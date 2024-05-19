1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
«А у моего закадычного друга Лино в Бароло маленький семейный ресторанчик, где мы сможем попробовать блюда кухни Пьемонта – самые лучшие и душевные»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
«Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: Бичерин/забайоне — 6-8 евро, королевский полдник −10-12 евро»
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
«Этот гастрономический винный тур — не только дегустация прекрасного вина, производимого из винограда, произрастающего на местных виноградниках»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
«Дегустация сыра включена в стоимость»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200€180 за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в интерактивный музей кофе Lavazza в Турине
Любите кофе? Музей Lavazza в Турине откроет для вас мир ароматного напитка. Узнайте историю семьи Лавацца и насладитесь дегустацией
Начало: Площадь Кастелло либо по договоренности
«В конце маршрута вас ждет дегустация кофе»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кераско с участием в фестивале улиток - Путешествие вкусов в Турине
Погрузитесь в мир итальянской кухни с эксклюзивным трансфером в Кераско. Откройте для себя улиточный фестиваль и исторические сокровища города
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Вы любите гастрономические туры»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
«• экскурсия по шоколадной фабрике, • урок с шеф поваром, • дегустация шоколада, • трансфер»
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
«В Пьемонт приезжают гурманы и ценители трюфеля со всего света»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€438 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВася19 мая 2024Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
- KKonstantin19 мая 2024Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
- ККим15 апреля 2024Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
- ООльга6 марта 2024Спасибо Ирине! Было замечательно организовано и комфортно!
- ООксана14 июля 2022Наконец нашла время поблагодарить Тиана за чудесные путешествия, которые она организовала для меня и моих друзей. Прямо скажу - ей
- ААлександр8 октября 2019Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
- ММихаил21 июля 2019Нам понравилось! Тиана рассказала не только о о шоколаде и кофейнях оно и об истории города и региона. Связала давно известные имена в увлекательные истории. И вообще была приятным собеседником.
- ВВалерия3 апреля 2019Были в Турине в Марте, в первый раз. Эта экскурсия подойдёт тем, кто как раз первый раз в городе. Она
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Турина, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024