Экскурсии Сиракузы

Все экскурсии в Сиракузы

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сиракузы – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 43 ⭐ отзыва, цены от €170. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сиракузы почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Сиракузы: остров Ортигия - сердце города
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-5 чел.
Сиракузы: остров Ортигия - сердце города
по договоренности
Путешествие на вулкан Этна
Индивидуальная экскурсия
5
5
6ч 30м
310
за 1-4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Великолепные Сиракузы
Индивидуальная экскурсия
5
29
170
за 1-12 чел.
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Сиракуза во всей красе
Индивидуальная экскурсия
4.9
9
240
за 1-8 чел.
Сиракуза во всей красе
Обзорная экскурсия по городу — от эпохи Архимеда до наших времен

Последние отзывы «Экскурсии Сиракузы»

  • Отзыв на: Великолепные Сиракузы
    Т
    Татьяна
    20 октября 2021
    5
    Елена отличный гид. Было интересно и комфортно.
  • Отзыв на: Великолепные Сиракузы
    М
    Максим
    1 июня 2020
    5
    Елена - чудесный человек и рассказчик. Очень грамотна и вежлива. Я буду обращаться еще и еще и рекомендовать своим близким. Максим
  • Отзыв на: Великолепные Сиракузы
    М
    Мария
    27 ноября 2019
    5
    Мне повезло начать свое знакомство с Сиракузами в сопровождении Елены! Кладезь интереснейшей и полезной информации об истории, искусстве, культуре сицилийцев! Время пролетело на одном дыхании в увлекательном путешествии в прошлое и в настоящее: легенды и исторические факты, шутки и дельные советы, тайные места для посвященных и масса лайфхаков! Спасибо, Елена! Я еще вернусь!
  • Отзыв на: Путешествие на вулкан Этна
    В
    Валентина
    27 сентября 2019
    5
    Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как старую знакомую: все ли с ней в порядке, пыхтит ли по маленьку. После поездки с Еленой Сицилия стала понятной и очень приятной, уютной Итальянской величиной. Познавательно, неожиданно, душевно и со вкусом. Большое спасибо. Валентина.
  • Отзыв на: Сиракуза во всей красе
    Я
    Яна
    4 сентября 2019
    5
    Елена - прекрасный рассказчик! Мы много путешествуем и устали от заученных экскурсоводами текстов. А экскурсия Елены бала похожа на прогулку с другом, который рассказывает и показывает свой любимый город. За что мы ей очень благодарны!
  • Отзыв на: Сиракуза во всей красе
    И
    Инна
    11 августа 2019
    4
    Ужинали с Еленой в сицилийской семье, прошли мастер класс по приготовлению настоящей сицилийской пасты. Ужин был превосходный. Закуски, первое, второе, десерт. Никогда не ели такого мягкого осьминога. Спасибо повару! Хозяин дома, Джузеппе, нарвал целое ведро помидор и диковинных белых баклажанов из своего огорода в подарок! За ужинам узнали много нового о традициях сицилийской кухне и жизни сицилийцев! Спасибо большое.
  • Отзыв на: Сиракуза во всей красе
    И
    Илья
    8 августа 2019
    5
    Спасибо за проведенную экскурсию! Елена прекрасный экскурсовод и готова настолько разнообразно провести экскурсию - чт, что будет интересно и взрослым и детям! Экскурс в историю разных веков подарит Вам незабываемые впечатления от Сиракуз и о. Сицилия! Спасибо Елене еще раз!
  • Отзыв на: Путешествие на вулкан Этна
    С
    Светлана
    4 мая 2019
    5
    В конце марта, наша семья была в Катании, на экскурсии с посещением винного хозяйства, Вулкана Этна и пляжа Циклопов. Нашим гидом была Елена. Экскурсия прошла интересно и увлекательно. После этого путешествия, мы открыли для себя новую Сицилию. Спасибо большое Елене и вашей компании Tripster!
  • Отзыв на: Путешествие на вулкан Этна
    Ю
    Юлия
    30 апреля 2019
    5
    У нас была экскурсия с гидом Еленой. В целом остались очень довольны. Поскольку мы были с 2 детьми, мы заранее обсудили маршрут и формат экскурсии. Елена рассказывала большой объем информации в понятной и доступной форме. Помимо истории об Этне, Елена рассказывала о Сиыиции в ценлом (культура, история, традиции. ). Единственный минус - это цена))
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