Найдено 4 экскурсии в Сиракузы на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 4 часа 60 отзывов Индивидуальная до 20 чел. Великолепные Сиракузы Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio от €254 за всё до 20 чел. На машине 6.5 часов 8 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Путешествие на вулкан Этна Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы Начало: По договоренности от €450 за всё до 4 чел. Пешая На микроавтобусе 4 часа 8 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сиракузы: между прошлым и настоящим Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу от €250 за всё до 10 чел. 3 часа 2 отзыва Индивидуальная Сиракузы: остров Ортигия - сердце города Начало: По договоренности Расписание: по договоренности €300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сиракузы Самые популярные экскурсии в Сиракузы Великолепные Сиракузы; Путешествие на вулкан Этна; Сиракузы: между прошлым и настоящим; Сиракузы: остров Ортигия - сердце города. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4: Сколько стоит экскурсия по Сиракузы в августе 2026 Сейчас в Сиракузы можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 450. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

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