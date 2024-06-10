1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кераско с участием в фестивале улиток - Путешествие вкусов в Турине
Погрузитесь в мир итальянской кухни с эксклюзивным трансфером в Кераско. Откройте для себя улиточный фестиваль и исторические сокровища города
Начало: Ваш отель
«• услуги гида, переводчика, • трансфер»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в Кьери: готическая архитектура и средневековые монументы
Откройте для себя сокровища Кьери, жемчужины готики, всего в 12 км от Турина. Исторические монументы и захватывающие истории ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
«• экскурсия по шоколадной фабрике, • урок с шеф поваром, • дегустация шоколада, • трансфер»
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€438 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Трансфер»
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