремо, которая не очень-то богата на масштабные события. Хочется отметить, что экскурсия продлилась несколько дольше, чему мы были несказанно рады. Дельные советы, типа, куда ещё съездить (в окрестности), направления, расписание автобусов, особенные рестораны, винная лавка и пр. и пр. Короче, выдала полную информацию да и в следующие дни мы могли что-то спросить. Нам было очень приятно, что Екатерина не ограничила свои обязанности гида только проведением экскурсии. Огромная Екатерине благодарность.
- ССтанислава7 января 2020Все просто супер! Море, Погода, гид. Все просто чудесно, рекомендую всем! Спасибо Елене
- ДДарья17 сентября 2019Спасибо Елене за интересно проведенное время. И отдельное за отзывчивость. ) Экскурсия получилось спонтанной. И Елена нашла время, хотя была полная занятость на всю неделю. Грацие.)
- ММарина15 сентября 2019Рекомендую увлекательное путешествие по улочкам настоящего Сан-Ремо вместе с Еленой!