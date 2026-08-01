27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите знаменитый римский амфитеатр, раскроете тайны загадочного античного города и пройдете по уютному Старому городу острова Ортиджа. А я расскажу, какие спектакли римляне любили больше гладиаторских боев, для чего греки придумали свой театр и покажу место, где исполняются желания влюбленных.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Душа Сиракуз в ослепительном блеске зеркал Архимеда

Сиракузы напоминают золотую корону Архимеда, внешняя роскошь которой прикрывает её истинную тайну. Настоящая, внутренняя красота Сиракуз — в самом сердце их истории, позволяющей почувствовать и понять, каким образом переплетаются в сицилийских традициях христианство и язычество, мирское и церковное, вера и магия. Первая часть экскурсии посвящена самой известной достопримечательности Сиракуз — археологическому парку Неаполис. Гуляя по нему, вы увидите:

«Райские» каменоломни с пещерой «Ухо Дионисия» — вы узнаете, какие тайны античного города веками хранят каменоломни со странным названием «Райские» и чем знамениты пещера «Ухо Дионисия» и тиран, который ее построил.

— вы узнаете, какие тайны античного города веками хранят каменоломни со странным названием «Райские» и чем знамениты пещера «Ухо Дионисия» и тиран, который ее построил. Греческий театр V в. до н. э. — я расскажу, для чего греки придумали свой театр и как он сегодня усовершенствован. А также, кто из философов сидел на старинных ступеньках и какова судьба театра в наши дни.

— я расскажу, для чего греки придумали свой театр и как он сегодня усовершенствован. А также, кто из философов сидел на старинных ступеньках и какова судьба театра в наши дни. Алтарь Иерона , руины которого расскажут о грандиозных языческих празднествах.

, руины которого расскажут о грандиозных языческих празднествах. Римский амфитеатр — вы увидите, что осталось от монументального римского амфитеатра и поймете, какие спектакли римляне любили больше гладиаторских боев.

— вы увидите, что осталось от монументального римского амфитеатра и поймете, какие спектакли римляне любили больше гладиаторских боев. Предполагаемая могила Архимеда — здесь я расскажу, как Архимед нарушил планы римского консула и в итоге погиб.

Прогулка по старинному острову Ортиджа

Вы пройдете по историческому центру живописного острова Ортиджа, который соединен с Сицилией с помощью двух мостов. В древности Ортиджа была важной оборонительной крепостью, а сейчас она известна как прекрасное и очень уютное место для вдохновляющих прогулок. В программе экскурсии:

Храм Аполлона — вы узнаете, как его руины получили «вторую жизнь» и о чем говорит «окно в историю», прорубленное испанцами в его стене.

— вы узнаете, как его руины получили «вторую жизнь» и о чем говорит «окно в историю», прорубленное испанцами в его стене. Домская площадь — я раскрою секрет, зачем и когда на Домскую площадь выпускают сотни голубей и почему «повозка Сената», принимающая участие в городских праздниках, не нравится местным жителям.

— я раскрою секрет, зачем и когда на Домскую площадь выпускают сотни голубей и почему «повозка Сената», принимающая участие в городских праздниках, не нравится местным жителям. Кафедральный cобор — вы откроете тайны, которые хранит собор, и его уникальные особенности.

— вы откроете тайны, которые хранит собор, и его уникальные особенности. Церковь cв. Лючии — именно здесь выставлена знаменитая картина Караваджо «Погребение Лючии».

— именно здесь выставлена знаменитая картина Караваджо «Погребение Лючии». Источник Аретузы — я расскажу, что связывает Сиракузы с греческим Коринфом и где исполняются желания влюбленных.

Дополнительные опции

По вашему желанию можно посетить современный храм «Плачущей Богоматери»; прогуляться по набережной или по средневековым улочкам с посещением «Миквы» (водный резервуар в иудаизме) VI века; продегустировать деревенские сыры и колбасы, оливковое масло, а также свежих устриц, выращенных на местной ферме, с бокалом домашнего вина.

Организационные детали