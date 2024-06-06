1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Турин - сердце Северной Италии: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Закатный Турин: прогулка по старинным местам и аперитив
Мистический Турин на закате: прогулка по историческим местам, панорамный вид с холма и дегустация местных напитков в уютном ресторане
11 июня в 16:00
13 июня в 16:00
€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140€119 за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по Турину: путешествие, объединяющее поколения
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Турину, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: на piazza Castello
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€90 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Погрузитесь в духовное наследие Турина, посетив его знаменитые церкви и соборы. Узнайте больше о Плащанице Спасителя и других религиозных реликвиях
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Агротур на итальянскую ферму в Турине: вкус настоящей Италии
Приглашаем на уникальный агротур в Турине, где вы сможете познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Турин: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Путешествие по Турину на автомобиле с остановками на панорамных площадках и дегустацией традиционного напитка Бичерин
Начало: Torino
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Музей Вина WiMu в замке Бароло: погружение в историю виноделия
Приглашаем на увлекательное путешествие по музею вина в замке Бароло, где история виноделия оживает
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€570 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Уникальная экскурсия в Королевский дворец Турина: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на экскурсию по Королевскому дворцу Турина, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на сыроварню в Турине: вкус итальянской традиции
Познакомьтесь с искусством производства итальянских сыров. От творога до выдержанных сортов - каждый найдет сыр по вкусу
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в интерактивный музей кофе Lavazza в Турине
Любите кофе? Музей Lavazza в Турине откроет для вас мир ароматного напитка. Узнайте историю семьи Лавацца и насладитесь дегустацией
Начало: Площадь Кастелло либо по договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кераско с участием в фестивале улиток - Путешествие вкусов в Турине
Погрузитесь в мир итальянской кухни с эксклюзивным трансфером в Кераско. Откройте для себя улиточный фестиваль и исторические сокровища города
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в Музей кинематографа Турина: история кино и вид на город
Путешествие в мир кино ждет вас в Турине! Откройте для себя уникальные экспонаты и восхитительный вид с высоты 85 метров
Начало: У музея кино
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
Билеты
4 часа
Ступиниджи - охотничий домик королей
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в музей Ювентуса и на стадион Allianz: история и герои
Загляните в сердце футбольного мира Турина с экскурсией в музей Ювентуса и на стадион Allianz
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Билеты в Музей автомобилей Турин: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в историю автомобилестроения с экскурсией в Музей автомобилей Турин. Экспонаты от классики до Формулы 1
Начало: У музея автомобилей
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка в Альпы к Черной Мадонне и крепости Ричетто из Турина
Погрузитесь в атмосферу средневековья и духовности, посетив чудотворную статую Черной Мадонны и крепость Ричетто
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия в Египетский музей Турин: встреча с древним миром
Египетский музей в Турине - второй по значимости после Каирского. В коллекции более 30 000 предметов быта, религиозного культа и искусства античного Египта
Начало: Холл музея
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в Кьери: готическая архитектура и средневековые монументы
Откройте для себя сокровища Кьери, жемчужины готики, всего в 12 км от Турина. Исторические монументы и захватывающие истории ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Билеты
2 часа
Летний дворец Венария Реале в Турине: путешествие в итальянский Версаль
Погрузитесь в великолепие Летнего дворца Венария Реале, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Билеты
2 часа
Мистический Турин: Путешествие по тропам магии и подземелий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где мистика и история переплетаются в одно целое
Начало: Площадь Кастелло
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€438 за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Встретить рассвет в Турине: экскурсия для жаворонков
Подарите себе незабываемое утро в Турине: встреча рассвета с видом на Альпы и экскурсия по просыпающемуся городу
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Турином: уникальная пешеходная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Турина: от старинных улочек до легендарных достопримечательностей, сопровождаемые знающим гидом
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФлюра6 июня 2024Экскурсия по Турину, мне понравилось! Остались приятные впечатления. Чувствуется, как Ирина любит Турин и ее передача информации об этом городе восхитило меня. Рекомендую!!!!
- ВВладимир5 июня 2024Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
- ЕЕвгений2 июня 2024Очень увлекательная экскурсия. Много интересного, нового. Альмира помогла полюбить и запомнить Турин. Спасибо❤️
- ЗЗоя31 мая 2024Добрый день! Были в Турине всего 1 день, за это время с опытным гидом можно многое узнать, а с Олесей
- ААлександр31 мая 2024Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
- ЕЕлена27 мая 2024Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией. Понравилось, что
- ИИнга27 мая 2024Большое спасибо за профессиональную экскурсию! Было крайне интересно взглянуть на Турин и его историю
- ГГалина24 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Юлией. Было содержительно, но без информационного перегруза. Люблю экскурсии с гидами, влюбленными в в место, о
- ААлена23 мая 2024Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
- ЕЕкатерина20 мая 2024Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Индивидуальные»
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