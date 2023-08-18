Описание экскурсииСиракузы, остров Ортигия — сердце города и исток великой цивилизации Ортигия и её монументальность — это уникальное явление, блистательный рассвет после долгих и мучительных моментов затмения.
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги лицензионного гида
- Индивидуальная аудиоаппаратура
Что не входит в цену
- Входной билет
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Анна очень компетентный, внимательный и приятный в общении экскурсовод, время пролетело очень быстро, но мы узнали много исторических фактов, мифов и легенд (детям было тоже интересно) мы посетили археологический парк, побывали на местном рынке, прошлись по уютным улочкам острова Ортигия, получили очень много дополнительной информации, сердечно спасибо 🤗☺️и до следующих встреч!!! Семья Август
Вам был полезен этот отзыв?
A
Анна очень компетентный, внимательный и приятный в общении экскурсовод, время пролетело очень быстро, но мы узнали много исторических фактов, мифов и легенд (детям было тоже интересно) мы посетили археологический парк, побывали на местном рынке, прошлись по уютным улочкам острова Ортигия, получили очень много дополнительной информации, сердечно спасибо 🤗☺️и до следующих встреч!!! Семья Август
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «Сиракузы: остров Ортигия - сердце города»
Индивидуальная
до 20 чел.
Великолепные Сиракузы
Погулять по знаменитому археологическому парку и насладиться красотой живописного острова
Начало: Viale Augusto. Bar Dionisio
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от €254 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сиракузы: между прошлым и настоящим
Всемирное наследие античности и красота современности - обзорная экскурсия по городу
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
от €250 за всё до 10 чел.
€300 за человека