Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Наследие Юнеско — небольшие городки-Риомоджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца, Монтероссо аль маре украшают восточное побережье Лигурии. Экскурсия ⛳ проводится на катере или поезде 🚂. Мы сможем посетить эти городки, пройтись по известной «Дороге Любви», которая соединила Риомаджоре и Манаролу и узнать легенду её возникновения. Вы узнаете как выращивают виноград на прибрежных скалах и почему белое десертное вино 🍷 Шаккетра сделало эти края очень богатыми. Сейчас, несмотря на то, что почти всё это вино закупается Ватиканом, его можно отведать в местных винных погребах. Вы узнаете как строят стены для террасного земледелия без использования соединительного материала и почему Чинкве Терре породнились с Великой Китайской Стеной. Пляжи городков встретят вас кристально чистой водой, а рестораны свежевыловленной рыбой.