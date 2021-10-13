Отзыв на: О Турине с любовью! Д Даша 5 Спасибо Кристина за замечательную экскурсию! Кристина замечательный рассказчик! Она не перегружает информацией, излагает все в очень доступной форме и ненавязчиво. Поэтому запоминается легко и время проходит интересно. Несмотря на то, что центр города не очень большой, в Турине есть что посмотреть и где погулять. Послушав Кристину, мы слегка изменили нашу программу на вторую половину дня и остались очень довольны её рекомендациями. Нам очень понравилось.

Отзыв на: О Турине с любовью! M Manfred 5 Настоятельно рекомендую эту экскурсию и гида, которая прекрасно провела её. Манфред.

Отзыв на: О Турине с любовью! A Aleksandr 5 Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось. )

Отзыв на: Турин — сердце Северной Италии K Khrystyna 5 Спасибо за динамичную, содержательную и очень интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Юля передала нам свою любовь к Турину и вдохновила вернуться. Однозначно рекомендуем просмотреть на этот замечательный город глазами Юли.

Отзыв на: Турин — сердце Северной Италии Е Екатерина 5 Юлия провела нас по самым знаменательным площадям и улицам Турина, поделившись с нами обширными знаниями о событиях и людях города. Экскурсия прошла увлекательно, в легкой и непринужденной атмосфере. Хочется вернуться в этот удивительный город, чтобы пройти с Юлией еще неоткрытыми для нас маршрутами других экскурсий. Благодарим от души!

Отзыв на: Турин — сердце Северной Италии А Александр 5 Ещё раз огромная благодарность за прекрасную экскурсию!

Отзыв на: Панорамный Турин на закате Е Елена 5 Экскурсия понравилась! Просто - легко- отдыхательно. Что ценно- гид Кристина водила нас не только по « туристическим тропам», но и показала всякие интересные местечки, исторические кафе и небольшие рестораны, где завсегдатаи местные жители. И вправду, когда на следующий день мы пообедали, были впечатлены интересным меню и качеством продуктов, и удивительно недорого. Кристина не только комментировала маршрут, но и рассказывала всякие забавные городские легенды и интересные случаи из жизни знаменитых людей, посещавших или живших в Турине. Она очень отзывчивая: подбирала инфо и любезно подстраивалась под наш ритм и график.

Отзыв на: Из Турина в Альпы И Ирина 5 Потрясающая поездка в Альпы. Ирина просто супер!

Отзыв на: Из Турина в Альпы Н Наталья 5 Прекрасная гид Ирина помогает ощутить в полном мере атмосферу Пьемонта и Верхних Альп Прованса. Отличное знание страны Ириной делают экскурсию прекрасным путешествием в историю. Древние крепости и замки, местные деликатесы, ну и горы, чтоб может быть лучше? Однозначно советую! Спасибо, Ирина!