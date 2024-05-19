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удалось влюбить меня в Эту часть Италии, о которой у меня были достаточно большие сомнения. Сначала зимой в Турин - просто очаровательная прогулка по центру с правильной дозой истории, архитектуры и искусства, плюс тёплые посиделки с горячим вкуснейшим местным напитком бичирином. А летом - винный тур с друзьями в Бароло и Барбареско. Хоть и с понятными сложностями, н нам удалось это сделать. Спасибо Тиане за радушие, организацию и терпение, самое главное. До новых встреч