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но и получили невероятное теплое гостеприимство, неформальное общение и заботу! Ирина с полной отдачей проводит с вами время, чувствует ваше настроение и слышит ваши пожелания. Если Ирина что-то советует из местных продуктов, ресторанчиков и магазинов, то будьте уверены - это не банальные советы других гидов, это честные рекомендации, от которых ВЫ получите удовольствие! До сих пор помним эти сыры и колбасы 🙏🏻 Если вы хотите почувствовать себя, словно вы приехали в гости к близкому человеку, а не к гиду, то обязательно бронируете экскурсии у Ирины! Мы очень надеемся, что еще вернемся в Турин и подведём с Ириной время по новым маршрутам! Спасибо за вашу работу, хотя это сложно назвать работой, за ваше бережное отношение к гостям!