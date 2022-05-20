Что вас ждет

Вы любите гастрономические туры? Тогда вы не можете пропустить уникальный улиточный фестиваль, проходящий каждый год в красивейшем городке Кераско, что рядом с известной винодельческой зоной Бароло и Бра, родиной Slow food.

Посетите вместе со мной очаровательный городок Кераско и вы влюбитесь в него с первого взгляда! Еще Наполеон называл этот город самым прекрасным городом в Италии, благодаря его элегантной архитектуре. Кераско богат достопримечательностями:

замок Висконти,

дворец Салерано,

церкви Сан Мартино, Санта Мария дель Пополо, Св. Августа.

В историческом центре города мы с вами совершим прогулку по античным лавкам, а на обед я вас приглашаю посетить один из самых изысканных ресторанов Италии, для того чтобы отведать деликатес, которым славится Кераско это улитки, плантации которых мы увидим.

Пять воскресений в году в Кераско проходит знаменитый рынок антиквариата. До встречи в Пьемонте!

Важно знать

В стоимость экскурсий включено:

услуги гида, переводчика,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: