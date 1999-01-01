Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

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Сан-Джиминьяно — Вольтерра — Чертальдо, за один день

Лена Н.
Лена Н. – Гид из Сиены
Вольтерра и Сан Джиминьяно города прожившие свою историю 📖 вместе несколько веков, пока самолюбивый джиминьянцы решили больше под властью вольтеровских епископов не стонать, а самим своим городом и его богатыми ресурсами управлять.

Решить решили, но связи старой не забыли, да и Вольтерра никогда не забывала.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €300 за экскурсию

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Сан-Джиминьяно — Вольтерра — Чертальдо, за один день
Сан-Джиминьяно — Вольтерра — Чертальдо, за один день
Вольтерра и Сан Джиминьяно города прожившие свою историю 📖 вместе несколько веков, пока самолюбивый джиминьянцы решили больше под властью вольтеровских епископов не стонать, а самим своим городом и его богатыми ресурсами управлять. Решить решили, но связи старой не забыли, да и Вольтерра никогда не забывала.
Расположены эти городки совсем не далеко друг от друга, поэтому получается как-то естественно, натоптанными тропами, старых проселочных дорог, из одного переехать в другой.
Вольтерра, это очень древний город 🏙️ и достойный город. Жизнь здесь не останавливалась ни на секундочку, так уж получилось, что этрусское и деревне-римское, здесь гармонично вписывается в средневековое, средневековье в возрожденческое, возрождение в помпезность дворцов, последующих эпох. Вокруг города лысые холмы, преддверие Мареммы и алебастровые залежи, от производства которых, остались сувенирные лавки.
Чертальдо, это уже другой край, провинция Флоренции, средневековые улочки на вершине холма, виды, тосканское вино 🍷 и кухня 🥧, вечерами дух праздника ходит по городу, днем, прячется в прохладных террасках окружающих город деревенских ресторанчиков.
Между Вольтерро и Чертальдо- Сан-Джиминьяно, пуповина Тсоканской Земли. Не зря в темные средние, по городу пролегли важные коммерческие и паломнические пути, это был стратегический дорожный узел до 15 века.
Воздвигнутый по легенде в раннем средневековье в честь, хвалу и славу епископа Модены святого Геминиана, Сан-Джиминьяно один из посещаемых туристами городков Тосканы. И не только потому что святой Геминиан остановил здесь полчища Аттилы продвигающихся к Риму, даже совсем не поэтому, а потому, наверное, что городок так хорош и привлекателен, что гулять 👣 по нему одно удовольствие. Заглядывать в многочисленные энотеки, попивая местное белое вино Верначча, засматриваться опрокидывая голову на 14 не подрезанных со средневековья башен, залюбовываясь красотой пейзажей, покупая в больших и малых лавках тосканскую керамику, производство которой началось в городе еще при царе горохе, вернее императоре, рдоваться не торопливому ходу жизни.
А еще этот милый городок, гордость провинции Сиены, культурное наследие ЮНЕСКО, облюбовал в 1972 и 1999 году Франко Дзеффирелли для сюжета своих фильмов «Брат Солнце ☀️, Сестра Луна» и «Чай с Мусолили».
За полный день мы сможем с вами посетить два тосканских города Волтерру и Сан- Джиминьяно или Чертальдо и Сан-Джиминьяно.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • не включены билеты на вход в Кафедральный собор
  • а так же дегустации винные и гастрономические.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Сан-Джиминьяно — Вольтерра — Чертальдо, за один день
Сан-Джиминьяно — Вольтерра — Чертальдо, за один день

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лена Н.
Лена Н.
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