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красивое место, мы увидели весь процесс виноделия, пообщались с самим собственником этой винодельни. дегустация была прекрасная: 4-5 разных вина, вкусный сыр и другие закуски. и конечно интересная информация о регионе и вине.



потом Ира нам показала деревню Бароло, мы гуляли по самым красивым удочкам. много рассказала просто про жизнь в Италии.



сервис - прекрасный. на машине нас забрали от отеля и привезли в отель.



по времени нас нигде не ограничивал, но мы уложились в 7 часов.



прекрасная экскурсия. приедем еще.