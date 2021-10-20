Отзыв на: Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо! D Dmitry 5 Экскурсия по Сан Ремо была замечательна, действительно вдохновляющая на новые знания и впечатления, и это конечно благодаря такому гиду! Обязательно вернусь в этот прекрасный город. ) Спасибо огромное Екатерине, прекрасному гиду))) Всем рекомендую эту прогулку. 🙏 Дмитрий.

Отзыв на: Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо! А Алиса 5 Экскурсия была задорной и интересной. В доступной и нескучной форме узнали много нового, услышали и увидели главные достопримечательности, попробовали местные вкусности, получили рекомендации ко всем интересующим нас темам. Екатерина готова отвечать на вопросы и после экскурсии. С удовольствием будем советовать друзьям!

Отзыв на: Вдохновляющая прогулка по Сан-Ремо! J Julia 5 Прогулка оказалась действительно вдохновляющей. Мы сразу заслушались, т. к. Екатерина интересно и проникновенно, с изрядной долей юмора, рассказывала о красотах и истории Сан - Ремо, которая не очень-то богата на масштабные события. Хочется отметить, что экскурсия продлилась несколько дольше, чему мы были несказанно рады. Дельные советы, типа, куда ещё съездить (в окрестности), направления, расписание автобусов, особенные рестораны, винная лавка и пр. и пр. Короче, выдала полную информацию да и в следующие дни мы могли что-то спросить. Нам было очень приятно, что Екатерина не ограничила свои обязанности гида только проведением экскурсии. Огромная Екатерине благодарность.

Отзыв на: Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох С Станислава 5 Все просто супер! Море, Погода, гид. Все просто чудесно, рекомендую всем! Спасибо Елене

Отзыв на: Сан-Ремо - на перекрёстке двух эпох Д Дарья 5 Спасибо Елене за интересно проведенное время. И отдельное за отзывчивость. ) Экскурсия получилось спонтанной. И Елена нашла время, хотя была полная занятость на всю неделю. Грацие.)