Индивидуальная
до 10 чел.
По самым атмосферным местам Сан-Ремо - с местным гидом
Исследовать уникальный культурный ландшафт города цветов и музыки
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
от €180 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие из Сан-Ремо в итальянскую Лигурию
Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо
Начало: На Ж.Д. вокзале в Ментоне
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох
Погружение в атмосферу и яркие контрасты самого цветущего города Италии
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
от €144 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Ремо
Самые популярные экскурсии в Сан-Ремо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Ремо в августе 2026
Сейчас в Сан-Ремо можно забронировать 3 экскурсии от 144 до 249. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Исследуйте красоту Сан-Ремо, выбирая экскурсии на любой вкус и бюджет. Узнайте актуальные цены, прочитайте отзывы других путешественников и купите билеты на экскурсии прямо сейчас. Отправляйтесь в путешествие по живописным уголкам города, погружаясь в атмосферу итальянской ривьеры. Вас ждут незабываемые впечатления от Сан-Ремо в 2026 году!