Вы любите гастрономические туры
Вы любите гастрономические туры? Тогда вы не можете пропустить уникальный улиточный фестиваль, проходящий каждый год в красивейшем городке Кераско.
Мы прогуляемся по уютным улочкам города, заглянем в античные лавки и поробуем на обед местный деликатес.
Мы прогуляемся по уютным улочкам города, заглянем в античные лавки и поробуем на обед местный деликатес.
Что вас ждет
Вы любите гастрономические туры? Тогда вы не можете пропустить уникальный улиточный фестиваль, проходящий каждый год в красивейшем городке Кераско, что рядом с известной винодельческой зоной Бароло и Бра, родиной Slow food.
Посетите вместе со мной очаровательный городок Кераско и вы влюбитесь в него с первого взгляда! Еще Наполеон называл этот город самым прекрасным городом в Италии, благодаря его элегантной архитектуре. Кераско богат достопримечательностями:
- замок Висконти,
- дворец Салерано,
- церкви Сан Мартино, Санта Мария дель Пополо, Св. Августа.
- В историческом центре города мы с вами совершим прогулку по античным лавкам, а на обед я вас приглашаю посетить один из самых изысканных ресторанов Италии, для того чтобы отведать деликатес, которым славится Кераско это улитки, плантации которых мы увидим.
Пять воскресений в году в Кераско проходит знаменитый рынок антиквариата. До встречи в Пьемонте!
Важно знать
В стоимость экскурсий включено:
- услуги гида, переводчика,
- трансфер.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обед.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида, переводчика
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: по договоренностиЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альмира — ваш гид в Турине
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Турина
Еще несколько похожих предложений в Турине
Индивидуальная
Людмила
Винные туры в Ланге, Пьемонте
Увлекательный тур с посещением винных хозяйств и дегустацией в живописных окрестностях Турина
Завтра
Завтра
21 мая
€325 за 1-4 чел.
Индивидуальная
Людмила
Обзорная экскурсия по Турину
История города в его церквях, дворцах и площадях - индивидуальная обзорная прогулка
Завтра
Завтра
21 мая
€165 за 1-10 чел.
Индивидуальная
Ирина
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
«Осадить» город и увидеть всё самое интересное на его улицах и в музеях
23 мая
24 мая
25 мая
€140 за 1-6 чел.