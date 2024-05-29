5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
На этой экскурсии у вас появится уникальная возможность посетить самый больший активный вулкан Европы, узнать о его необычных особенностях и многовековом влиянии на людей и среду, услышать мифы и легенды, связанные с ним.
21 июня 2013 года вулкан Этна на Сицилии стал еще одним из объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО как «наиболее активный и знаковый вулкан в мире». Действительно, история вулкана насчитывает полмиллиона лет, из них последние 2700 лет активность вулкана подтверждена документально: «история Этны — это самая длинная история вулканической активности в мире». Этна остается самой интересной площадкой как для исследователей — геологов, геофизиков, вулканологов, так и для обычных людей, любящих нерукотворные чудеса и уникальные природные ландшафты.
Маршрут
Я отвезу вас на южный склон Этны, откуда вы подниметесь на вершину на фуникулерах или унимогах — специальных автобусах-джипах. Во время экскурсии вы поймете, что Этна — это отдельный мир, со своими большими и маленькими городками у подножья и на склонах, сельскохозяйственными угодьями, виноградниками и лесами. Каждый склон имеет свой неповторимый облик, вы можете найти здесь почти все климатические зоны — начиная с субтропиков. Есть возможность заказать полёт на вертолете — посмотреть на дышащие кратеры вулкана сверху. Даже опытные путешественники говорили мне, что это одно из самых сильных их впечатлений за всю жизнь.
Следующим этапом маршрута по вашему желанию за дополнительную плату может стать посещение винодельни в окрестностях Этны. Вулканические вина — уникальные и ценящиеся во всем мире, с высоким рейтингом у экспертов. Я не люблю массовый продукт и являюсь винно-гастрономическим гидом, поэтому мы покажем вам не те производства, куда возят автобусы, набитые туристами, а аутентичные локальные. Вы сможете погулять по виноградникам, понаблюдать за процессами виноделия, продегустировать вина или даже пообщаться с владельцами хозяйства и пообедать.
Организационные детали
Экскурсия подойдет путешественникам, остановившимся в окрестностях Сиракуз
Возможна организация данной экскурсии для больших групп — от 10 до 100 человек из любой точки острова с организацией автобусного трансфера и проживания при необходимости
Есть вариант экскурсии с вулканологами к кратерам северного склона Этны (организуют наши партнеры).
За доплату поездку возможно совместить с шоппингом в аутлет-центр или с поездкой в Таормину, с обедом в аутентичном ресторане на Этне, на побережье Циклопов или на винодельнях вулкана
Билеты на фуникулеры и автобусы-джипы оплачиваются дополнительно на месте. Стоимость билета €50 (до высоты в 2500 метров) и €80 (до высоты 3000 метров).
Дети до 10 лет имеют скидки при покупке билетов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Сиракузы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 631 туриста
Тех, кто хочет увидеть и прочувствовать Италию, приглашаем в нашу душевную компанию гидов-профессионалов.
Мы постоянно исследуем страну, чтобы потом делиться с вами своими открытиями и находками.
Юг и север Италии — это читать дальшеуменьшить
два разных мира: разные культуры, разная ментальность. Юг встречает жаром во всех смыслах: непричёсанный, немного бардачный, очень яркий и вкусный. Север, особенно Доломиты, — величием, достоинством и порядком.
В горах шутить не приходится: цена риска высока, горы требуют уважения к себе.
И там, и там географически и административно — Италия. А по факту? Поймут ли тиролец и сицилиец друг друга? Узнаете на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
–
Анна
У нас был один день на Сицилии. Экскурсию нам организовали прекрасно! Мы успели побывать на Этне,дигустации вина и прогуляться по Таормине. Комфортабельный минивен,отличные знания и умения рассказать нам про остров так,что нам захотелось вернуться сюда уже на более длительный срок! Благодарим!
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В
Валентина
Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как старую знакомую: все ли с ней в порядке, пыхтит ли по маленьку. После поездки с Еленой Сицилия стала понятной и очень приятной, уютной Итальянской величиной. Познавательно, неожиданно, душевно и со вкусом. Большое спасибо. Валентина.
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Ю
Юлия
У нас была экскурсия с гидом Еленой. В целом остались очень довольны. Поскольку мы были с 2 детьми, мы заранее обсудили маршрут и формат экскурсии. Елена рассказывала большой объем информации в понятной и доступной форме. Помимо истории об Этне, Елена рассказывала о Сиыиции в ценлом (культура, история, традиции. .).
Единственный минус - это цена))
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С
Светлана
В конце марта, наша семья была в Катании, на экскурсии с посещением винного хозяйства, Вулкана Этна и пляжа Циклопов. Нашим гидом была Елена. Экскурсия прошла интересно и увлекательно. После этого путешествия, мы открыли для себя новую Сицилию. Спасибо большое Елене и вашей компании Tripster!
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Александр
Очень хорошо поднялись в гору! Содержательно прогулялись! Отдельное спасибо, вулканологу Розе, которая не только выросла у подножья, но и знает про гору всё!))
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Д
Дарья
Нам все очень понравилось, часто вспоминаем экскурсию! Организация, маршрут и экскурсия были супер! Спасибо большое!