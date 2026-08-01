27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Душа Сиракуз в ослепительном блеске зеркал Архимеда
Сиракузы напоминают золотую корону Архимеда, внешняя роскошь которой прикрывает её истинную тайну. Настоящая, внутренняя красота Сиракуз — в самом сердце их истории, позволяющей почувствовать и понять, каким образом переплетаются в сицилийских традициях христианство и язычество, мирское и церковное, вера и магия. Первая часть экскурсии посвящена самой известной достопримечательности Сиракуз — археологическому парку Неаполис. Гуляя по нему, вы увидите:
«Райские» каменоломни с пещерой «Ухо Дионисия» — вы узнаете, какие тайны античного города веками хранят каменоломни со странным названием «Райские» и чем знамениты пещера «Ухо Дионисия» и тиран, который ее построил.
Греческий театр V в. до н. э. — я расскажу, для чего греки придумали свой театр и как он сегодня усовершенствован. А также, кто из философов сидел на старинных ступеньках и какова судьба театра в наши дни.
Алтарь Иерона, руины которого расскажут о грандиозных языческих празднествах.
Римский амфитеатр — вы увидите, что осталось от монументального римского амфитеатра и поймете, какие спектакли римляне любили больше гладиаторских боев.
Предполагаемая могила Архимеда — здесь я расскажу, как Архимед нарушил планы римского консула и в итоге погиб.
Прогулка по старинному острову Ортиджа
Вы пройдете по историческому центру живописного острова Ортиджа, который соединен с Сицилией с помощью двух мостов. В древности Ортиджа была важной оборонительной крепостью, а сейчас она известна как прекрасное и очень уютное место для вдохновляющих прогулок. В программе экскурсии:
Храм Аполлона — вы узнаете, как его руины получили «вторую жизнь» и о чем говорит «окно в историю», прорубленное испанцами в его стене.
Домская площадь — я раскрою секрет, зачем и когда на Домскую площадь выпускают сотни голубей и почему «повозка Сената», принимающая участие в городских праздниках, не нравится местным жителям.
Кафедральный cобор — вы откроете тайны, которые хранит собор, и его уникальные особенности.
Церковь cв. Лючии — именно здесь выставлена знаменитая картина Караваджо «Погребение Лючии».
Источник Аретузы — я расскажу, что связывает Сиракузы с греческим Коринфом и где исполняются желания влюбленных.
Дополнительные опции
По вашему желанию можно посетить современный храм «Плачущей Богоматери»; прогуляться по набережной или по средневековым улочкам с посещением «Миквы» (водный резервуар в иудаизме) VI века; продегустировать деревенские сыры и колбасы, оливковое масло, а также свежих устриц, выращенных на местной ферме, с бокалом домашнего вина.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: Археологический парк — €17, Кафедральный cобор — €2, «Миква» (по желанию) — €7
Для перемещения по городу (из Археологического парка на остров Ортиджа) можно воспользоваться машиной гида (до 4-х человек входит в стоимость экскурсии) или такси за дополнительную плату.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Viale Augusto. Bar Dionisio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сиракузы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 477 туристов
Я из Москвы, профессиональный гид с высшим образованием, живу на Сицилии с 1994 года. Прав ли был Гёте, написав, что Италию без Сицилии не понять и «здесь ключ ко всему»? читать дальшеуменьшить
На моих экскурсиях вы познакомитесь не только с историей острова, но и узнаете много интересного о его жителях: их характере, пристрастиях, обычаях и вкусах. Какие они, эти сицилийцы? Правда ли, что они отличаются от итальянцев? Почему сицилийцы любят все преувеличивать и нужно ли с ними соглашаться?
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Экскурсия по Сиракузам получилась очень интересной и познавательной. Было много увлекательных исторических фактов, при этом рассказ был лёгким и понятным — интересно было и взрослым, и детям. После экскурсии попали на местный рынок, где мы с удовольствием попробовали вкуснейшую сицилийскую кухню. Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Сиракузами!
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Д
Дмитрий
Экскурсия очень, понравилась, много познавательного. Интересный маршрут, за один день сложно охватить.
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Евгения
Огромное спасибо Елене за экскурсию по Сиракузам. Это было восхитительное путешествие во времена великого прошлого. Елена отличная разказчица, очень профессиональная, знающая и умеющая передать информацию живо, интересно, красочно. Елена полностью удовлетворила наше любопытство, и показала/расказала гораздо больше чем мы ожидали. До следующего раза, в другом уголке Сицилии ❤️
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В
Вера
Экскурсия по Сиракузам очень понравилась! Елена прекрасный рассказчик и очень внимательный и заботливый гид, видно, что очень любит свое дело и подкована в исторических фактах!!! Наша экскурсия длилась гораздо дольше, но мы не заметили, как пролетело время. Узнали много всего интересного и познавательного! После её экскурсии сюда хочется возвращаться вновь и вновь! Спасибо огромное!!!
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Elena
Спасибо Елена за прекрасную экскурсию в Сиракузах! История Сицилии оживает в рассказах Елены - видели и археологический парк, и амфитеатр, и легендарный Ортиджиа со средневековыми улочками, фонтанами и магазинчиками. Остатки античных греческих храмов и Дуомо в Сиракузах - особенное впечатление. Заглянули на рынок - по рекомендации Елены попробовали местные деликатесы и лакомства. Впечатлений море - спасибо!!
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Е
Екатерина
Потрясающая экскурсия по Сиракузам: Елена дает очень глубокую и комплексную информацию, начиная с древней Греции и до сегодняшних дней, объясняет как сквозь века трансформировалось греческое и римское наследие, рассказывает и показываем, чем город и местные жители живут сейчас. Шо й