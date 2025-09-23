Великие Сиракузы — родина Архимеда.
Город, слава о котором разнеслась далеко за пределы Итальянского полуострова, как и слава о его известнейшем гражданине.
На прогулке вы восхититесь памятниками Античности — объектами Всемирного наследия, полюбуетесь красотами современности и познакомитесь с самыми интересными историческими этапами древнего города.
Город, слава о котором разнеслась далеко за пределы Итальянского полуострова, как и слава о его известнейшем гражданине.
На прогулке вы восхититесь памятниками Античности — объектами Всемирного наследия, полюбуетесь красотами современности и познакомитесь с самыми интересными историческими этапами древнего города.
Описание экскурсии
Программа
- Мы посетим Археологический парк: здесь, гуляя по территории древнегреческого театра, вы узнаете о том, чем он являлся для греков, а также об истоках нашего современного театрального искусства.
- Затем вас ждет прогулка по историческому центру города на острове Ортиджа. Среди хитросплетения узких улочек попробуем вкуснейшие образцы местной продукции на рынке.
- Кафедральный собор города встретит нас необычной атмосферой, его история началась 2500 лет назад. И если после всего этого ещё останутся силы, мы прогуляемся по малоизвестным уголкам островка.
- На обед предложу вам на выбор ресторанчики «для своих».
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается: билет в Археологический парк (17 евро); билет в Кафедральный Собор (2 евро).
- Экскурсия может быть проведена на машине гида (от места вашего проживания туда/обратно). Цена договорная. Переезд из Археологического парка в исторический центр также может быть на машине гида (до 4 чел.) или такси — минивэн (до 7 чел.).
- Экскурсия может меняться по вашим интересам. Какие-то части мы можем исключить и добавить другие, которые я предложу вам на месте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Сиракузы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провела экскурсии для 111 туристов
Более 25 лет я живу на Сицилии. Я профессиональный гид (гослицензия Региона) и это позволяет мне строить экскурсию, вовлекая людей в интересный вояж между прошлым и настоящим. Мои экскурсии -
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Грамотная, позитивная экскурсовод, интересный рассказ, насыщенно и разнообразно.
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Отличная прогулка в сопровождении очень профессионального гида и очень милой, обаятельной и внимательной к нуждам туристов женщины! Все было очень интересно, а главное неутомительно. Татьяна помогла сделать хорошие фото, рассказала массу интересных исторических деталей. С удовольствием зашли сначала на рынок полакомиться устрицами и завершили экскурсию там же, отведав свежайшей при нас приготовленной рыбы. Всем рекомендую такую историко-гастрономическую экскурсию!
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Э
Рекомендую всем совершать знакомство с городом с гидом Татьяна,отлично спланирован маршрут,мы были в жаркое время года,но повествование о городе,исторические факты так увлекают,что забываешь обо всем Хочется сказать огромное спасибо Татьяне,за ее знания и умение интересно рассказать и увлечь в историю города,она показала нам интересные места,куда хочется вернуться снова,еще раз спасибо
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Л
Экскурсия замечательная, правильно выстроен маршрут, интересная информация. Татьяна безусловно владеет информацией, умеет ее подать, время экскурсии пролетело как один миг!
Сиракузы - необыкновенный город, мы просто влюбились в них!
Обязательное для многих экскурсий посещение рынка было запоминающимся! У Татьяны "свой" местный магазинчик, запеченная рикотта - самый вкусный на свете сыр!
Сиракузы - необыкновенный город, мы просто влюбились в них!
Обязательное для многих экскурсий посещение рынка было запоминающимся! У Татьяны "свой" местный магазинчик, запеченная рикотта - самый вкусный на свете сыр!
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Путешествие по Сиракузе с Татьяной доставило массу удовольствия и оставило много приятных воспоминаний. Человек глубоко погружен в тему, много знает, умеет держать аудиторию и чувствует ее настроения и устремления. 4 часа пролетели очень быстро в общении с эрудированным и открытым человеком. Большое спасибо!
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С
Татьяна влюблена в Сицилию и она смогла поделится с нами этой любовью. Это были очень насыщенные 4,5 часа. Спасибо, Татьяна, большое!
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