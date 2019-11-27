27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова

Елена
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Елена – ваш гид
Вы увидите знаменитый римский амфитеатр, раскроете тайны загадочного античного города и пройдете по уютному Старому городу острова Ортиджа.

А я расскажу, какие спектакли римляне любили больше гладиаторских боев, для чего греки придумали свой театр и покажу место, где исполняются желания влюбленных.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на Viale Augusto
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У этой экскурсии27 отзывов
5
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы

Что вас ожидает

Душа Сиракуз в ослепительном блеске зеркал Архимеда
Сиракузы напоминают золотую корону Архимеда, внешняя роскошь которой прикрывает её истинную тайну. Настоящая, внутренняя красота Сиракуз — в самом сердце их истории, позволяющей почувствовать и понять, каким образом переплетаются в сицилийских традициях христианство и язычество, мирское и церковное, вера и магия. Первая часть экскурсии посвящена самой известной достопримечательности Сиракуз — археологическому парку Неаполис. Гуляя по нему, вы увидите:

  • «Райские» каменоломни с пещерой «Ухо Дионисия» — вы узнаете, какие тайны античного города веками хранят каменоломни со странным названием «Райские» и чем знамениты пещера «Ухо Дионисия» и тиран, который ее построил.
  • Греческий театр V в. до н.э. — я расскажу, для чего греки придумали свой театр и как он сегодня усовершенствован. А также, кто из философов сидел на старинных ступеньках и какова судьба театра в наши дни.
  • Алтарь Иерона, руины которого расскажут о грандиозных языческих празднествах.
  • Римский амфитеатр — вы увидите, что осталось от монументального римского амфитеатра и поймете, какие спектакли римляне любили больше гладиаторских боев.
  • Предполагаемая могила Архимеда — здесь я расскажу, как Архимед нарушил планы римского консула и в итоге погиб.

Прогулка по старинному острову Ортиджа
Вы пройдете по историческому центру живописного острова Ортиджа, который соединен с Сицилией с помощью двух мостов. В древности Ортиджа была важной оборонительной крепостью, а сейчас она известна как прекрасное и очень уютное место для вдохновляющих прогулок. В программе экскурсии:

  • Храм Аполлона — вы узнаете, как его руины получили «вторую жизнь» и о чем говорит «окно в историю», прорубленное испанцами в его стене.
  • Домская площадь — я раскрою секрет, зачем и когда на Домскую площадь выпускают сотни голубей и почему «повозка Сената», принимающая участие в городских праздниках, не нравится местным жителям.
  • Кафедральный cобор — вы откроете тайны, которые хранит собор, и его уникальные особенности.
  • Церковь cв. Лючии — именно здесь выставлена знаменитая картина Караваджо «Погребение Лючии».
  • Источник Аретузы — я расскажу, что связывает Сиракузы с греческим Коринфом и где исполняются желания влюбленных.

Дополнительные опции
По вашему желанию можно посетить современный храм «Плачущей Богоматери»; прогуляться по набережной или по средневековым улочкам с посещением «Миквы» (водный резервуар в иудаизме) VI века; продегустировать деревенские сыры и колбасы, оливковое масло, а также свежих устриц, выращенных на местной ферме, с бокалом домашнего вина.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Археологический парк — 10 евро, Кафедральный cобор — 2 евро, «Миква» (по желанию) — 5 евро
  • Для перемещения по городу (из Археологического парка на остров Ортиджа) можно воспользоваться машиной гида (до 4-х человек входит в стоимость экскурсии) или такси за дополнительную плату.
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы
Великолепные Сиракузы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Viale Augusto.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я из Москвы, профессиональный гид с высшим образованием, живу на Сицилии с 1994 года. Прав ли был Гёте, написав, что Италию без Сицилии не понять и «здесь ключ ко всему»? На моих экскурсиях вы познакомитесь не только с историей острова, но и узнаете много интересного о его жителях: их характере, пристрастиях, обычаях и вкусах. Какие они, эти сицилийцы? Правда ли, что они отличаются от итальянцев? Почему сицилийцы любят все преувеличивать и нужно ли с ними соглашаться?
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мария
27 ноября 2019
Мне повезло начать свое знакомство с Сиракузами в сопровождении Елены! Кладезь интереснейшей и полезной информации об истории, искусстве, культуре сицилийцев! Время пролетело на одном дыхании в увлекательном путешествии в прошлое и в настоящее: легенды и исторические факты, шутки и дельные советы, тайные места для посвященных и масса лайфхаков! Спасибо, Елена! Я еще вернусь!
23 ноября 2019
Мы очень много путешествует и всегда заказываем экскурсии, чтобы лучше узнать страну, её историю, особенности быта, местной кухни, посетить памятники древности... Экскурсия, которую провела Елена оставила очень хорошие впечатления. Это одна из лучших экскурсий, которую мы посетили за всё время наших путешествий по миру. Прекрасное изложение темы, глубокие (академические) знания, и в тоже время хорошая и лёгкая подача материала. Экскурсия Великолепные Сиракузы - очень позновательна. Впечатляет, когда видишь памятники прошлого, которые уходят уже не в глудь веков, а в глубь тысячелетий. Рекомендуем!
20 октября 2019
Отличная групповая экскурсия. Специальное оборудование даёт возможность очень комфортно получать информацию. Елена очень квалифицированный гид и интересный рассказчик. Очень рекомендую!
12 октября 2019
Все прошло великолепно!
10 сентября 2019
Очень хорошая групповая экскурсия. Особенно понравились исторические выкладки.
24 августа 2019
Одним словом, восторг! Одна из самых содержательных, увлекательных, просто фантастических экскурсий, из тех, что дают знания и впечатления на всю жизнь. Когда гид профессионал своего дела, ловишь каждое слово! Интересно и взрослым, и детям! Мы оставили своё сердце в Сиракузах и очень надеемся вернуться! Спасибо огромное Елене за потрясающий день!
7 августа 2019
It was fantastic!
2 августа 2019
Быстро пролетело время с прекрасной Еленой! Ярко и информативно представлен город Сиракузы со всеми своими узкими улочками, соборами, античным парком! Спасибо большое! Будем рады встрече с вами на другой экскурсии!
16 июля 2019
После экскурсии с Еленой осталось приятное "послевкусие", вот уже несколько дней в голове постоянно крутятся истории о Сицилии и Сиракузах. А самое главное - появилось желание вернуться на Сицилию, и не один раз.
Елена - необыкновенный рассказчик с чувством юмора, факты переплетаются, истории плавно перетекают одна в другую. Внимание слушателя любого возраста сохранялось в течение всей экскурсии. Наша длилась почти 6 часов, и время пролетело незаметно! Абсолютно очевидно, что Елена получает удовольствие от своей работы, и это удовольствие передалось и нам.
Очень жалко было расставаться, но мы решили, что обязательно вернемся и продолжим свое погружение в историю этого прекрасного острова. Рекомендую всем, кто путешествует по юго-востоку Сицилии встретиться с Еленой на экскурсиях по Сиракузам и другим городам острова!
14 июля 2019
Елена прекрасный гид, у нас была большая группа с детьми, всем было комфортно. Интересная подача материала, для детей в игровой форме, поэтому они вовлекались и хорошо перенесли жару. Экскурсия продолжалась даже больше, чем мы планировали, но тема и рассказчик были настолько увлекательными, что мы даже этого не заметили. Очень рекомендую воспользоваться помощью профессионального гида, который не только расскажет историю, но и покажет самые вкусные устрицы на рынке, а также поделиться особенностями жизни и традиций сицилийцев))).
Ещё 17 отзывов

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