Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Порт Венеры - город 🏙️ Богини Любви. Город, история 📖 которого теряется в веках. Город, который по легенде существовал уже в 12 веке до нашей эры и процветал благодаря морской торговле. Город, в котором побывал сам апостол Пётр и Карл Великий. Город, который защищал восточные границы Генуэзской морской республики от нападения пизанцев.

Я предлагаю вам посетить этот средневековый город, пройтись по его узким улочкам с вытянувшимися вдоль домами — башнями.

Экскурсия начинается с набережной города Ла Специя где мы с вами на катере (автобусе, машине) отправимся на западное побережье Залива Поэтов в городок Портовенере- Порт Венеры- древнеримской Богини Любви! Этот город богат историей, пройдясь по его улочкам вы почувствуете средневековую атмосферу, так как за последние тысячу лет здесь почти ничего не изменилось. Судьба города напрямую связана со становлением Генуэзской морской Республики- одной из четырёх великих морских держав средиземноморья. Мы посетим церковь ⛪ Святого Петра и Святого Лаврентия с Чудотворной иконой Белой Мадонны. А со смотровой площадки можно будет насладиться видом на единственный в Лигурии архипелаг.