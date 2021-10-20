Отзыв на: Великолепные Сиракузы Т Татьяна 5 Елена отличный гид. Было интересно и комфортно.

Отзыв на: Великолепные Сиракузы М Максим 5 Елена - чудесный человек и рассказчик. Очень грамотна и вежлива. Я буду обращаться еще и еще и рекомендовать своим близким. Максим

Отзыв на: Великолепные Сиракузы М Мария 5 Мне повезло начать свое знакомство с Сиракузами в сопровождении Елены! Кладезь интереснейшей и полезной информации об истории, искусстве, культуре сицилийцев! Время пролетело на одном дыхании в увлекательном путешествии в прошлое и в настоящее: легенды и исторические факты, шутки и дельные советы, тайные места для посвященных и масса лайфхаков! Спасибо, Елена! Я еще вернусь!

Отзыв на: Путешествие на вулкан Этна В Валентина 5 Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как старую знакомую: все ли с ней в порядке, пыхтит ли по маленьку. После поездки с Еленой Сицилия стала понятной и очень приятной, уютной Итальянской величиной. Познавательно, неожиданно, душевно и со вкусом. Большое спасибо. Валентина.

Отзыв на: Сиракуза во всей красе Я Яна 5 Елена - прекрасный рассказчик! Мы много путешествуем и устали от заученных экскурсоводами текстов. А экскурсия Елены бала похожа на прогулку с другом, который рассказывает и показывает свой любимый город. За что мы ей очень благодарны!

Отзыв на: Сиракуза во всей красе И Инна 4 Ужинали с Еленой в сицилийской семье, прошли мастер класс по приготовлению настоящей сицилийской пасты. Ужин был превосходный. Закуски, первое, второе, десерт. Никогда не ели такого мягкого осьминога. Спасибо повару! Хозяин дома, Джузеппе, нарвал целое ведро помидор и диковинных белых баклажанов из своего огорода в подарок! За ужинам узнали много нового о традициях сицилийской кухне и жизни сицилийцев! Спасибо большое.

Отзыв на: Сиракуза во всей красе И Илья 5 Спасибо за проведенную экскурсию! Елена прекрасный экскурсовод и готова настолько разнообразно провести экскурсию - чт, что будет интересно и взрослым и детям! Экскурс в историю разных веков подарит Вам незабываемые впечатления от Сиракуз и о. Сицилия! Спасибо Елене еще раз!

Отзыв на: Путешествие на вулкан Этна С Светлана 5 В конце марта, наша семья была в Катании, на экскурсии с посещением винного хозяйства, Вулкана Этна и пляжа Циклопов. Нашим гидом была Елена. Экскурсия прошла интересно и увлекательно. После этого путешествия, мы открыли для себя новую Сицилию. Спасибо большое Елене и вашей компании Tripster!