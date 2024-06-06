Индивидуальные экскурсии в Турине с личным гидом

Найдено 36 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Турине на русском языке, цены от €80, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Турина в Альпы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
199 за всё до 4 чел.
Турин - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
140 за всё до 3 чел.
О Турине с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
80 за всё до 3 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за всё до 4 чел.
Турин - сердце Северной Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
94 отзыва
Турин - сердце Северной Италии: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
85 за всё до 4 чел.
Панорамный Турин на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Закатный Турин: прогулка по старинным местам и аперитив
Мистический Турин на закате: прогулка по историческим местам, панорамный вид с холма и дегустация местных напитков в уютном ресторане
11 июня в 16:00
13 июня в 16:00
80 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Турину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.
Таинственный Турин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Турин и Священная реликвия Плащаница
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Турин и Священная Плащаница: Путешествие в сердце истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Турину, где вы узнаете о Священной Плащанице и величии первой столицы Италии
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
144 за всё до 10 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие в Турине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
15 июля в 10:00
16 июля в 10:00
от 160 за всё до 8 чел.
Винные туры в Ланге, Пьемонте
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
140119 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Турину для всей семьи
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Экскурсия-квест по Турину: путешествие, объединяющее поколения
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Турину, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: на piazza Castello
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
90 за всё до 5 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200180 за всё до 10 чел.
История Турина, Плащаница и христианское наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Погрузитесь в духовное наследие Турина, посетив его знаменитые церкви и соборы. Узнайте больше о Плащанице Спасителя и других религиозных реликвиях
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Агротур на итальянскую ферму
Индивидуальная
4 часа
Агротур на итальянскую ферму в Турине: вкус настоящей Италии
Приглашаем на уникальный агротур в Турине, где вы сможете познакомиться с животными и попробовать натуральные продукты
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
430 за всё до 4 чел.
Турин обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Турин: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Путешествие по Турину на автомобиле с остановками на панорамных площадках и дегустацией традиционного напитка Бичерин
Начало: Torino
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
214 за всё до 4 чел.
Музей Вина WiMu в замке Бароло
Индивидуальная
8 часов
Музей Вина WiMu в замке Бароло: погружение в историю виноделия
Приглашаем на увлекательное путешествие по музею вина в замке Бароло, где история виноделия оживает
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
570 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Королевский дворец
Индивидуальная
1.5 часа
Уникальная экскурсия в Королевский дворец Турина: путешествие в прошлое
Приглашаем вас на экскурсию по Королевскому дворцу Турина, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 20 чел.
Экскурсия на сыроварню
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на сыроварню в Турине: вкус итальянской традиции
Познакомьтесь с искусством производства итальянских сыров. От творога до выдержанных сортов - каждый найдет сыр по вкусу
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Музей кофе
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Билеты в интерактивный музей кофе Lavazza в Турине
Любите кофе? Музей Lavazza в Турине откроет для вас мир ароматного напитка. Узнайте историю семьи Лавацца и насладитесь дегустацией
Начало: Площадь Кастелло либо по договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 20 чел.
Экскурсия в Кераско и фестиваль улиток
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия в Кераско с участием в фестивале улиток - Путешествие вкусов в Турине
Погрузитесь в мир итальянской кухни с эксклюзивным трансфером в Кераско. Откройте для себя улиточный фестиваль и исторические сокровища города
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Музей кинематографа в Турине
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Билеты в Музей кинематографа Турина: история кино и вид на город
Путешествие в мир кино ждет вас в Турине! Откройте для себя уникальные экспонаты и восхитительный вид с высоты 85 метров
Начало: У музея кино
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 25 чел.
Ступиниджи - охотничий домик королей
Билеты
4 часа
Ступиниджи - охотничий домик королей
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Экскурсия музей Ювентуса и на стадион Allianz
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Экскурсия в музей Ювентуса и на стадион Allianz: история и герои
Загляните в сердце футбольного мира Турина с экскурсией в музей Ювентуса и на стадион Allianz
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Музей автомобилей в Турине
Билеты
2 часа
Билеты в Музей автомобилей Турин: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в историю автомобилестроения с экскурсией в Музей автомобилей Турин. Экспонаты от классики до Формулы 1
Начало: У музея автомобилей
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 20 чел.
Поездка в Альпы к Черной Мадонне
Индивидуальная
8 часов
Поездка в Альпы к Черной Мадонне и крепости Ричетто из Турина
Погрузитесь в атмосферу средневековья и духовности, посетив чудотворную статую Черной Мадонны и крепость Ричетто
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Египетский музей
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Экскурсия в Египетский музей Турин: встреча с древним миром
Египетский музей в Турине - второй по значимости после Каирского. В коллекции более 30 000 предметов быта, религиозного культа и искусства античного Египта
Начало: Холл музея
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Кьери: жемчужина готики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в Кьери: готическая архитектура и средневековые монументы
Откройте для себя сокровища Кьери, жемчужины готики, всего в 12 км от Турина. Исторические монументы и захватывающие истории ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Шоколадный тур по Турину
Индивидуальная
6 часов
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Летний дворец Венария Реале - итальянский Версаль
Билеты
2 часа
Летний дворец Венария Реале в Турине: путешествие в итальянский Версаль
Погрузитесь в великолепие Летнего дворца Венария Реале, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 20 чел.
Чёрная и белая магия, эзотерика и подземелья Турина
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Мистический Турин: Путешествие по тропам магии и подземелий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где мистика и история переплетаются в одно целое
Начало: Площадь Кастелло
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 20 чел.
Охота на трюфели
Индивидуальная
2 часа
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
438 за всё до 10 чел.
Встретить рассвет: Турин для жаворонков
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Встретить рассвет в Турине: экскурсия для жаворонков
Подарите себе незабываемое утро в Турине: встреча рассвета с видом на Альпы и экскурсия по просыпающемуся городу
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 25 чел.
Знакомство с Турином: обзорная пешеходная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Турином: уникальная пешеходная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Турина: от старинных улочек до легендарных достопримечательностей, сопровождаемые знающим гидом
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Флюра
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
    Экскурсия по Турину, мне понравилось! Остались приятные впечатления. Чувствуется, как Ирина любит Турин и ее передача информации об этом городе восхитило меня. Рекомендую!!!!
  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    О Турине с любовью
    Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Турин и Священная реликвия Плащаница
    Очень увлекательная экскурсия. Много интересного, нового. Альмира помогла полюбить и запомнить Турин. Спасибо❤️
  • З
    Зоя
    31 мая 2024
    Турин - первое знакомство
    Добрый день! Были в Турине всего 1 день, за это время с опытным гидом можно многое узнать, а с Олесей
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    еще и окунуться в атмосферу города, человек горит своим делом, вкусно и сочно в итальянском стиле расскажет о городе, культуре, напитках, и покажет все достопримечательности. Приятная и легкая в общении. Огромное спасибо за гид по ресторанчикам, еде и конечно же вине)

