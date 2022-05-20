Экскурсия в Кераско и фестиваль улиток

Вы любите гастрономические туры

Вы любите гастрономические туры? Тогда вы не можете пропустить уникальный улиточный фестиваль, проходящий каждый год в красивейшем городке Кераско.

Мы прогуляемся по уютным улочкам города, заглянем в античные лавки и поробуем на обед местный деликатес.
Экскурсия в Кераско и фестиваль улиток

Что вас ждет

Вы любите гастрономические туры? Тогда вы не можете пропустить уникальный улиточный фестиваль, проходящий каждый год в красивейшем городке Кераско, что рядом с известной винодельческой зоной Бароло и Бра, родиной Slow food.

Посетите вместе со мной очаровательный городок Кераско и вы влюбитесь в него с первого взгляда! Еще Наполеон называл этот город самым прекрасным городом в Италии, благодаря его элегантной архитектуре. Кераско богат достопримечательностями:

  • замок Висконти,
  • дворец Салерано,
  • церкви Сан Мартино, Санта Мария дель Пополо, Св. Августа.
  • В историческом центре города мы с вами совершим прогулку по античным лавкам, а на обед я вас приглашаю посетить один из самых изысканных ресторанов Италии, для того чтобы отведать деликатес, которым славится Кераско это улитки, плантации которых мы увидим.
Пять воскресений в году в Кераско проходит знаменитый рынок антиквариата. До встречи в Пьемонте!

Важно знать

В стоимость экскурсий включено:

  • услуги гида, переводчика,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида, переводчика
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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