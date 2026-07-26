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10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €135
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы
Погрузитесь в атмосферу итальянских Альп, посетив монастырь Св. Михаила, средневековую деревню Эскиль и французский Бриансон
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Турин и Священная реликвия Плащаница
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
О Турине с любовью
Легкая ознакомительная прогулка по первой столице Италии
Начало: У ворот Porta Palatina
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €121 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Французский шарм и древняя история итальянского Турина
Погрузитесь в атмосферу Турина, где история встречается с французским шармом. Прогулка по площадям и дворцам оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Турин - первое знакомство
Увидеть знаковые места и раскрыть загадочный характер первой итальянской столицы
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный Турин
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
от €215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное приключение в Ланге, Пьемонте
Путешествие по винным хозяйствам с дегустацией в живописных окрестностях Турина
10 авг в 16:00
11 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Турин - сердце Северной Италии
Исследовать must-see места, узнать их истории и уловить дух древнего города
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Турину для всей семьи
Обзорная прогулка, сочетающая информацию для взрослых и увлекательные задания для детей
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от €180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Египетский музей Турина - с гидом
Окунитесь в атмосферу древнего Египта в Турине. Узнайте о жизни фараонов, мумификации и тайнах гробниц. Уникальная экскурсия с опытным гидом
Начало: На Via Accademia delle Scienze
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €195 за всё до 10 чел.
Групповая
Обзорная по Турину
Начало: Королевский дворец Турина
Расписание: По пятницам 09.00
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
Бароло и Барбареско: винный день в Пьемонте
Научиться выбирать вино так, как это делают сомелье - из Турина
Начало: на улице Джузеппе Мадзини
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €358 за человека
Групповая
Экскурсия по Королевскому дворцу Турина
Пройти дорогами королей и восхититься их наследием
Начало: Около Кафедрального Собора
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€47 за человека
Групповая
Исторический центр Турина
Изучить главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: В центре города
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо: поезд и теплоход
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 6 чел.
Групповая
Королевский Дворец в Турине
Начало: Королевский дворец Турина
Расписание: По пятницам
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€47 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка в Геную на поезде из Турина
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
€150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Бароло: родина великого вина (из Турина)
Путешествие в Бароло подарит вам уникальный опыт: дегустация вин, прогулка по историческим местам и знакомство с культурой Пьемонта
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
€350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
всей моей семье и мне очень понравилась экскурсия с Ириной.
моя главная цель была посетить работающую винодельню Ира предложила прекрасный вариант.
моя главная цель была посетить работающую винодельню Ира предложила прекрасный вариант.
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ради этого гида хочется вернуться в Италию и Турин, это что то на невероятном, она супер интересная женщина, очень классные
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В
Замечательная обзорная экскурсия по Турину. Мы с женой и дочкой остались очень довольны экскурсией, удалось всего за несколько часов погрузиться
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И
Спасибо огромное Ирине за организацию и проведение экскурсий в регионе Пьемонт. Мои туристы приехали в полном восторге. Я как турагент, обязательно воспользуюсь услугами Ирины для своих туристов. Теперь уже знаю - они будут в надежных руках. еще раз - СПАСИБО.
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Т
Кира - прекрасный интересный рассказчик! Настоящий профессионал и человек, искренне любящий Италию и глубоко знающий ее историю и традиции. Кира
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А
Провели с Ириной два замечательных дня - в рамках обзорной экскурсии по Турину детально познакомились с главными достопримечательностями и многими
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М
всё отлично, спасибо большое!
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Ю
Прекрасная экскурсия.
Очень грамотный экскурсовод! Прекрасно ориентируется в городе Жаль что не проводит других экскурсий.
Очень грамотный экскурсовод! Прекрасно ориентируется в городе Жаль что не проводит других экскурсий.
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А
все было супер, рекомендую!
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Все было супер!!!
Большое спасибо за прекрасно проведенное время!!!
Большое спасибо за прекрасно проведенное время!!!
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Всего 577 отзывов в Турине
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Ответы на вопросы от путешественников по Турину
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Наши экскурсии по Турину — это путеводитель по самым значимым достопримечательностям города. Откройте для себя Турин во всем его разнообразии: от королевских резиденций до уникальных музеев. Бронируйте сейчас и погрузитесь в приключение!