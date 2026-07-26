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Экскурсии в Турине

Найдено 24 экскурсии в Турине на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Пешая
3 часа
-
10%
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €135€150 за всё до 6 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
На машине
7 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €220 за всё до 4 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Из Турина в Альпы
На машине
9 часов
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы
Погрузитесь в атмосферу итальянских Альп, посетив монастырь Св. Михаила, средневековую деревню Эскиль и французский Бриансон
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
Турин и Священная реликвия Плащаница
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Турин и Священная реликвия Плащаница
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €195 за всё до 10 чел.
О Турине с любовью
Пешая
3 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
О Турине с любовью
Легкая ознакомительная прогулка по первой столице Италии
Начало: У ворот Porta Palatina
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от €121 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €170 за всё до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €260 за всё до 2 чел.
Французский шарм и древняя история итальянского Турина
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Французский шарм и древняя история итальянского Турина
Погрузитесь в атмосферу Турина, где история встречается с французским шармом. Прогулка по площадям и дворцам оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €130 за всё до 10 чел.
Турин - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Турин - первое знакомство
Увидеть знаковые места и раскрыть загадочный характер первой итальянской столицы
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Таинственный Турин
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный Турин
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
от €215 за всё до 4 чел.
Винное приключение в Ланге, Пьемонте
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное приключение в Ланге, Пьемонте
Путешествие по винным хозяйствам с дегустацией в живописных окрестностях Турина
10 авг в 16:00
11 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.
Турин - сердце Северной Италии
Пешая
2.5 часа
108 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Турин - сердце Северной Италии
Исследовать must-see места, узнать их истории и уловить дух древнего города
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по Турину для всей семьи
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Турину для всей семьи
Обзорная прогулка, сочетающая информацию для взрослых и увлекательные задания для детей
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €105 за всё до 5 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от €180 за всё до 2 чел.
В Египетский музей Турина - с гидом
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В Египетский музей Турина - с гидом
Окунитесь в атмосферу древнего Египта в Турине. Узнайте о жизни фараонов, мумификации и тайнах гробниц. Уникальная экскурсия с опытным гидом
Начало: На Via Accademia delle Scienze
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €195 за всё до 10 чел.
Обзорная по Турину
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Групповая
Обзорная по Турину
Начало: Королевский дворец Турина
Расписание: По пятницам 09.00
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
€30 за человека
Бароло и Барбареско: винный день в Пьемонте
На машине
8 часов
Индивидуальная
Бароло и Барбареско: винный день в Пьемонте
Научиться выбирать вино так, как это делают сомелье - из Турина
Начало: на улице Джузеппе Мадзини
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €358 за человека
Экскурсия по Королевскому дворцу Турина
Пешая
1 час
Групповая
Экскурсия по Королевскому дворцу Турина
Пройти дорогами королей и восхититься их наследием
Начало: Около Кафедрального Собора
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€47 за человека
Исторический центр Турина
Пешая
1.5 часа
Групповая
Исторический центр Турина
Изучить главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: В центре города
14 авг в 09:00
21 авг в 09:00
€30 за человека
Поездка на озеро Комо: поезд и теплоход
Пешая
На теплоходе
Круизы
На поезде
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо: поезд и теплоход
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
€500 за всё до 6 чел.
Королевский Дворец в Турине
Пешая
1 час
Групповая
Королевский Дворец в Турине
Начало: Королевский дворец Турина
Расписание: По пятницам
14 авг в 10:00
21 авг в 10:00
€47 за человека
Поездка в Геную на поезде из Турина
Пешая
На поезде
8 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Поездка в Геную на поезде из Турина
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
€150 за человека
Бароло: родина великого вина (из Турина)
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бароло: родина великого вина (из Турина)
Путешествие в Бароло подарит вам уникальный опыт: дегустация вин, прогулка по историческим местам и знакомство с культурой Пьемонта
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
€350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Дина
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
всей моей семье и мне очень понравилась экскурсия с Ириной.
моя главная цель была посетить работающую винодельню Ира предложила прекрасный вариант.
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красивое место, мы увидели весь процесс виноделия, пообщались с самим собственником этой винодельни. дегустация была прекрасная: 4-5 разных вина, вкусный сыр и другие закуски. и конечно интересная информация о регионе и вине.

