Отправиться в уютный городок Бра, посетить сыроварню и попробовать селекционные альпийские сыры
Всего час на поезде из Турина — и вы в городе Бра, где родилось движение Slow Food. Я расскажу, какие принципы лежат в его основе.
Вместе мы посетим местную сыроварню, где вы попробуете лучшие сыры Пьемонта: селекционные, аффинажные, альпийские, с трюфелем и другие. Научитесь правильно дегустировать сыры и ощущать их аромат.
Вместе мы посетим местную сыроварню, где вы попробуете лучшие сыры Пьемонта: селекционные, аффинажные, альпийские, с трюфелем и другие. Научитесь правильно дегустировать сыры и ощущать их аромат.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€140
|Дети до 14 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Необыкновенный мир сыров Пьемонта
Вы посетите сыроварню в маленьком уютном городе Бра: осмотрите сырный погреб и камеру хранения. А также продегустируете более восьми видов сыров. Я расскажу:
- Как правильно читать сырную этикетку, оценивать сыр визуально и ольфакторно
- Почему сыры из козьего молока всегда белые
- Что такое движение Slow Food
- Почему овечий сыр имеет цитрусовые нотки в аромате
- Чем хороши альпийские сыры
- Почему сыры из сырого молока намного полезнее, чем из пастеризованного
Бонусом станет небольшая прогулка по историческому центру Бра. Мы пройдём по уютным старинным улицам города и полюбуемся церквями в стиле пьемонтского барокко.
Организационные детали
- Из Турина в Бра и обратно вы добираетесь самостоятельно. Прямой поезд ходит каждый час, время в пути — 1 час, цена билета — 5,40 евро в одну сторону. Можно приехать на авто за 45 минут.
- Дегустация сыра включена в стоимость
- Вино оплачивается дополнительно (по желанию)
- Я подарю вам авторскую методичку о правилах дегустации и хранения сыра. А также проверенный рецепт ньокки с сыром.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре г. Бра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Турине
Приветствую! Я Ольга, дипломированный дегустатор сыра, сертифицированный сомелье и участник итальянского движения Slow Food. Я увлечённый исследователь традиций Пьемонта, его вина, сыра, трюфеля и гастрономии. Годами я узнавала секреты местного менталитета, знакомилась с виноделами, сыроделами, шоколатье и охотниками на белый трюфель. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом!
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