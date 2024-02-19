Всего час на поезде из Турина — и вы в городе Бра, где родилось движение Slow Food. Я расскажу, какие принципы лежат в его основе. Вместе мы посетим местную сыроварню, где вы попробуете лучшие сыры Пьемонта: селекционные, аффинажные, альпийские, с трюфелем и другие. Научитесь правильно дегустировать сыры и ощущать их аромат.

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Описание

Что вас ожидает

Необыкновенный мир сыров Пьемонта

Вы посетите сыроварню в маленьком уютном городе Бра: осмотрите сырный погреб и камеру хранения. А также продегустируете более восьми видов сыров. Я расскажу:

Как правильно читать сырную этикетку, оценивать сыр визуально и ольфакторно

Почему сыры из козьего молока всегда белые

Что такое движение Slow Food

Почему овечий сыр имеет цитрусовые нотки в аромате

Чем хороши альпийские сыры

Почему сыры из сырого молока намного полезнее, чем из пастеризованного

Бонусом станет небольшая прогулка по историческому центру Бра. Мы пройдём по уютным старинным улицам города и полюбуемся церквями в стиле пьемонтского барокко.

Организационные детали