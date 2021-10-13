Все экскурсии в Турине
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Турине – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 169 ⭐ отзывов, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Турине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
€430
за 1-4 чел.
Агротур на итальянскую ферму
Во время этого маршрута я приглашаю Вас познакомиться с сельским бытом, полюбоваться живописными пейзажами,...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€214
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€65
за 1-4 чел.
О Турине с любовью!
Легкая ознакомительная прогулка по первой столице Италии
Индивидуальная экскурсия
8ч
€570
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
80€72
за 1-4 чел.
Турин — сердце Северной Италии
Исследовать must-see места, узнать их истории и уловить дух древнего города
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€170
за 1-20 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€165
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
История города в его церквях, дворцах и площадях — индивидуальная обзорная прогулка
Индивидуальная экскурсия
5ч
€500
за 1-4 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€140
за 1-3 чел.
Турин — первое знакомство
Увидеть знаковые места и раскрыть загадочный характер первой итальянской столицы
Индивидуальная экскурсия
8ч
€190
за 1-4 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Насладиться пейзажами Пьемонта и его знаменитыми деликатесами
Индивидуальная экскурсия
4ч
€65
за 1-4 чел.
Панорамный Турин на закате
Открыть лучшие ракурсы города, любопытные факты из его жизни и уютное заведение с лучшим аперитивом
Индивидуальная экскурсия
3ч
€140
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Турин!
Исследовать главные достопримечательности одного из самых загадочных и красивых городов Италии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-3 чел.
Таинственный Турин
Погрузиться в нескучные сюжеты темной и светлой сторон города
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€120
за 1-8 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Насладиться элегантной атмосферой старинных кафе, узнать их историю и попробовать местные сладости
Индивидуальный тур
8ч
€325
за 1-4 чел.
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Увлекательный тур с посещением винных хозяйств и дегустацией в живописных окрестностях Турина
Индивидуальная экскурсия
8ч
€180
за 1-4 чел.
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Познакомиться с городом с точки зрения богатой христианской истории
Индивидуальная экскурсия
8ч
€199
за 1-4 чел.
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Индивидуальная экскурсия
6ч
€180
за 1-4 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Увидеть роскошное наследие пригородов Турина и погрузиться в хитросплетение интриг прошлого
Индивидуальная экскурсия
6ч
€140
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
«Осадить» город и увидеть всё самое интересное на его улицах и в музеях
Индивидуальная экскурсия
2ч
€144
за 1-10 чел.
Турин и Священная реликвия Плащаница
Познакомиться с легендами города и историей христианской реликвии
Последние отзывы «Экскурсии Турина»
- ДДаша13 октября 2021Спасибо Кристина за замечательную экскурсию! Кристина замечательный рассказчик! Она не перегружает информацией, излагает все в очень доступной форме и ненавязчиво. Поэтому запоминается легко и время проходит интересно. Несмотря на то, что центр города не очень большой, в Турине есть что посмотреть и где погулять. Послушав Кристину, мы слегка изменили нашу программу на вторую половину дня и остались очень довольны её рекомендациями. Нам очень понравилось.
- MManfred9 октября 2021Настоятельно рекомендую эту экскурсию и гида, которая прекрасно провела её. Манфред.
- AAleksandr27 сентября 2021Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось. )
- KKhrystyna19 сентября 2021Спасибо за динамичную, содержательную и очень интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Юля передала нам свою любовь к Турину и вдохновила вернуться. Однозначно рекомендуем просмотреть на этот замечательный город глазами Юли.
- ЕЕкатерина5 августа 2021Юлия провела нас по самым знаменательным площадям и улицам Турина, поделившись с нами обширными знаниями о событиях и людях города. Экскурсия прошла увлекательно, в легкой и непринужденной атмосфере. Хочется вернуться в этот удивительный город, чтобы пройти с Юлией еще неоткрытыми для нас маршрутами других экскурсий. Благодарим от души!
- ААлександр2 июля 2021Ещё раз огромная благодарность за прекрасную экскурсию!
- Отзыв на: Панорамный Турин на закатеЕЕлена6 марта 2021Экскурсия понравилась! Просто - легко- отдыхательно. Что ценно- гид Кристина водила нас не только по « туристическим тропам», но и показала всякие интересные местечки, исторические кафе и небольшие рестораны, где завсегдатаи местные жители. И вправду, когда на следующий день мы пообедали, были впечатлены интересным меню и качеством продуктов, и удивительно недорого. Кристина не только комментировала маршрут, но и рассказывала всякие забавные городские легенды и интересные случаи из жизни знаменитых людей, посещавших или живших в Турине. Она очень отзывчивая: подбирала инфо и любезно подстраивалась под наш ритм и график.
- ИИрина24 февраля 2020Потрясающая поездка в Альпы. Ирина просто супер!
- ННаталья22 февраля 2020Прекрасная гид Ирина помогает ощутить в полном мере атмосферу Пьемонта и Верхних Альп Прованса. Отличное знание страны Ириной делают экскурсию прекрасным путешествием в историю. Древние крепости и замки, местные деликатесы, ну и горы, чтоб может быть лучше? Однозначно советую! Спасибо, Ирина!
- ИИнна22 февраля 2020Все прошло отлично! Очень понравилось))