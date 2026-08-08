Индивидуальная
до 20 чел.
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €254 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вулкан Этна
Уникальная экскурсия на самый высокий действующий вулкан Европы
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Сиракузы: остров Ортигия - сердце города
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
€300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиракузы
Самые популярные экскурсии в Сиракузы
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Сколько стоит экскурсия по Сиракузы в августе 2026
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