потом Ира нам показала деревню Бароло, мы гуляли по самым красивым удочкам. много рассказала просто про жизнь в Италии.

сервис - прекрасный. на машине нас забрали от отеля и привезли в отель.

по времени нас нигде не ограничивал, но мы уложились в 7 часов.

прекрасная экскурсия. приедем еще.

всей моей семье и мне очень понравилась экскурсия с Ириной.
всей моей семье и мне очень понравилась экскурсия с Ириной.
всей моей семье и мне очень понравилась экскурсия с Ириной.
всей моей семье и мне очень понравилась экскурсия с Ириной.
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Эльвира
Из Турина в Альпы
ради этого гида хочется вернуться в Италию и Турин, это что то на невероятном, она супер интересная женщина, очень классные
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места показывает, поверьте у меня опыт на трипстере очень большой, но это экскурсовод заслуживает не только восхищения но и безмерной благодарности за совместно проведенное с ней время, 9 часов поездки как один миг!!! Ирина вы супер!!!! кще раз вам спасибо за подаренные впечатления

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В
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Замечательная обзорная экскурсия по Турину. Мы с женой и дочкой остались очень довольны экскурсией, удалось всего за несколько часов погрузиться
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в атмосферу города, который нам очень понравился. Ирина прекрасно знает город, его историю и достопримечательности, очень интересный эрудированный рассказчик, с отличным чувством юмора. Очень советуем и обязательно вернемся в Турин еще!

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И
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Спасибо огромное Ирине за организацию и проведение экскурсий в регионе Пьемонт. Мои туристы приехали в полном восторге. Я как турагент, обязательно воспользуюсь услугами Ирины для своих туристов. Теперь уже знаю - они будут в надежных руках. еще раз - СПАСИБО.
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Т
Французский шарм и древняя история итальянского Турина
Кира - прекрасный интересный рассказчик! Настоящий профессионал и человек, искренне любящий Италию и глубоко знающий ее историю и традиции. Кира
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уделила нам даже больше времени, чем было запланировано, внимательно, без суеты и спешки отвечая на наши вопросы. Уже порекомендовали всем нашим друзьям:) Мы влюбились в Турин и обязательно вернемся сюда еще раз! Один день - мало, для такого города:)
Кира, сердечное спасибо за экскурсию!

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А
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Провели с Ириной два замечательных дня - в рамках обзорной экскурсии по Турину детально познакомились с главными достопримечательностями и многими
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интересными местами города, которые самим не найти. Также ездили в дневное путешествие по Альпам, очень понравились альпийские красоты, милые деревушки, средневековые крепости. Ирина также помогла нам и с личными вопросами (шопинг, рестораны, музеи, лекарства).
Ирина профи и замечательный человек. Спасибо! Рекомендую всем.

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М
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
всё отлично, спасибо большое!
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Ю
О Турине с любовью
Прекрасная экскурсия.
Очень грамотный экскурсовод! Прекрасно ориентируется в городе Жаль что не проводит других экскурсий.
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А
Таинственный Турин
все было супер, рекомендую!
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Maksim
О Турине с любовью
Все было супер!!!
Большое спасибо за прекрасно проведенное время!!!
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Всего 577 отзывов в Турине

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Ответы на вопросы от путешественников по Турину

Самые популярные экскурсии в Турине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24:
  1. Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев;
  2. Из Турина в Бароло, на родину великого вина;
  3. По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций;
  4. Из Турина в Альпы;
  5. Турин и Священная реликвия Плащаница.
Сколько стоит экскурсия по Турину в августе 2026
Сейчас в Турине можно забронировать 24 экскурсии от 30 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 577 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Наши экскурсии по Турину — это путеводитель по самым значимым достопримечательностям города. Откройте для себя Турин во всем его разнообразии: от королевских резиденций до уникальных музеев. Бронируйте сейчас и погрузитесь в приключение!