Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Чинкве Терре

Гид S.
Гид S. – Гид из Специи
Чинкве Терре
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €268 за человека

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Чинкве Терре
Чинкве Терре
Наследие Юнеско — небольшие городки-Риомоджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца, Монтероссо аль маре украшают восточное побережье Лигурии. Экскурсия ⛳ проводится на катере или поезде 🚂. Мы сможем посетить эти городки, пройтись по известной «Дороге Любви», которая соединила Риомаджоре и Манаролу и узнать легенду её возникновения. Вы узнаете как выращивают виноград на прибрежных скалах и почему белое десертное вино 🍷 Шаккетра сделало эти края очень богатыми. Сейчас, несмотря на то, что почти всё это вино закупается Ватиканом, его можно отведать в местных винных погребах. Вы узнаете как строят стены для террасного земледелия без использования соединительного материала и почему Чинкве Терре породнились с Великой Китайской Стеной. Пляжи городков встретят вас кристально чистой водой, а рестораны свежевыловленной рыбой.
Начало и место завершения
🚩 La Spezia
Чинкве Терре
Чинкве Терре
Чинкве Терре
Чинкве Терре
Чинкве Терре
Чинкве Терре
Чинкве Терре

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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