Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

  1. Италия
  2. Экскурсии

Портовенере — город влюблённых.

Гид S.
Гид S. – Гид из Специи
Портовенере — город влюблённых.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

    Заказать экскурсию
Портовенере — город влюблённых.
Портовенере — город влюблённых.
Порт Венеры - город 🏙️ Богини Любви. Город, история 📖 которого теряется в веках. Город, который по легенде существовал уже в 12 веке до нашей эры и процветал благодаря морской торговле. Город, в котором побывал сам апостол Пётр и Карл Великий. Город, который защищал восточные границы Генуэзской морской республики от нападения пизанцев.
Я предлагаю вам посетить этот средневековый город, пройтись по его узким улочкам с вытянувшимися вдоль домами — башнями.
Экскурсия начинается с набережной города Ла Специя где мы с вами на катере (автобусе, машине) отправимся на западное побережье Залива Поэтов в городок Портовенере- Порт Венеры- древнеримской Богини Любви! Этот город богат историей, пройдясь по его улочкам вы почувствуете средневековую атмосферу, так как за последние тысячу лет здесь почти ничего не изменилось. Судьба города напрямую связана со становлением Генуэзской морской Республики- одной из четырёх великих морских держав средиземноморья. Мы посетим церковь ⛪ Святого Петра и Святого Лаврентия с Чудотворной иконой Белой Мадонны. А со смотровой площадки можно будет насладиться видом на единственный в Лигурии архипелаг.
Начало и место завершения
🚩 La Spezia
Портовенере — город влюблённых.
Портовенере — город влюблённых.
Портовенере — город влюблённых.
Портовенере — город влюблённых.
Портовенере — город влюблённых.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Чинкве Терре
268
5 часов
Чинкве Терре
Каррара — мраморные каменоломни
214
5 часов
Каррара — мраморные каменоломни