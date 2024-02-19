Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Индивидуальная экскурсия в Турине

Отправиться в уютный городок Бра, посетить сыроварню и попробовать селекционные альпийские сыры

Всего час на поезде из Турина — и вы в городе Бра, где родилось движение Slow Food. Я расскажу, какие принципы лежат в его основе.

Вместе мы посетим местную сыроварню, где вы попробуете лучшие сыры Пьемонта: селекционные, аффинажные, альпийские, с трюфелем и другие. Научитесь правильно дегустировать сыры и ощущать их аромат.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€140
Дети до 14 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Необыкновенный мир сыров Пьемонта

Вы посетите сыроварню в маленьком уютном городе Бра: осмотрите сырный погреб и камеру хранения. А также продегустируете более восьми видов сыров. Я расскажу:

  • Как правильно читать сырную этикетку, оценивать сыр визуально и ольфакторно
  • Почему сыры из козьего молока всегда белые
  • Что такое движение Slow Food
  • Почему овечий сыр имеет цитрусовые нотки в аромате
  • Чем хороши альпийские сыры
  • Почему сыры из сырого молока намного полезнее, чем из пастеризованного

Бонусом станет небольшая прогулка по историческому центру Бра. Мы пройдём по уютным старинным улицам города и полюбуемся церквями в стиле пьемонтского барокко.

Организационные детали

  • Из Турина в Бра и обратно вы добираетесь самостоятельно. Прямой поезд ходит каждый час, время в пути — 1 час, цена билета — 5,40 евро в одну сторону. Можно приехать на авто за 45 минут.
  • Дегустация сыра включена в стоимость
  • Вино оплачивается дополнительно (по желанию)
  • Я подарю вам авторскую методичку о правилах дегустации и хранения сыра. А также проверенный рецепт ньокки с сыром.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре г. Бра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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