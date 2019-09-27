5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни

ELENA
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На этой экскурсии у вас появится уникальная возможность посетить самый больший активный вулкан Европы, узнать о его необычных особенностях и многовековом влиянии на людей и среду, услышать мифы и легенды, связанные с ним.
360 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна

О вулкане

21 июня 2013 года вулкан Этна на Сицилии стал еще одним из объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО как «наиболее активный и знаковый вулкан в мире». Действительно, история вулкана насчитывает полмиллиона лет, из них последние 2700 лет активность вулкана подтверждена документально: «история Этны — это самая длинная история вулканической активности в мире». Этна остается самой интересной площадкой как для исследователей — геологов, геофизиков, вулканологов, так и для обычных людей, любящих нерукотворные чудеса и уникальные природные ландшафты.

Маршрут

Я отвезу вас на южный склон Этны, откуда вы подниметесь на вершину на фуникулерах. Во время экскурсии вы поймете, что Этна — это отдельный мир, со своими большими и маленькими городками у подножья и на склонах, сельскохозяйственными угодьями, виноградниками и лесами. Каждый склон имеет свой неповторимый облик, вы можете найти здесь почти все климатические зоны — начиная с субтропиков.

Следующим этапом маршрута по вашему желанию за дополнительную плату может стать посещение винодельни в окрестностях Этны. Я не люблю массовый продукт, поэтому никогда не вожу гостей на сомнительные винные производства, где каждые полчаса останавливается автобус с туристами, выходят 40 человек и пробуют неизвестно что в пластиковых стаканчиках с ощущением участия в конвейере. Мы возим на небольшие семейные производства, где вы сможете не только погулять по виноградникам, посмотреть производство и продегустировать вина, но и неформально пообщаться с владельцами хозяйства.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на туристов, остановившихся на южном побережье острова — от Сиракузы до Марина ди Рагуза.
  • Также есть вариант экскурсии с вулканологами к кратерам северного склона Этны (организуют наши партнеры).
  • Поездку возможно также совместить с поездкой на шоппинг в аутлет-центр.
  • Билеты на фуникулеры и автобусы-джипы оплачиваются отдельно на месте. Стоимость билета 30 евро (до высоты в 2500 метров) и 65 евро (до высоты 3000 метров).
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна
Путешествие на вулкан Этна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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ELENA
ELENA
Тем, кто хочет увидеть и прочувствовать Сицилию вместе с ее жителями-аборигенами, предлагаю интереснейшие поездки и прогулки. Часто проводим их вдвоем с моим мужем — коренным сицилийцем и неутомимым кулинаром. Я непрофессиональный гид, не люблю нудные академические экскурсии. По первому образованию музыкант, по второму юрист, по третьему маркетолог, а по призванию — путешественник, побывала в 35 странах мира. Автор гастрономических программ по Сицилии, люблю эмоциональные, насыщенные поездки с рассказами об обычаях острова и его истории, менталитете и привычках сицилийцев. Наша с мужем страсть и конек — гастрономия: проводим как дегустационные поездки по сыроварням, винодельням, кондитерским и маслодельням, так и кулинарные мастер-классы. Совмещаем историко-познавательную часть с гастрономической: на Сицилии они неотделимы :)
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 сентября 2019
Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь , разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как старую знакомую: все ли с ней в порядке, пыхтит ли по маленьку.После поездки с Еленой Сицилия стала понятной и очень приятной, уютной Итальянской величиной. Познавательно, неожиданно, душевно и со вкусом. Большое спасибо . Валентина.
4 мая 2019
В конце марта, наша семья была в Катании, на экскурсии с посещением винного хозяйства,
Вулкана Этна и пляжа Циклопов. Нашим гидом была Елена. Экскурсия прошла интересно и увлекательно. После этого путешествия, мы открыли для себя новую Сицилию. Спасибо большое Елене и вашей компании Tripster!
30 апреля 2019
У нас была экскурсия с гидом Еленой. В целом остались очень довольны. Поскольку мы были с 2 детьми, мы заранее обсудили маршрут и формат экскурсии. Елена рассказывала большой объем информации в понятной и доступной форме. Помимо истории об Этне, Елена рассказывала о Сиыиции в ценлом (культура, история, традиции ..).

Единственный минус - это цена))
9 сентября 2018
Прекрасная Этна, прекрасная экскурсия, прекрасеый гид Елена. Спасибо.
Александр
10 июня 2016
Очень хорошо поднялись в гору! Содержательно прогулялись! Отдельное спасибо, вулканологу Розе, которая не только выросла у подножья, но и знает про гору всё!))

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