Экскурсии Турина

Все экскурсии в Турине

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Турине – доступно 20 экскурсий на 2021 год, 169 ⭐ отзывов, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Турине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Агротур на итальянскую ферму
Индивидуальная экскурсия
430
за 1-4 чел.
Агротур на итальянскую ферму
Во время этого маршрута я приглашаю Вас познакомиться с сельским бытом, полюбоваться живописными пейзажами,...
по договоренности
Турин обзорная экскурсия на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
214
за 1-4 чел.
Турин обзорная экскурсия на автомобиле
О Турине с любовью!
Индивидуальная экскурсия
5
14
65
за 1-4 чел.
О Турине с любовью!
Легкая ознакомительная прогулка по первой столице Италии
Музей Вина WiMu в замке Бароло
Индивидуальная экскурсия
570
за 1-4 чел.
Музей Вина WiMu в замке Бароло
Турин — сердце Северной Италии
Индивидуальная экскурсия
5
59
2ч 30м
80
72
за 1-4 чел.
Турин — сердце Северной Италии
Исследовать must-see места, узнать их истории и уловить дух древнего города
Экскурсия в Королевский дворец
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
170
за 1-20 чел.
Экскурсия в Королевский дворец
Обзорная экскурсия по Турину
Индивидуальная экскурсия
4.9
7
165
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
История города в его церквях, дворцах и площадях — индивидуальная обзорная прогулка
Экскурсия на сыроварню
Индивидуальная экскурсия
500
за 1-4 чел.
Экскурсия на сыроварню
по договоренности
Турин — первое знакомство
Индивидуальная экскурсия
5
14
140
за 1-3 чел.
Турин — первое знакомство
Увидеть знаковые места и раскрыть загадочный характер первой итальянской столицы
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Индивидуальная экскурсия
5
14
190
за 1-4 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Насладиться пейзажами Пьемонта и его знаменитыми деликатесами
Панорамный Турин на закате
Индивидуальная экскурсия
5
1
65
за 1-4 чел.
Панорамный Турин на закате
Открыть лучшие ракурсы города, любопытные факты из его жизни и уютное заведение с лучшим аперитивом
Добро пожаловать в Турин!
Индивидуальная экскурсия
5
1
140
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Турин!
Исследовать главные достопримечательности одного из самых загадочных и красивых городов Италии
Таинственный Турин
Индивидуальная экскурсия
5
8
150
за 1-3 чел.
Таинственный Турин
Погрузиться в нескучные сюжеты темной и светлой сторон города
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Индивидуальная экскурсия
5
2
3ч 30м
120
за 1-8 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Насладиться элегантной атмосферой старинных кафе, узнать их историю и попробовать местные сладости
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Индивидуальный тур
5
1
325
за 1-4 чел.
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Увлекательный тур с посещением винных хозяйств и дегустацией в живописных окрестностях Турина
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-4 чел.
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Познакомиться с городом с точки зрения богатой христианской истории
Из Турина в Альпы
Индивидуальная экскурсия
5
39
199
за 1-4 чел.
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Индивидуальная экскурсия
5
5
180
за 1-4 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Увидеть роскошное наследие пригородов Турина и погрузиться в хитросплетение интриг прошлого
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Индивидуальная экскурсия
5
4
140
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
«Осадить» город и увидеть всё самое интересное на его улицах и в музеях
Турин и Священная реликвия Плащаница
Индивидуальная экскурсия
144
за 1-10 чел.
Турин и Священная реликвия Плащаница
Познакомиться с легендами города и историей христианской реликвии

Последние отзывы «Экскурсии Турина»

  • Отзыв на: О Турине с любовью!
    Д
    Даша
    13 октября 2021
    5
    Спасибо Кристина за замечательную экскурсию! Кристина замечательный рассказчик! Она не перегружает информацией, излагает все в очень доступной форме и ненавязчиво. Поэтому запоминается легко и время проходит интересно. Несмотря на то, что центр города не очень большой, в Турине есть что посмотреть и где погулять. Послушав Кристину, мы слегка изменили нашу программу на вторую половину дня и остались очень довольны её рекомендациями. Нам очень понравилось.
  • Отзыв на: О Турине с любовью!
    M
    Manfred
    9 октября 2021
    5
    Настоятельно рекомендую эту экскурсию и гида, которая прекрасно провела её. Манфред.
  • Отзыв на: О Турине с любовью!
    A
    Aleksandr
    27 сентября 2021
    5
    Спасибо большое за экскурсию. Все очень понравилось. )
  • Отзыв на: Турин — сердце Северной Италии
    K
    Khrystyna
    19 сентября 2021
    5
    Спасибо за динамичную, содержательную и очень интересную экскурсию. Время пролетело незаметно. Юля передала нам свою любовь к Турину и вдохновила вернуться. Однозначно рекомендуем просмотреть на этот замечательный город глазами Юли.
  • Отзыв на: Турин — сердце Северной Италии
    Е
    Екатерина
    5 августа 2021
    5
    Юлия провела нас по самым знаменательным площадям и улицам Турина, поделившись с нами обширными знаниями о событиях и людях города. Экскурсия прошла увлекательно, в легкой и непринужденной атмосфере. Хочется вернуться в этот удивительный город, чтобы пройти с Юлией еще неоткрытыми для нас маршрутами других экскурсий. Благодарим от души!
  • Отзыв на: Турин — сердце Северной Италии
    А
    Александр
    2 июля 2021
    5
    Ещё раз огромная благодарность за прекрасную экскурсию!
  • Отзыв на: Панорамный Турин на закате
    Е
    Елена
    6 марта 2021
    5
    Экскурсия понравилась! Просто - легко- отдыхательно. Что ценно- гид Кристина водила нас не только по « туристическим тропам», но и показала всякие интересные местечки, исторические кафе и небольшие рестораны, где завсегдатаи местные жители. И вправду, когда на следующий день мы пообедали, были впечатлены интересным меню и качеством продуктов, и удивительно недорого. Кристина не только комментировала маршрут, но и рассказывала всякие забавные городские легенды и интересные случаи из жизни знаменитых людей, посещавших или живших в Турине. Она очень отзывчивая: подбирала инфо и любезно подстраивалась под наш ритм и график.
  • Отзыв на: Из Турина в Альпы
    И
    Ирина
    24 февраля 2020
    5
    Потрясающая поездка в Альпы. Ирина просто супер!
  • Отзыв на: Из Турина в Альпы
    Н
    Наталья
    22 февраля 2020
    5
    Прекрасная гид Ирина помогает ощутить в полном мере атмосферу Пьемонта и Верхних Альп Прованса. Отличное знание страны Ириной делают экскурсию прекрасным путешествием в историю. Древние крепости и замки, местные деликатесы, ну и горы, чтоб может быть лучше? Однозначно советую! Спасибо, Ирина!
  • Отзыв на: Из Турина в Альпы
    И
    Инна
    22 февраля 2020
    5
    Все прошло отлично! Очень понравилось))
🇮🇹