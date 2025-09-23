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андрей Грамотная, позитивная экскурсовод, интересный рассказ, насыщенно и разнообразно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Лилия Отличная прогулка в сопровождении очень профессионального гида и очень милой, обаятельной и внимательной к нуждам туристов женщины! Все было очень интересно, а главное неутомительно. Татьяна помогла сделать хорошие фото, рассказала массу интересных исторических деталей. С удовольствием зашли сначала на рынок полакомиться устрицами и завершили экскурсию там же, отведав свежайшей при нас приготовленной рыбы. Всем рекомендую такую историко-гастрономическую экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Э Эмма Рекомендую всем совершать знакомство с городом с гидом Татьяна,отлично спланирован маршрут,мы были в жаркое время года,но повествование о городе,исторические факты так увлекают,что забываешь обо всем Хочется сказать огромное спасибо Татьяне,за ее знания и умение интересно рассказать и увлечь в историю города,она показала нам интересные места,куда хочется вернуться снова,еще раз спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лариса Экскурсия замечательная, правильно выстроен маршрут, интересная информация. Татьяна безусловно владеет информацией, умеет ее подать, время экскурсии пролетело как один миг!

Сиракузы - необыкновенный город, мы просто влюбились в них!

Обязательное для многих экскурсий посещение рынка было запоминающимся! У Татьяны "свой" местный магазинчик, запеченная рикотта - самый вкусный на свете сыр! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Валерий Путешествие по Сиракузе с Татьяной доставило массу удовольствия и оставило много приятных воспоминаний. Человек глубоко погружен в тему, много знает, умеет держать аудиторию и чувствует ее настроения и устремления. 4 часа пролетели очень быстро в общении с эрудированным и открытым человеком. Большое спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет