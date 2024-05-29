5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии у вас появится уникальная возможность посетить самый больший активный вулкан Европы, узнать о его необычных особенностях и многовековом влиянии на людей и среду, услышать мифы и легенды, связанные с ним.

Описание экскурсии

О вулкане

21 июня 2013 года вулкан Этна на Сицилии стал еще одним из объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО как «наиболее активный и знаковый вулкан в мире». Действительно, история вулкана насчитывает полмиллиона лет, из них последние 2700 лет активность вулкана подтверждена документально: «история Этны — это самая длинная история вулканической активности в мире». Этна остается самой интересной площадкой как для исследователей — геологов, геофизиков, вулканологов, так и для обычных людей, любящих нерукотворные чудеса и уникальные природные ландшафты.

Маршрут

Я отвезу вас на южный склон Этны, откуда вы подниметесь на вершину на фуникулерах или унимогах — специальных автобусах-джипах. Во время экскурсии вы поймете, что Этна — это отдельный мир, со своими большими и маленькими городками у подножья и на склонах, сельскохозяйственными угодьями, виноградниками и лесами. Каждый склон имеет свой неповторимый облик, вы можете найти здесь почти все климатические зоны — начиная с субтропиков. Есть возможность заказать полёт на вертолете — посмотреть на дышащие кратеры вулкана сверху. Даже опытные путешественники говорили мне, что это одно из самых сильных их впечатлений за всю жизнь.

Следующим этапом маршрута по вашему желанию за дополнительную плату может стать посещение винодельни в окрестностях Этны. Вулканические вина — уникальные и ценящиеся во всем мире, с высоким рейтингом у экспертов. Я не люблю массовый продукт и являюсь винно-гастрономическим гидом, поэтому мы покажем вам не те производства, куда возят автобусы, набитые туристами, а аутентичные локальные. Вы сможете погулять по виноградникам, понаблюдать за процессами виноделия, продегустировать вина или даже пообщаться с владельцами хозяйства и пообедать.

Организационные детали