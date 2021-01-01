Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

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Экскурсия на сыроварню

Альмира А.
Альмира А. – Гид из Турина
Экскурсия на сыроварню
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Экскурсия на сыроварню
Экскурсия на сыроварню
Если вы являетесь ценителем итальянской гастрономии, вы обязательно выберете этот маршрут на фабрику производителя сыров высочайшего качества. Во время этого маршрута вы познакомитесь с секретами производства, посетите подвалы, узнаете рецепты изготовления самых разных типов молочных деликатесов, от творога до твердых выдержанных сортов сыров. Вы посетите гроты, где созревают сыры, сможете прогуляться 👣 по зеленым пастбищам и погладить итальянских коров, которые пасутся на высоте от 1000 метров над уровнем моря 🌊. Во время посещения сыроварни предусмотрена дегустация нескольких типов сыров. По желанию, гости могут приобрести понравившиеся продукты по цене производителя в бутике предприятия. Все деликатесы могут быть упакованы в вакуумной упаковке, что позволит вам порадовать ваших близких на родине и увести с собой «кусочек солнечной Италии» домой.
Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия на сыроварню
Экскурсия на сыроварню
Экскурсия на сыроварню
Экскурсия на сыроварню
Экскурсия на сыроварню

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Альмира А.
Альмира А.
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