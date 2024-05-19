Гастрономические экскурсии Турина

Найдено 8 экскурсий в категории «Гастрономические» в Турине на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
«А у моего закадычного друга Лино в Бароло маленький семейный ресторанчик, где мы сможем попробовать блюда кухни Пьемонта – самые лучшие и душевные»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за всё до 4 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
«Еда и напитки не включены в стоимость экскурсии: Бичерин/забайоне — 6-8 евро, королевский полдник −10-12 евро»
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 160 за всё до 8 чел.
Винные туры в Ланге, Пьемонте
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
«Этот гастрономический винный тур — не только дегустация прекрасного вина, производимого из винограда, произрастающего на местных виноградниках»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
«Дегустация сыра включена в стоимость»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200180 за всё до 10 чел.
Музей кофе
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Билеты в интерактивный музей кофе Lavazza в Турине
Любите кофе? Музей Lavazza в Турине откроет для вас мир ароматного напитка. Узнайте историю семьи Лавацца и насладитесь дегустацией
Начало: Площадь Кастелло либо по договоренности
«В конце маршрута вас ждет дегустация кофе»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 20 чел.
Экскурсия в Кераско и фестиваль улиток
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кераско с участием в фестивале улиток - Путешествие вкусов в Турине
Погрузитесь в мир итальянской кухни с эксклюзивным трансфером в Кераско. Откройте для себя улиточный фестиваль и исторические сокровища города
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Вы любите гастрономические туры»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Шоколадный тур по Турину
Индивидуальная
6 часов
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
«• экскурсия по шоколадной фабрике, • урок с шеф поваром, • дегустация шоколада, • трансфер»
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Охота на трюфели
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
«В Пьемонт приезжают гурманы и ценители трюфеля со всего света»
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
438 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вася
    19 мая 2024
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
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    человек в теме, очень хорошо разбирается в сырах, и также хорошо в вине. А Пьемонт вообще удивительное место. Вернусь еще, обязательно забронирую тур по винодельням Бароло с Ольгой. За дополнительный печатный материал и экскурсию по уютному городу Бра отдельное спасибо!

  • K
    Konstantin
    19 мая 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
  • К
    Ким
    15 апреля 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
    Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
  • О
    Ольга
    6 марта 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Спасибо Ирине! Было замечательно организовано и комфортно!
  • О
    Оксана
    14 июля 2022
    Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
    Наконец нашла время поблагодарить Тиана за чудесные путешествия, которые она организовала для меня и моих друзей. Прямо скажу - ей
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    удалось влюбить меня в Эту часть Италии, о которой у меня были достаточно большие сомнения. Сначала зимой в Турин - просто очаровательная прогулка по центру с правильной дозой истории, архитектуры и искусства, плюс тёплые посиделки с горячим вкуснейшим местным напитком бичирином. А летом - винный тур с друзьями в Бароло и Барбареско. Хоть и с понятными сложностями, н нам удалось это сделать. Спасибо Тиане за радушие, организацию и терпение, самое главное. До новых встреч

  • А
    Александр
    8 октября 2019
    Винные туры в Ланге, Пьемонте
    Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила
  • М
    Михаил
    21 июля 2019
    Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
    Нам понравилось! Тиана рассказала не только о о шоколаде и кофейнях оно и об истории города и региона. Связала давно известные имена в увлекательные истории. И вообще была приятным собеседником.
  • В
    Валерия
    3 апреля 2019
    Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
    Были в Турине в Марте, в первый раз. Эта экскурсия подойдёт тем, кто как раз первый раз в городе. Она
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    скорее ознакомительная с уклоном в шоколадно-кофейную тему. Мы любим все попробовать на вкус, нам было интересно. К тому же Тиана подстроилась под запросы нашей дочери и рассказала и показала что-то исключительно для неё. Прекрасный день в прекрасном городе. Спасибо Тиана!

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "Гастрономические" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 438 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Турина, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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