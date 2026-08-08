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Экскурсии в Сиракузы

Найдено 4 экскурсии в Сиракузы на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Великолепные Сиракузы
Пешая
4 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €254 за всё до 20 чел.
Путешествие на вулкан Этна
На машине
6.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 4 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от €250 за всё до 10 чел.
Сиракузы: остров Ортигия - сердце города
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Сиракузы: остров Ортигия - сердце города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
€300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сиракузы

Самые популярные экскурсии в Сиракузы
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Великолепные Сиракузы;
  2. Путешествие на вулкан Этна;
  3. Сиракузы: между прошлым и настоящим;
  4. Сиракузы: остров Ортигия - сердце города.
Сколько стоит экскурсия по Сиракузы в августе 2026
Сейчас в Сиракузы можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 450. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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