Альмира А. проводит ещё 4 экскурсии

Если вы являетесь ценителем итальянской гастрономии, вы обязательно выберете этот маршрут на фабрику производителя сыров высочайшего качества. Во время этого маршрута вы познакомитесь с секретами производства, посетите подвалы, узнаете рецепты изготовления самых разных типов молочных деликатесов, от творога до твердых выдержанных сортов сыров. Вы посетите гроты, где созревают сыры, сможете прогуляться 👣 по зеленым пастбищам и погладить итальянских коров, которые пасутся на высоте от 1000 метров над уровнем моря 🌊. Во время посещения сыроварни предусмотрена дегустация нескольких типов сыров. По желанию, гости могут приобрести понравившиеся продукты по цене производителя в бутике предприятия. Все деликатесы могут быть упакованы в вакуумной упаковке, что позволит вам порадовать ваших близких на родине и увести с собой «кусочек солнечной Италии» домой.

Каждый из моих маршрутов может быть персонализирован в соответствии с вашими желаниями, возможностями и физическим состоянием.