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
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    но и получили невероятное теплое гостеприимство, неформальное общение и заботу! Ирина с полной отдачей проводит с вами время, чувствует ваше настроение и слышит ваши пожелания. Если Ирина что-то советует из местных продуктов, ресторанчиков и магазинов, то будьте уверены - это не банальные советы других гидов, это честные рекомендации, от которых ВЫ получите удовольствие! До сих пор помним эти сыры и колбасы 🙏🏻 Если вы хотите почувствовать себя, словно вы приехали в гости к близкому человеку, а не к гиду, то обязательно бронируете экскурсии у Ирины! Мы очень надеемся, что еще вернемся в Турин и подведём с Ириной время по новым маршрутам! Спасибо за вашу работу, хотя это сложно назвать работой, за ваше бережное отношение к гостям!

    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Таинственный Турин
    Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией. Понравилось, что
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    Олеся рассказала не только по теме экскурсии, но так же дала ценные рекомендации, где пообедать, что попробовать из местных специалитетов, куда сходить в городе и что посмотреть еще. Экскурсия длилась три часа, но прошла на одном дыхании. Мы познакомились с городом и полюбили его благодаря нашему гиду, которая влюблена в него, и старается передать это чувство своим экскурсантам. Большое спасибо!

  • И
    Инга
    27 мая 2024
    Турин - первое знакомство
    Большое спасибо за профессиональную экскурсию! Было крайне интересно взглянуть на Турин и его историю
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    Очень понравилась экскурсия с Юлией. Было содержительно, но без информационного перегруза. Люблю экскурсии с гидами, влюбленными в в место, о
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    котором они рассказывают, и в свое дело. Юля именно такой гид. Я получила ответы на все мои вопросы и рекомендации по пребыванию в городе, в котором я была впервые. Юля была моим ангелом-хранителем, начиная с вечера накануне экскурсии и заканчивая вечером следующего дня. Сердечно благодарю и однозначно рекомендую Юлю всем, кто хочет не только познакомиться с городом, но и чувствовать себя комфортно в нем

  • А
    Алена
    23 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Таинственный Турин
    Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
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    рассказывала нам об истории города, его достопримечательностях и традициях, что мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки! Мой совет всем, кто планирует посетить этот город - обращайтесь к Олесе! Она точно сделает ваше путешествие ярче и запоминающимся!

    Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - ТуринДорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - ТуринДорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Индивидуальные»

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  4. Из Турина в Бароло, на родину великого вина
  5. Турин - сердце Северной Италии
Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 80 до 570 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 356 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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