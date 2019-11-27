27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
Душа Сиракуз в ослепительном блеске зеркал Архимеда
Сиракузы напоминают золотую корону Архимеда, внешняя роскошь которой прикрывает её истинную тайну. Настоящая, внутренняя красота Сиракуз — в самом сердце их истории, позволяющей почувствовать и понять, каким образом переплетаются в сицилийских традициях христианство и язычество, мирское и церковное, вера и магия. Первая часть экскурсии посвящена самой известной достопримечательности Сиракуз — археологическому парку Неаполис. Гуляя по нему, вы увидите:
- «Райские» каменоломни с пещерой «Ухо Дионисия» — вы узнаете, какие тайны античного города веками хранят каменоломни со странным названием «Райские» и чем знамениты пещера «Ухо Дионисия» и тиран, который ее построил.
- Греческий театр V в. до н.э. — я расскажу, для чего греки придумали свой театр и как он сегодня усовершенствован. А также, кто из философов сидел на старинных ступеньках и какова судьба театра в наши дни.
- Алтарь Иерона, руины которого расскажут о грандиозных языческих празднествах.
- Римский амфитеатр — вы увидите, что осталось от монументального римского амфитеатра и поймете, какие спектакли римляне любили больше гладиаторских боев.
- Предполагаемая могила Архимеда — здесь я расскажу, как Архимед нарушил планы римского консула и в итоге погиб.
Прогулка по старинному острову Ортиджа
Вы пройдете по историческому центру живописного острова Ортиджа, который соединен с Сицилией с помощью двух мостов. В древности Ортиджа была важной оборонительной крепостью, а сейчас она известна как прекрасное и очень уютное место для вдохновляющих прогулок. В программе экскурсии:
- Храм Аполлона — вы узнаете, как его руины получили «вторую жизнь» и о чем говорит «окно в историю», прорубленное испанцами в его стене.
- Домская площадь — я раскрою секрет, зачем и когда на Домскую площадь выпускают сотни голубей и почему «повозка Сената», принимающая участие в городских праздниках, не нравится местным жителям.
- Кафедральный cобор — вы откроете тайны, которые хранит собор, и его уникальные особенности.
- Церковь cв. Лючии — именно здесь выставлена знаменитая картина Караваджо «Погребение Лючии».
- Источник Аретузы — я расскажу, что связывает Сиракузы с греческим Коринфом и где исполняются желания влюбленных.
Дополнительные опции
По вашему желанию можно посетить современный храм «Плачущей Богоматери»; прогуляться по набережной или по средневековым улочкам с посещением «Миквы» (водный резервуар в иудаизме) VI века; продегустировать деревенские сыры и колбасы, оливковое масло, а также свежих устриц, выращенных на местной ферме, с бокалом домашнего вина.