Все экскурсии в Сиракузы
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сиракузы – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 43 ⭐ отзыва, цены от €170. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сиракузы почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€180
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
€310
за 1-4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы и посещение семейной винодельни
Индивидуальная экскурсия
4ч
€170
за 1-12 чел.
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Индивидуальная экскурсия
6ч
€240
за 1-8 чел.
Сиракуза во всей красе
Обзорная экскурсия по городу — от эпохи Архимеда до наших времен
Последние отзывы «Экскурсии Сиракузы»
- ТТатьяна20 октября 2021Елена отличный гид. Было интересно и комфортно.
- ММаксим1 июня 2020Елена - чудесный человек и рассказчик. Очень грамотна и вежлива. Я буду обращаться еще и еще и рекомендовать своим близким. Максим
- ММария27 ноября 2019Мне повезло начать свое знакомство с Сиракузами в сопровождении Елены! Кладезь интереснейшей и полезной информации об истории, искусстве, культуре сицилийцев! Время пролетело на одном дыхании в увлекательном путешествии в прошлое и в настоящее: легенды и исторические факты, шутки и дельные советы, тайные места для посвященных и масса лайфхаков! Спасибо, Елена! Я еще вернусь!
- ВВалентина27 сентября 2019Узнавали Этну с Еленой- ну прямо здорово, и теперь, разъезжая по Сицилии, посматриваем по сторонам, ищем глазами красавицу Этну, как старую знакомую: все ли с ней в порядке, пыхтит ли по маленьку. После поездки с Еленой Сицилия стала понятной и очень приятной, уютной Итальянской величиной. Познавательно, неожиданно, душевно и со вкусом. Большое спасибо. Валентина.
- ЯЯна4 сентября 2019Елена - прекрасный рассказчик! Мы много путешествуем и устали от заученных экскурсоводами текстов. А экскурсия Елены бала похожа на прогулку с другом, который рассказывает и показывает свой любимый город. За что мы ей очень благодарны!
- ИИнна11 августа 2019Ужинали с Еленой в сицилийской семье, прошли мастер класс по приготовлению настоящей сицилийской пасты. Ужин был превосходный. Закуски, первое, второе, десерт. Никогда не ели такого мягкого осьминога. Спасибо повару! Хозяин дома, Джузеппе, нарвал целое ведро помидор и диковинных белых баклажанов из своего огорода в подарок! За ужинам узнали много нового о традициях сицилийской кухне и жизни сицилийцев! Спасибо большое.
- ИИлья8 августа 2019Спасибо за проведенную экскурсию! Елена прекрасный экскурсовод и готова настолько разнообразно провести экскурсию - чт, что будет интересно и взрослым и детям! Экскурс в историю разных веков подарит Вам незабываемые впечатления от Сиракуз и о. Сицилия! Спасибо Елене еще раз!
- ССветлана4 мая 2019В конце марта, наша семья была в Катании, на экскурсии с посещением винного хозяйства, Вулкана Этна и пляжа Циклопов. Нашим гидом была Елена. Экскурсия прошла интересно и увлекательно. После этого путешествия, мы открыли для себя новую Сицилию. Спасибо большое Елене и вашей компании Tripster!
- ЮЮлия30 апреля 2019У нас была экскурсия с гидом Еленой. В целом остались очень довольны. Поскольку мы были с 2 детьми, мы заранее обсудили маршрут и формат экскурсии. Елена рассказывала большой объем информации в понятной и доступной форме. Помимо истории об Этне, Елена рассказывала о Сиыиции в ценлом (культура, история, традиции. ). Единственный минус - это цена))